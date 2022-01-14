Сетевая знаменитость скончалась от болезни Бенджамина Баттона в 15 лет

В интервью People Костелло рассказал: «Это было очень мило. Она была очаровательной. Она такая крошечная, что ты не можешь не считать ее малышом, ее хочется нянчить. Мне приходилось все время напоминать себе, что ей 13 лет, и она такая же, как и любая другая сообразительная 13-летняя девочка. Она была немного нахальной! Она сказала, что любит Джей Ло, и все, что носит Джей Ло, и она любит струящиеся ткани и блестки. И я сказал: «Хорошо, ты мой идеальный клиент. Вы девушка Майкла Костелло!» По словам Костелло, он был счастлив порадовать девочку. « Я просто хотел, чтобы ее желания в день рождения сбылись, - сказал он. - Для меня это просто пара часов за машинкой, а для нее - воплощение мечты!»