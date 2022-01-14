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Сетевая знаменитость скончалась от болезни Бенджамина Баттона в 15 лет

Сетевая знаменитость скончалась от болезни Бенджамина Баттона в 15 лет (19 фото)

Автор:
14 января 2022 13:42
Сообщество : Истории
Метки: Адалия Роуз   СТОЙКОСТЬ   Социальные сети   Техас   болезнь   звезда   история   прогерия   
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У Адалии Роуз из Техаса в 3 месяца диагностировали прогерию - болезнь, вызывающую ускоренное старение. Невзирая на свой недуг, Адалия умела радоваться жизни. Она стала звездой социальных сетей: на ее канал в YouTube были подписаны 2,91 миллиона человек, а на страницу в инстаграме - 379 000 человек. На днях Адалия умерла, едва дожив до 15 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Адалия Роуз   СТОЙКОСТЬ   Социальные сети   Техас   болезнь   звезда   история   прогерия   
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Flynx Час назад
с трудом понимаю, как будучи на ее месте можно радоваться жизни, это какой то недостижимый для меня уровень оптимизма
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kleyman Минуту назад
Чот фу бля. Хотя кто-то наверно вздрочнул.
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