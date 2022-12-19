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12 фото необычных топиарных деревьев из Сан-Франциско

12 фото необычных топиарных деревьев из Сан-Франциско

Автор:
19 декабря 2022 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: деревья   красота   креатив   природа   топиарные деревья   фантазия   фото   
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Кустарники и деревья, ставшие скульптурами.

Современный человек пытается жить в гармонии с природой, а художники даже умудряются творить и создавать картины при помощи деревьев, травы и земли. Например, такие картины создает Стэн Херд:.

Однако вовсе не обязательно быть художником, чтобы создавать что-то в гармонии с природой. Многие увлекаются ландшафтным дизайном, создавая у себя во дворе целые сады. Но и тут у всех совершенно разный вкус: кто-то выращивает всевозможные цветы и разбивает клумбы, стараясь, чтобы лужайки у дома были похожи на лесные, а кто-то влюблен в кустарниковую скульптуру или топиарии. Мы нашли одно место для вдохновения: это калифорнийские города. Нет, это не наша выдумка, об увлечении жителей Сан-Франциско и Лос-Анджелеса говорят некоторые фотографы. К примеру, британец Марк Алкок (Marc Alcock), переехавший в Калифорнию несколько лет назад, был поражен, насколько местные жители увлечены своими кустарниками. Он отправился на улицы Сан-Франциско, чтобы запечатлеть все разнообразие растительности возле домов.


Марк мог бы отправиться к океану и снимать его

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Однако он был поражен обычными спальными районами

По мнению фотографа, в калифорнийском пригороде совершенно уникальные отношения с природой

Люди окружают свои дома растениями, превращая их в геометрические фигуры

Каждый дом тут разный, и кустарники вокруг тоже разные

Какие-то дома полностью спрятаны за зеленью, они словно поглощены природой

В то время другие коттеджи украшены небольшими минималистичными кустарниками

Алкок считает, что дома и их дизайн отражают что-то личное для каждого владельца

А это фото уже другого фотографа — Алана Джорджа (Alan W. George)

Он тоже не смог пройти мимо топиариев, посвятив им серию фото Domesticated, или «Одомашненные»

Алана поразили попытки людей контролировать растения и манипулировать природой

Поэтому его снимки сделаны с долей юмора

А вам какие растения больше по душе: идеально выстриженные деревья или атмосферные заросли кустарников, окруженные цветами?


Источник:

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Метки: деревья   красота   креатив   природа   топиарные деревья   фантазия   фото   
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