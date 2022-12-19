12 фото необычных топиарных деревьев из Сан-Франциско

Современный человек пытается жить в гармонии с природой, а художники даже умудряются творить и создавать картины при помощи деревьев, травы и земли. Например, такие картины создает Стэн Херд:.

Однако вовсе не обязательно быть художником, чтобы создавать что-то в гармонии с природой. Многие увлекаются ландшафтным дизайном, создавая у себя во дворе целые сады. Но и тут у всех совершенно разный вкус: кто-то выращивает всевозможные цветы и разбивает клумбы, стараясь, чтобы лужайки у дома были похожи на лесные, а кто-то влюблен в кустарниковую скульптуру или топиарии. Мы нашли одно место для вдохновения: это калифорнийские города. Нет, это не наша выдумка, об увлечении жителей Сан-Франциско и Лос-Анджелеса говорят некоторые фотографы. К примеру, британец Марк Алкок (Marc Alcock), переехавший в Калифорнию несколько лет назад, был поражен, насколько местные жители увлечены своими кустарниками. Он отправился на улицы Сан-Франциско, чтобы запечатлеть все разнообразие растительности возле домов.





Марк мог бы отправиться к океану и снимать его