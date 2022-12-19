12 фото необычных топиарных деревьев из Сан-Франциско

Кустарники и деревья, ставшие скульптурами.
Современный человек пытается жить в гармонии с природой, а художники даже умудряются творить и создавать картины при помощи деревьев, травы и земли. Например, такие картины создает Стэн Херд:.
Однако вовсе не обязательно быть художником, чтобы создавать что-то в гармонии с природой. Многие увлекаются ландшафтным дизайном, создавая у себя во дворе целые сады. Но и тут у всех совершенно разный вкус: кто-то выращивает всевозможные цветы и разбивает клумбы, стараясь, чтобы лужайки у дома были похожи на лесные, а кто-то влюблен в кустарниковую скульптуру или топиарии. Мы нашли одно место для вдохновения: это калифорнийские города. Нет, это не наша выдумка, об увлечении жителей Сан-Франциско и Лос-Анджелеса говорят некоторые фотографы. К примеру, британец Марк Алкок (Marc Alcock), переехавший в Калифорнию несколько лет назад, был поражен, насколько местные жители увлечены своими кустарниками. Он отправился на улицы Сан-Франциско, чтобы запечатлеть все разнообразие растительности возле домов.
Марк мог бы отправиться к океану и снимать его
Однако он был поражен обычными спальными районами
По мнению фотографа, в калифорнийском пригороде совершенно уникальные отношения с природой
Люди окружают свои дома растениями, превращая их в геометрические фигуры
Каждый дом тут разный, и кустарники вокруг тоже разные
Какие-то дома полностью спрятаны за зеленью, они словно поглощены природой
В то время другие коттеджи украшены небольшими минималистичными кустарниками
Алкок считает, что дома и их дизайн отражают что-то личное для каждого владельца
А это фото уже другого фотографа — Алана Джорджа (Alan W. George)
Он тоже не смог пройти мимо топиариев, посвятив им серию фото Domesticated, или «Одомашненные»
Алана поразили попытки людей контролировать растения и манипулировать природой
Поэтому его снимки сделаны с долей юмора
А вам какие растения больше по душе: идеально выстриженные деревья или атмосферные заросли кустарников, окруженные цветами?
Источник:
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