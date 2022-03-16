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16 случаев, когда деревья поглощали всё, что попадалось на их пути

16 случаев, когда деревья поглощали всё, что попадалось на их пути (17 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: в миру   деревья   красота   природа   удивительно   фото   
121
17

Надо сказать, выглядит это порой довольно жутковато.

Деревья только кажутся спокойными и не представляющими опасности. На самом деле их силе и упорству можно только позавидовать. Они мало того что могут прорываться сквозь асфальт и камни, они ещё и поглощают всё, что попадается им на пути.


Дерево выросло вокруг дренажной трубы

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Съеденные камни

Ненасытное дерево поглотило старый Кадиллак

Любопытно, как это произошло

Очень вкусно!

Яблоня, привитая в 1909 году, проглотила бирку

Потерял очки 10 лет назад, и вот что выросло

Древесный монстр

Это дерево медленно поглощало знак на тропе

Проглоченная ограда

Дерево и камень

Размер камней может быть любым

Наполовину в парке, наполовину за его пределами

Велосипед на дереве

Где-то в Бруклине

Знак «НЕБЕЗОПАСНО» в государственном парке Могикан в Огайо

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в миру   деревья   красота   природа   удивительно   фото   
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