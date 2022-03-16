16 случаев, когда деревья поглощали всё, что попадалось на их пути

Деревья только кажутся спокойными и не представляющими опасности. На самом деле их силе и упорству можно только позавидовать. Они мало того что могут прорываться сквозь асфальт и камни, они ещё и поглощают всё, что попадается им на пути.

Дерево выросло вокруг дренажной трубы