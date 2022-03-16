16 случаев, когда деревья поглощали всё, что попадалось на их пути

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Надо сказать, выглядит это порой довольно жутковато.
Деревья только кажутся спокойными и не представляющими опасности. На самом деле их силе и упорству можно только позавидовать. Они мало того что могут прорываться сквозь асфальт и камни, они ещё и поглощают всё, что попадается им на пути.
Дерево выросло вокруг дренажной трубы
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Съеденные камни
Ненасытное дерево поглотило старый Кадиллак
Любопытно, как это произошло
Очень вкусно!
Яблоня, привитая в 1909 году, проглотила бирку
Потерял очки 10 лет назад, и вот что выросло
Древесный монстр
Это дерево медленно поглощало знак на тропе
Проглоченная ограда
Дерево и камень
Размер камней может быть любым
Наполовину в парке, наполовину за его пределами
Велосипед на дереве
Где-то в Бруклине
Знак «НЕБЕЗОПАСНО» в государственном парке Могикан в Огайо
Источник:
АНТИФИШКИ
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