18 креативных и необычных праздничных ёлок

Однако иногда можно дать волю своей фантазии и перед наступлением очередного Нового года установить в комнате или на улице супер нестандартную ёлочку. Такой ход позволит добавить новизны в грядущие праздники и уж наверняка сделает их незабываемыми.

Рождественская ёлка, достойная королевы