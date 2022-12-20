18 креативных и необычных праздничных ёлок

Красиво украшенная ёлка — главный атрибут новогодних праздников. Кто-то предпочитает водить хороводы вокруг настоящей зелёной красавицы, кто-то отдаёт предпочтение искусственной. Оба варианта можно назвать классическими и беспроигрышными.
Однако иногда можно дать волю своей фантазии и перед наступлением очередного Нового года установить в комнате или на улице супер нестандартную ёлочку. Такой ход позволит добавить новизны в грядущие праздники и уж наверняка сделает их незабываемыми.
Рождественская ёлка, достойная королевы
Эта зелёная красавица сделана в виде Мэрайи Кэри. Если присмотреться, можно увидеть знакомые очертания певицы.
Праздничная ёлка для владельцев котов
Эта ёлочка отлично вместит в себе котиков и праздничные подарки. Места хватит всем!
Невидимая праздничная ёлка
Эта новогодняя ёлка сделана из старых уличных фонарей
Праздничная ёлка, сделанная из искусственных фламинго! Прямо розовое безумие какое-то
Это же Годзилла!
Ёлка в Литве, Вильнюс
Ёлка, сделанная любителем компьютерной игры «Portal»
Новогодний Дарт Вейдер
Праздничная ёлка для стран с жарким климатом
Ёлка из подшипников
Ёлка для любителей цветов
Тот самый момент, когда не смог остановиться только на ёлке и создал целый праздничный городок
Ёлка из пластиковых пеликанов. Выглядит забавно и слегка пугающе
Возможно, это одна из самых идеальных праздничных ёлок
Великолепная ёлочка из стелка
От такой праздничной ели придёт в восторг даже самый придирчивый перфекционист. Правда, ходить возле неё нужно бочком и почти не дышать.
Ёлка, сделанная из рыбацких ловушек
Такие ёлки любят сооружать в Новой Шотландии (провинции Канады). Для создания украшений применяются материалы, которые в дальнейшем пойдут на утилизацию.
Праздничное дерево, украшенное красочными буями
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