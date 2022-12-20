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18 креативных и необычных праздничных ёлок

18 креативных и необычных праздничных ёлок

Автор:
20 декабря 2022 09:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: елка   креатив   новый год   праздник   украшение   фантазия   фото   
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Красиво украшенная ёлка — главный атрибут новогодних праздников. Кто-то предпочитает водить хороводы вокруг настоящей зелёной красавицы, кто-то отдаёт предпочтение искусственной. Оба варианта можно назвать классическими и беспроигрышными.

Однако иногда можно дать волю своей фантазии и перед наступлением очередного Нового года установить в комнате или на улице супер нестандартную ёлочку. Такой ход позволит добавить новизны в грядущие праздники и уж наверняка сделает их незабываемыми.


Рождественская ёлка, достойная королевы

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Эта зелёная красавица сделана в виде Мэрайи Кэри. Если присмотреться, можно увидеть знакомые очертания певицы.


Праздничная ёлка для владельцев котов

Эта ёлочка отлично вместит в себе котиков и праздничные подарки. Места хватит всем!


Невидимая праздничная ёлка


Эта новогодняя ёлка сделана из старых уличных фонарей


Праздничная ёлка, сделанная из искусственных фламинго! Прямо розовое безумие какое-то


Это же Годзилла!


Ёлка в Литве, Вильнюс


Ёлка, сделанная любителем компьютерной игры «Portal»


Новогодний Дарт Вейдер


Праздничная ёлка для стран с жарким климатом


Ёлка из подшипников


Ёлка для любителей цветов


Тот самый момент, когда не смог остановиться только на ёлке и создал целый праздничный городок


Ёлка из пластиковых пеликанов. Выглядит забавно и слегка пугающе

Возможно, это одна из самых идеальных праздничных ёлок

Великолепная ёлочка из стелка

От такой праздничной ели придёт в восторг даже самый придирчивый перфекционист. Правда, ходить возле неё нужно бочком и почти не дышать.


Ёлка, сделанная из рыбацких ловушек

Такие ёлки любят сооружать в Новой Шотландии (провинции Канады). Для создания украшений применяются материалы, которые в дальнейшем пойдут на утилизацию.


Праздничное дерево, украшенное красочными буями

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Метки: елка   креатив   новый год   праздник   украшение   фантазия   фото   
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2  комментария
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1k
Faithless 40 минут назад
Красочных буев всем!
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90k
parallax Полчаса назад
Правильная ёлка,
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