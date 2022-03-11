10 самых удивительных фонтанов со всего мира

Неспроста говорят, что можно бесконечно наблюдать за тем, как течет вода. Глядя на фонтаны из этой подборки, вы еще больше убедитесь в том, что за водой можно наблюдать сколько угодно.

Фонтан Вальянкура, Сан-Франциско, США

Этот фонтан больше напоминает произведение искусства, созданное автором-абстракционистом.