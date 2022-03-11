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10 самых удивительных фонтанов со всего мира

10 самых удивительных фонтанов со всего мира (11 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   креатив   путешествие   фантазия   фонтан   фото   
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Предлагаю вашему вниманию 10 самых красочных и интересных фонтанов со всего мира.

Неспроста говорят, что можно бесконечно наблюдать за тем, как течет вода. Глядя на фонтаны из этой подборки, вы еще больше убедитесь в том, что за водой можно наблюдать сколько угодно.


Фонтан Вальянкура, Сан-Франциско, США

Этот фонтан больше напоминает произведение искусства, созданное автором-абстракционистом.

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Площадь фонтанов, Баку

На этой площади располагается сразу несколько интересных фонтанов. Этот, например, украшен огромными шарами.

«Канберра Таймс», Канберра, Австралия

На этом снимке можно рассмотреть необычную пирамиду из воды.

Фонтан «Парящий камень», Воронеж

Инженер спроектировал этот фонтан таким образом, что начинает казаться, будто камень парит в воздухе.

Вроцлавский фонтан

Это целый комплекс поющих музыкальных фонтанов, находящийся во Вроцлаве. Наблюдать за потоками разноцветной воды, которые двигаются в такт музыке, можно бесконечно.

Петергофские фонтаны

В Петергофе можно найти много интересного, и фонтаны — одна из главных достопримечательностей.

Фонтан трех рек, Австралия

Этот фонтан располагается в городе Аделаида в Австралии. Каждый год полюбоваться им приезжают тысячи людей.

Фонтан Джули Пенроуз, США

Если смотреть на этот фонтан издалека, кажется, будто вода берется из ниоткуда. В этом и был замысел его создателя.

Фонтан богатства в Сингапуре

Возможно, если почаще приходить к этому фонтану, можно быстро разбогатеть. Проверить это можно, отправившись в Сингапур.

Фонтан Glorietta Bay Park Promenad, Коронадо, Калифорния

В этом фонтане каждый может разглядеть что-то свое: кому-то он может показаться ракушкой, а кто-то увидит в нем волну.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   красота   креатив   путешествие   фантазия   фонтан   фото   
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2  комментария
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1k
Григорий Водениктов Час назад
кран-фонтан есть у нас в городе, один раз даже работал)))
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4k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
Больше напоминает водопровод после взрыва
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