Городские детали, которые делают прогулку по улице необычайно увлекательной

Их нет в путеводителях или на картах, но от этого они лишь удивительнее.
Во время путешествий мы всегда стремимся увидеть как можно больше важных достопримечательностей. Крупные необычные строения, памятники и другие масштабные постройки замечаются сразу, однако, если почаще оглядываться по сторонам и прогуливаться по городу преимущественно пешком, на улицах незнакомого города нередко можно обнаружить также и небольшие детали, которые способны подарить не меньшее удовольствие.
Обычное ограждение из бетона стало гигантским шоколадным батончиком
«Автобус» для доставки школьников в Амстердаме
Особо экологичный.
Для тех, кто не любит спускаться по скучным лестницам
Куда веселее скатиться с ветерком.
Ожидание автобуса может быть приятным
И даже приносить удовольствие, вне зависимости от возраста.
Оригинальное оформление столбиков возле школы
3D-карта жилого района
Необычайно полезное наглядное панно, с помощью которого можно быстро понять, где расположен необходимый вам дом.
Удивительная передвижная библиотека
Она путешествует по улочкам Италии, и воспользоваться ее услугами могут все приезжие и местные жители.
Как сделать вечер красивым
Светящиеся качели помогут вам в этом.
Дерево с солнечными батареями
Оно не только украшает собой аллею, но и дает возможность всем прохожим зарядить гаджеты.
Необычные урны
Для курильщиков, имеющих привычку бросать окурки прямо на тротуар, созданы вот такие урны.
В это сложно поверить, но это остановка
Пожалуй, в столь уютном интерьере легко можно засидеться и пропустить автобус.
Уличная боксерская груша
Как известно, жители мегаполисов часто испытывают стресс, и для его снятия им предлагают воспользоваться боксерской грушей прямо на улице.
Велопарковка
Ваш велосипед останется под личной охраной одного из лесных жителей.
В Южной Корее дороги сами себя моют
Источник:
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