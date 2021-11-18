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Городские детали, которые делают прогулку по улице необычайно увлекательной

Городские детали, которые делают прогулку по улице необычайно увлекательной (15 фото)

Автор:
18 ноября 2021 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улица   все для людей   города   красота   креатив   прогулка   фантазия   фото   
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Их нет в путеводителях или на картах, но от этого они лишь удивительнее.

Во время путешествий мы всегда стремимся увидеть как можно больше важных достопримечательностей. Крупные необычные строения, памятники и другие масштабные постройки замечаются сразу, однако, если почаще оглядываться по сторонам и прогуливаться по городу преимущественно пешком, на улицах незнакомого города нередко можно обнаружить также и небольшие детали, которые способны подарить не меньшее удовольствие.

Обычное ограждение из бетона стало гигантским шоколадным батончиком

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«Автобус» для доставки школьников в Амстердаме

Особо экологичный.

Для тех, кто не любит спускаться по скучным лестницам

Куда веселее скатиться с ветерком.

Ожидание автобуса может быть приятным

И даже приносить удовольствие, вне зависимости от возраста.

Оригинальное оформление столбиков возле школы

3D-карта жилого района

Необычайно полезное наглядное панно, с помощью которого можно быстро понять, где расположен необходимый вам дом.

Удивительная передвижная библиотека

Она путешествует по улочкам Италии, и воспользоваться ее услугами могут все приезжие и местные жители.

Как сделать вечер красивым

Светящиеся качели помогут вам в этом.

Дерево с солнечными батареями

Оно не только украшает собой аллею, но и дает возможность всем прохожим зарядить гаджеты.

Необычные урны

Для курильщиков, имеющих привычку бросать окурки прямо на тротуар, созданы вот такие урны.

В это сложно поверить, но это остановка

Пожалуй, в столь уютном интерьере легко можно засидеться и пропустить автобус.

Уличная боксерская груша

Как известно, жители мегаполисов часто испытывают стресс, и для его снятия им предлагают воспользоваться боксерской грушей прямо на улице.

Велопарковка

Ваш велосипед останется под личной охраной одного из лесных жителей.

В Южной Корее дороги сами себя моют

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Метки: Улица   все для людей   города   красота   креатив   прогулка   фантазия   фото   
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