Городские детали, которые делают прогулку по улице необычайно увлекательной

Во время путешествий мы всегда стремимся увидеть как можно больше важных достопримечательностей. Крупные необычные строения, памятники и другие масштабные постройки замечаются сразу, однако, если почаще оглядываться по сторонам и прогуливаться по городу преимущественно пешком, на улицах незнакомого города нередко можно обнаружить также и небольшие детали, которые способны подарить не меньшее удовольствие.

Обычное ограждение из бетона стало гигантским шоколадным батончиком