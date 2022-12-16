Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта

По данным украинских властей, по объектам критической инфраструктуры Украины сегодня было выпущено не менее 60 крылатых ракет. О нанесённом ущербе, равно как о количестве сбитых ракет, данных пока нет. Однако известно, что прилёты были в 11 областях Украины. Причём по нескольким объектам сразу или по одному объекту по нескольку раз.



На кадрах ниже, к примеру, зафиксировано три удара по крупнейшей на Украине гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в Запорожье.