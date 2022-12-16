Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта

Огромные столбы дыма были бы видны даже из космоса.
В Сети опубликовали кадры последствий сегодняшних ударов по украинской энергосистеме, заснятые с борта гражданского самолёта из воздушного пространства Молдавии. Столбы дыма, как утверждается, поднимаются над западными областями Украины. Однако точных данных на этот счёт нет. Вероятнее всего, это не запад страны, а Одесская и Николаевская области.
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По данным украинских властей, по объектам критической инфраструктуры Украины сегодня было выпущено не менее 60 крылатых ракет. О нанесённом ущербе, равно как о количестве сбитых ракет, данных пока нет. Однако известно, что прилёты были в 11 областях Украины. Причём по нескольким объектам сразу или по одному объекту по нескольку раз.
На кадрах ниже, к примеру, зафиксировано три удара по крупнейшей на Украине гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в Запорожье.
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Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в связи с сегодняшними ударами ВС РФ по всей Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии. Киевское и харьковское метро остановлены, наблюдаются проблемы с железнодорожным сообщением, подачей воды, связью и интернетом в Киеве, Полтаве, Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге.
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