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Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта

Последствия ударов по энергосистеме Украины засняли с борта самолёта

Автор:
16 декабря 2022 14:13
Сообщество : Военное
Метки: видео   последствия   ракетный удар   самолёт   сво   энергообъекты   
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Огромные столбы дыма были бы видны даже из космоса.

В Сети опубликовали кадры последствий сегодняшних ударов по украинской энергосистеме, заснятые с борта гражданского самолёта из воздушного пространства Молдавии. Столбы дыма, как утверждается, поднимаются над западными областями Украины. Однако точных данных на этот счёт нет. Вероятнее всего, это не запад страны, а Одесская и Николаевская области.

По данным украинских властей, по объектам критической инфраструктуры Украины сегодня было выпущено не менее 60 крылатых ракет. О нанесённом ущербе, равно как о количестве сбитых ракет, данных пока нет. Однако известно, что прилёты были в 11 областях Украины. Причём по нескольким объектам сразу или по одному объекту по нескольку раз.

На кадрах ниже, к примеру, зафиксировано три удара по крупнейшей на Украине гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в Запорожье.

Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что в связи с сегодняшними ударами ВС РФ по всей Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии. Киевское и харьковское метро остановлены, наблюдаются проблемы с железнодорожным сообщением, подачей воды, связью и интернетом в Киеве, Полтаве, Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Кременчуге.

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Метки: видео   последствия   ракетный удар   самолёт   сво   энергообъекты   
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5  комментариев
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142
Хухрмухр 12 минут назад
Кондиционеры наверно.
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Том Сойер 10 минут назад
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Burzum
Лесник
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