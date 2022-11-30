От союзных республик до джунглей Индокитая - куда можно прилететь прямым рейсом из РФ на 10-й месяц СВО

2022-й год точно не войдёт в учебники истории как эталон мирного и конструктивного. Также он совершенно точно продолжит очень тяжёлый период для российской авиаиндустрии, начавшийся в 2020-м.
Грядут новогодние праздники, многие россияне привыкли на длинные выходные отправляться в путешествие с семьей. Обычно это были классические маршруты в Европу или теплые страны, но из-за того, что авиасообщение с многими из традиционных направлений.
На данный момент 22 страны, куда имеются прямые рейсы из России.
8 стран постсоветского пространства - Беларусь, Армения, Азербайджан, все 5 среднеазиатских республик (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан), 5 ближневосточных стран - Израиль, Египет, Турция, Иран, ОАЭ, также кроме этого азиатские КНР, Индия, Шри-Ланка, Лаос, Таиланд. В западном полушарии это союзные нам Куба и Венесуэла. Кроме того в данном списке 2 курортные страны из Индийского океана - Сейшелы и Мальдивы (похоже, что российские туристы вносят ощутимый вклад в ВВП этих островных государств).
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