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От союзных республик до джунглей Индокитая - куда можно прилететь прямым рейсом из РФ на 10-й месяц СВО

От союзных республик до джунглей Индокитая - куда можно прилететь прямым рейсом из РФ на 10-й месяц СВО

Автор:
30 ноября 2022 12:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   Сейшелы   армения   беларусь   куба   куда улететь на праздники   путешествия   самолет   сво   таиланд   
1571
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2022-й год точно не войдёт в учебники истории как эталон мирного и конструктивного. Также он совершенно точно продолжит очень тяжёлый период для российской авиаиндустрии, начавшийся в 2020-м.

Грядут новогодние праздники, многие россияне привыкли на длинные выходные отправляться в путешествие с семьей. Обычно это были классические маршруты в Европу или теплые страны, но из-за того, что авиасообщение с многими из традиционных направлений.

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На данный момент 22 страны, куда имеются прямые рейсы из России.

8 стран постсоветского пространства - Беларусь, Армения, Азербайджан, все 5 среднеазиатских республик (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан), 5 ближневосточных стран - Израиль, Египет, Турция, Иран, ОАЭ, также кроме этого азиатские КНР, Индия, Шри-Ланка, Лаос, Таиланд. В западном полушарии это союзные нам Куба и Венесуэла. Кроме того в данном списке 2 курортные страны из Индийского океана - Сейшелы и Мальдивы (похоже, что российские туристы вносят ощутимый вклад в ВВП этих островных государств).

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Метки: Россия   Сейшелы   армения   беларусь   куба   куда улететь на праздники   путешествия   самолет   сво   таиланд   
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10  комментариев
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1k
Шурман Час назад
Если есть желание полететь и сделать визу то тебя ни кто не остановит , в ту же Европу попасть через Калининград не большая проблема . Теща недавно проверяла , правда она гражданка Латвии но ближайший путь был до Ниды а от туда на автобусе до Калининграда а от туда на самолете до Москвы . Жены братик с Евро визой таким же маршрутом собирается лететь на НГ в Латвию .
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−3
ail.life 18 минут назад
на х уй пуйлу первому можете полететь, фашисткие недобитки ...
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1k
ChePaev 24 минуты назад
эх, кончилось времечко когда мы на новогодние праздники летали в Доминикану, встречали Новый год под пальмами с коктейлями у океана
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−3
ail.life ChePaev 18 минут назад
а теперь сосите пую х ую
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Катюшка 52 минуты назад
Шурману - туристов не пускают с 19.09.2022 - закрыты внешние границы ЕС для россиян, поэтому не уверена, что брат Вашей супруги сможет приехать - литовцы из Калининграда не пускают даже транзитом через Литву в Латвию, чтобы навестить родителей
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39
Катрин Час назад
и стоимость перелета всей семьей составляет цену чугунного моста через каспийское море, т.е. трильоны
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