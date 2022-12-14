«Спортсмены не являются солдатами»: российских и белорусских боксёров восстановили в рейтингах WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сегодня сообщила хорошую новость для профессиональных боксёров из России и Белоруссии — они вновь восстановлены в рейтингах организации. Правда, им нельзя высказываться в поддержку СВО и тем более участвовать в ней.



«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», — сказано на сайте WBA.



Примечательно, что решение о восстановлении в рейтингах российских и белорусских спортсменов последовало спустя неделю после победы российского бойца над "непобедимым" мексиканцем. Боксёр в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (20 поединков и 20 побед) уверено одолел Хильберто Рамиреса (44 победы в 44 поединках, 30 нокаутом) и защитил свой чемпионский пояс.