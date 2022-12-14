«Спортсмены не являются солдатами»: российских и белорусских боксёров восстановили в рейтингах WBA

Но есть одно условие.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сегодня сообщила хорошую новость для профессиональных боксёров из России и Белоруссии — они вновь восстановлены в рейтингах организации. Правда, им нельзя высказываться в поддержку СВО и тем более участвовать в ней.
«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», — сказано на сайте WBA.
Примечательно, что решение о восстановлении в рейтингах российских и белорусских спортсменов последовало спустя неделю после победы российского бойца над "непобедимым" мексиканцем. Боксёр в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (20 поединков и 20 побед) уверено одолел Хильберто Рамиреса (44 победы в 44 поединках, 30 нокаутом) и защитил свой чемпионский пояс.
Благодаря яркой победе WBA признала Бивола лучшим боксёром года.
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10 декабря во время Международного боксерского форума в Абу-Даби российского спортсмена наградили часами, инкрустированными бриллиантами, от Международной ассоциации бокса.
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Напомним, что в марте WBA на своем сайте опубликовала заявление, в котором говорилось, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, при этом действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус. В феврале Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), WBA и Всемирный боксерский совет (WBC) заявили, что не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России из-за ситуации на Украине.
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Кто-нибудь помнит? Я - нет.
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