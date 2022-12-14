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«Спортсмены не являются солдатами»: российских и белорусских боксёров восстановили в рейтингах WBA

«Спортсмены не являются солдатами»: российских и белорусских боксёров восстановили в рейтингах WBA

Автор:
14 декабря 2022 11:56
Сообщество : Спорт
Метки: WBA   бокс   видео   запрет   рейтинг   сво   
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Но есть одно условие.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сегодня сообщила хорошую новость для профессиональных боксёров из России и Белоруссии — они вновь восстановлены в рейтингах организации. Правда, им нельзя высказываться в поддержку СВО и тем более участвовать в ней.


«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален», — сказано на сайте WBA.

Примечательно, что решение о восстановлении в рейтингах российских и белорусских спортсменов последовало спустя неделю после победы российского бойца над "непобедимым" мексиканцем. Боксёр в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (20 поединков и 20 побед) уверено одолел Хильберто Рамиреса (44 победы в 44 поединках, 30 нокаутом) и защитил свой чемпионский пояс.

Благодаря яркой победе WBA признала Бивола лучшим боксёром года.

10 декабря во время Международного боксерского форума в Абу-Даби российского спортсмена наградили часами, инкрустированными бриллиантами, от Международной ассоциации бокса.

Напомним, что в марте WBA на своем сайте опубликовала заявление, в котором говорилось, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, при этом действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус. В феврале Всемирная боксерская организация (WBO), Международная боксерская федерация (IBF), WBA и Всемирный боксерский совет (WBC) заявили, что не будут признавать и утверждать турниры и поединки в России из-за ситуации на Украине.

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Метки: WBA   бокс   видео   запрет   рейтинг   сво   
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5  комментариев
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10k
Vacony Час назад
хотят разрешат, хотят запретят.. может пошли они все.а ?
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4k
Евгений Д 3 минуты назад
давно пора всех спортсменов РФ реабилитировать
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31k
Юр21 12 минут назад
Никак деньги кончились, нет больше дураков вам платить? Американцы то больше обещают - но не женятся. Нахер, пока не сменится руководство в олимпийском движении допустившие смешения спорта и политических интересов, в федерациях по видам спорта - никаких денег не платить, пусть пиндосы спонсируют, они же заказали весь этот маразм - вот пусть и платят.
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29k
Ashabad 23 минуты назад
А американцев исключали? США ведь до сих пор оккупируют часть территории Сирии и незаконно грабят недра этой страны. И США без санкции ООН разбомбили Сербию. Кто тогда американцев исключал?
Кто-нибудь помнит? Я - нет.
Лозунг "Спорт вне политики" давно отменён. Забудьте об этом. Особенно, когда речь заходит о тех организациях, где доминируют западные структуры.
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