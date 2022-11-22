Пьяный вахтовик из Магадана устроил дебош на борту самолёта

Возвращавшийся с вахты домой 38-летний мужичок перепил и впал в агрессию. Едва самолёт поднялся в небо, вахтовик вскочил со своего места, стал шарахаться по салону, приставал к пассажирам, лупасил по борту и хватал за одежду бортпроводников. Про нецензурную речь и упоминать не нужно - поток сквернословия лился рекой.

Экипаж лайнера не смог своими силами успокоить беснующегося товарища и запросил помощь сотрудников транспортной полиции. В связи с возникшей угрозой безопасности полета было принято решение о вынужденной посадке самолета в городе Новосибирске, где дебошира скрутили стражи порядка.