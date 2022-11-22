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Пьяный вахтовик из Магадана устроил дебош на борту самолёта

Пьяный вахтовик из Магадана устроил дебош на борту самолёта

Автор:
22 ноября 2022 08:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авиадебошир   видео   полет   полиция   пьяный   рейс   самолет   хулиган   
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Из-за неадекватного пассажира рейс машрутом Иркутск-Москва пришлось сажать в Новосибирске.

Возвращавшийся с вахты домой 38-летний мужичок перепил и впал в агрессию. Едва самолёт поднялся в небо, вахтовик вскочил со своего места, стал шарахаться по салону, приставал к пассажирам, лупасил по борту и хватал за одежду бортпроводников. Про нецензурную речь и упоминать не нужно - поток сквернословия лился рекой.


Экипаж лайнера не смог своими силами успокоить беснующегося товарища и запросил помощь сотрудников транспортной полиции. В связи с возникшей угрозой безопасности полета было принято решение о вынужденной посадке самолета в городе Новосибирске, где дебошира скрутили стражи порядка.


В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. "Хулиганство" и продолжается проверка обстоятельств.

В соцсетях удивляются: неужели нельзя напиться, когда вернешься домой? И еще вопрос: как товарища в таком состоянии посадили в самолёт?


Источник:

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Метки: авиадебошир   видео   полет   полиция   пьяный   рейс   самолет   хулиган   
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18  комментариев
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Про парашют, кстати, предложение отличное.
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355
Бухаю по пятницам 5 минут назад
Был у меня коллега- чудеснейший человек. Добрый, умный, справедливый...но пить с ним никто не хотел. Если выпьет, превращается в какое-то дикое животное, ненавидящее всех и вся. Протрезвеет, и снова хороший человек. Ну на хрен, его даже не приглашали больше. Любую мирную и добрую пьянку превращал в скандал и драку.
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4k
perekrestok 13 минут назад
Надо командиру экипажа выдавать электрошокер. Долбанут по такому лихому пассажиру и пусть лежит отдыхает. А перед посадкой сразу всех уведомлять о возможном развитии событий.
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
белочка хотела проехать зайцем...
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149
Димыч Полчаса назад
Я всё понимаю, сам вахтой работал: тяжёлые условия, одни и те же рожи каждый день, рутина. Но, какого черта устраивать ура-угарное синее шапито по дороге домой? Причём, не только в самолёте. С Казанского вокзала ехал на поезде недавно. Половина вагона - вхлам. И ладно, сидели бы, спокойно выпивали в СВОЁМ купе и общались. Нет. Им ж скучно, они ж работали и поэтому надо дое@#ться до всего поезда, обматерить всех, пока дежурный наряд не ссадит на ближайшей станции. Ну и с нарядом подраться напоследок, чтоб уже закрепить гулянку. А вахтовик из видео, вероятно, теперь на вахту будет на попутках ездить.
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2k
ZOV 36 минут назад
магаданские бичи...я на вачу еду плача, возвращаюсь хохоча! (В.С. Высоцкий)
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6k
Джордж. Вашингтон. 39 минут назад
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51
Sata33 40 минут назад
Да за всеми не проследишь , он мог вполне нормальным пройти на борт , а потом уже пошел приход . Я вот например летать боюсь , и выпиваю всегда перед полетом , но правда веду себя ответственно , слежу за крылом )))
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228
Takerey Sata33 13 минут назад
Кстати, открыла для себя недавно способ меньше бояться. Т.к. я тоже летать боюсь, то всегда садилась бдеть за крылом) А тут решила сесть у прохода. Скажу я вам намного спокойней! Ну и лайфхак лично от меня - таблетка валерианки и сверху бутылка пива обеспечивает сладкий крепкий сон до конца полета)))
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3k
pinbalist Час назад
Неужели в салоне не нашлось пары-тройки мужиков которые могли бы помочь бортпроводникам? Успокоили, связали, кляп в рот. И чтобы потом к помощникам никаких санкций!
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325
Liberman pinbalist 57 минут назад
Давай будем откровенны: авиаперевозчик допустил такую ситуацию...
мне вот как пользователю услуг авиаперевозчика этот геморрой нужен? я заплатил за билет, и че? из-за недосмотра сотрудников авиаперевозчика я должен рисковать своим здоровьем, влезать в конфликты? мне за это кто платит?
бортпроводникам платят - пусть разбираются. попросят помощи - че б и не помочь, если ситуация безвыходная.
но опять же - авиакомпании не запрещают распитие алкоголя на борту , а наоборот поощряют.
а почему? да потому что это им выгодно(да это всем выгодно, и государству в первую очередь). даже учитывая такие случаи.
поэтому пока это выгодно государству - такие случаи не прекратятся.
а толпа овец будет обсуждать единичных баранов и все останется на своих местах.
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10k
insaider 2 часа назад
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