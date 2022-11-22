Пьяный вахтовик из Магадана устроил дебош на борту самолёта

Из-за неадекватного пассажира рейс машрутом Иркутск-Москва пришлось сажать в Новосибирске.
Возвращавшийся с вахты домой 38-летний мужичок перепил и впал в агрессию. Едва самолёт поднялся в небо, вахтовик вскочил со своего места, стал шарахаться по салону, приставал к пассажирам, лупасил по борту и хватал за одежду бортпроводников. Про нецензурную речь и упоминать не нужно - поток сквернословия лился рекой.
Экипаж лайнера не смог своими силами успокоить беснующегося товарища и запросил помощь сотрудников транспортной полиции. В связи с возникшей угрозой безопасности полета было принято решение о вынужденной посадке самолета в городе Новосибирске, где дебошира скрутили стражи порядка.
В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. "Хулиганство" и продолжается проверка обстоятельств.
В соцсетях удивляются: неужели нельзя напиться, когда вернешься домой? И еще вопрос: как товарища в таком состоянии посадили в самолёт?
Источник:
АНТИФИШКИ
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мне вот как пользователю услуг авиаперевозчика этот геморрой нужен? я заплатил за билет, и че? из-за недосмотра сотрудников авиаперевозчика я должен рисковать своим здоровьем, влезать в конфликты? мне за это кто платит?
бортпроводникам платят - пусть разбираются. попросят помощи - че б и не помочь, если ситуация безвыходная.
но опять же - авиакомпании не запрещают распитие алкоголя на борту , а наоборот поощряют.
а почему? да потому что это им выгодно(да это всем выгодно, и государству в первую очередь). даже учитывая такие случаи.
поэтому пока это выгодно государству - такие случаи не прекратятся.
а толпа овец будет обсуждать единичных баранов и все останется на своих местах.
А государство то каким боком тут? С чего вдруг ему это выгодно? Что за бред!