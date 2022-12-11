"Вот это подстава!": латвийский режиссер проболтался о связи Чулпан Хаматовой с Украиной

Режиссёр Херманис рассказал о сотрудничестве Чулпан Хаматовой с украинскими властями. Сбежавшая из России актриса, по его словам, уже с лета сотрудничает с Киевом, участвуя, таким образом, в информационной войне.
Экс-российская актриса Чулпан Хаматов обрела пристанище в Латвии после начала спецоперации, и спустя несколько месяцев стала "актрисой года". Получение этой престижной премии удивило общественность, ведь за признание публики другие артисты пашут в стране годами.
Впрочем, многие уверены, что это звание - акция чисто политическая. Хаматова - идеальная кандидатура на роль борца с режимом. А раз так, то её нужно поддержать. Вот и поддерживают: с одной стороны - в Латвии, с другой - в Киеве. Как утверждает режиссер Херманис, украинская сторона еще с лета взаимодействует с актрисой, которая стала орудием антироссийской пропаганды.
"Я не имею права называть имена, но я знаю, что такая коммуникация есть. Потому что украинская сторона понимает, что в контексте информационной войны поступок Чулпан Хаматовой такую же пользу имеет, как поставлять дроны или гуманитарную помощь», — говорит в кадре Нового Рижского театра Алвис Херманис.
Именно в его театре с весны 2022 служит Хаматова, которая не вернулась из отпуска в Риге после начала спецоперации, бросив "Современник" и "Театр наций", а также сотрудничество с благотворительным фондом, который помогает онкобольным детям.
Кстати, сама актриса о контактах с Незалэжной не распространялась, хотя и не скрывала о том, что поддерживает братьев-украинцев. А вот некоторые интернет-пользователи считают, что Хаматову просто используют в политических играх, а она даже не понимает всей серьезности ситуации, в которую вляпалась.
Возможно, актриса действительно не понимает, что спустя время она не будет нужна ни в Киеве, ни в Латвии - примеров того, как поступают с "борцами с режимом" уже предостаточно. Посмотреть хотя бы на Овсянникову - "мятежную" журналистку, выскочившую с провокационным плакатом в прямом эфире на Первом или артистов, которые ринулись " в заграницы", но при случае с превеликим удовольствием приедут к российским зрителям. Если накормят.
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- типа если уж решили снимать антисоветское кино то снимайте нормально, что бы было хотя бы правдоподобно, а не бред какой то, а так получается собрались высраться, да и это нормально не смогли сделать - сами заляпались по уши
собственно вот и всё - ничего другого ней не слышал, и почему она считается крутой актрисой мне не ясно, думаю я объяснил на основе чего сформировано мне мнение
Ау, лицемеры сраные, отзовитесь!
Хотя чего еще от упоротого какла ожидать.
На все один ответ
Просто приятно поглумиться над ущербом, который считает что он молодец, раз его в Канаду свезли.