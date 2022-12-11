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"Вот это подстава!": латвийский режиссер проболтался о связи Чулпан Хаматовой с Украиной

"Вот это подстава!": латвийский режиссер проболтался о связи Чулпан Хаматовой с Украиной

Автор:
11 декабря 2022 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хаматова   видео   латвия   политика   реакция соцсетей   сво   херманис   шоу бизнес   
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Режиссёр Херманис рассказал о сотрудничестве Чулпан Хаматовой с украинскими властями. Сбежавшая из России актриса, по его словам, уже с лета сотрудничает с Киевом, участвуя, таким образом, в информационной войне.

Экс-российская актриса Чулпан Хаматов обрела пристанище в Латвии после начала спецоперации, и спустя несколько месяцев стала "актрисой года". Получение этой престижной премии удивило общественность, ведь за признание публики другие артисты пашут в стране годами.

Впрочем, многие уверены, что это звание - акция чисто политическая. Хаматова - идеальная кандидатура на роль борца с режимом. А раз так, то её нужно поддержать. Вот и поддерживают: с одной стороны - в Латвии, с другой - в Киеве. Как утверждает режиссер Херманис, украинская сторона еще с лета взаимодействует с актрисой, которая стала орудием антироссийской пропаганды.


"Я не имею права называть имена, но я знаю, что такая коммуникация есть. Потому что украинская сторона понимает, что в контексте информационной войны поступок Чулпан Хаматовой такую же пользу имеет, как поставлять дроны или гуманитарную помощь», — говорит в кадре Нового Рижского театра Алвис Херманис.


Именно в его театре с весны 2022 служит Хаматова, которая не вернулась из отпуска в Риге после начала спецоперации, бросив "Современник" и "Театр наций", а также сотрудничество с благотворительным фондом, который помогает онкобольным детям.


Кстати, сама актриса о контактах с Незалэжной не распространялась, хотя и не скрывала о том, что поддерживает братьев-украинцев. А вот некоторые интернет-пользователи считают, что Хаматову просто используют в политических играх, а она даже не понимает всей серьезности ситуации, в которую вляпалась.


Возможно, актриса действительно не понимает, что спустя время она не будет нужна ни в Киеве, ни в Латвии - примеров того, как поступают с "борцами с режимом" уже предостаточно. Посмотреть хотя бы на Овсянникову - "мятежную" журналистку, выскочившую с провокационным плакатом в прямом эфире на Первом или артистов, которые ринулись " в заграницы", но при случае с превеликим удовольствием приедут к российским зрителям. Если накормят.

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Метки: Хаматова   видео   латвия   политика   реакция соцсетей   сво   херманис   шоу бизнес   
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9  комментариев
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Lexx Полчаса назад
Да у неё взгляд тупой. Она поди, эту недострану на карте то не найдёт.
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Dimon 3 минуты назад
Вот что недвижимость и капиталл, размещенный за рубежом с людьми делает! Пугачиха, Галкин, Зулейх...тьфу ты Чулпан и прочие урганты на все готовы, лишь бы не потерять нажитое и не испортить евро - американское будущее своих детей!
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1k
КАКАнгел 6 минут назад
Да пофигу. всё и так понятно.
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6k
Copycat 13 минут назад
Я от этой актрисы видел только Зулейху - такой тупой сериал, я когда смотрел постоянно в голове вопрос типа "как такое может существовать в реальном мире?"
- типа если уж решили снимать антисоветское кино то снимайте нормально, что бы было хотя бы правдоподобно, а не бред какой то, а так получается собрались высраться, да и это нормально не смогли сделать - сами заляпались по уши

собственно вот и всё - ничего другого ней не слышал, и почему она считается крутой актрисой мне не ясно, думаю я объяснил на основе чего сформировано мне мнение
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8k
GROMOZEKA Полчаса назад
Таак и где же местные «правдолюбы», которые тут усирались, доказывая, что Мохнатова сама честная честность и правдивая правдивость?
Ау, лицемеры сраные, отзовитесь!
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google.ru Полчаса назад
При тоталитарном режиме вокруг короля никого не должно быть...
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