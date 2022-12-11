"Вот это подстава!": латвийский режиссер проболтался о связи Чулпан Хаматовой с Украиной

Экс-российская актриса Чулпан Хаматов обрела пристанище в Латвии после начала спецоперации, и спустя несколько месяцев стала "актрисой года". Получение этой престижной премии удивило общественность, ведь за признание публики другие артисты пашут в стране годами.

Впрочем, многие уверены, что это звание - акция чисто политическая. Хаматова - идеальная кандидатура на роль борца с режимом. А раз так, то её нужно поддержать. Вот и поддерживают: с одной стороны - в Латвии, с другой - в Киеве. Как утверждает режиссер Херманис, украинская сторона еще с лета взаимодействует с актрисой, которая стала орудием антироссийской пропаганды.





"Я не имею права называть имена, но я знаю, что такая коммуникация есть. Потому что украинская сторона понимает, что в контексте информационной войны поступок Чулпан Хаматовой такую же пользу имеет, как поставлять дроны или гуманитарную помощь », — говорит в кадре Нового Рижского театра Алвис Херманис.



