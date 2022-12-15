Откуда взялись золотые цепи мистера Ти и почему он больше их не носит

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Американский актёр и рестлер Лоренс Тьюро, известный под псевдонимом Мистер Ти, всегда появлялся на публике увешанный золотом. Он носил на себе целую груду золотых цепей с бриллиантами, ожерелий, браслетов. У него была действительно внушительная коллекция ювелирных украшений, и значительная часть из них досталась ему бесплатно!
История этих золотых цепей восходит к тому времени, когда мистер Ти только начинал становиться известным. В определенных кругах — ведь он работал вышибалой в ночных клубах и, говорят, был очень хорош в этом деле.
Но сначала небольшая биографическая справка.
Лоренс Тьюро родился 21 мая 1952 года в одном из неблагополучных кварталов Чикаго. Он рос в бедной семье и был младшим из 12 детей. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отец ушел из семьи. В общем, старт в жизни у Мистера Ти был крайне невоодушевляющий, и все, чего он добился в жизни, он действительно сделал сам.
По совету старших братьев Лоренс начал заниматься спортом: он играл в американский футбол, занимался борьбой, обучался боевым искусствам. Три раза становился чемпионом города по рестлингу. Также у него были все шансы стать профессиональным футболистом, но жизнь сложилась иначе. После службы в армии он начал работать вышибалой в ночном клубе — и вот тогда и превратился окончательно в Мистера Ти.
Но сначала небольшая биографическая справка.
Лоренс Тьюро родился 21 мая 1952 года в одном из неблагополучных кварталов Чикаго. Он рос в бедной семье и был младшим из 12 детей. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отец ушел из семьи. В общем, старт в жизни у Мистера Ти был крайне невоодушевляющий, и все, чего он добился в жизни, он действительно сделал сам.
По совету старших братьев Лоренс начал заниматься спортом: он играл в американский футбол, занимался борьбой, обучался боевым искусствам. Три раза становился чемпионом города по рестлингу. Также у него были все шансы стать профессиональным футболистом, но жизнь сложилась иначе. После службы в армии он начал работать вышибалой в ночном клубе — и вот тогда и превратился окончательно в Мистера Ти.
Мистер Ти на 9-й ежегодной церемонии вручения премии People's Choice Awards ("Выбор народа"), 1983 год
В 1970 году он даже поменял документы и взял это имя официально. Слово "мистер" он решил добавить, чтобы пресечь на корню любые попытки обратиться к нему неуважительно.
"Моего отца называли "бой", дядю называли "бой", брат, вернувшийся из Вьетнама, также был вынужден откликаться на обращение "бой", то есть "мальчик". И я спросил себя: что должен сделать чернокожий, чтобы его начали уважать как мужчину? — сказал Мистер Ти в интервью 1983 года. —Поэтому, когда мне было 18 лет, когда я был достаточно взрослым, чтобы сражаться и умирать за свою страну, достаточно взрослым, чтобы пить, достаточно взрослым, чтобы голосовать, я сказал, что теперь я достаточно взрослый, чтобы называться мужчиной. Я провозгласил себя мистером Ти, так что первое слово, которое слетит с языка каждого, будет «мистер»".
"Моего отца называли "бой", дядю называли "бой", брат, вернувшийся из Вьетнама, также был вынужден откликаться на обращение "бой", то есть "мальчик". И я спросил себя: что должен сделать чернокожий, чтобы его начали уважать как мужчину? — сказал Мистер Ти в интервью 1983 года. —Поэтому, когда мне было 18 лет, когда я был достаточно взрослым, чтобы сражаться и умирать за свою страну, достаточно взрослым, чтобы пить, достаточно взрослым, чтобы голосовать, я сказал, что теперь я достаточно взрослый, чтобы называться мужчиной. Я провозгласил себя мистером Ти, так что первое слово, которое слетит с языка каждого, будет «мистер»".
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Мистер Ти в костюме Санта-Клауса помогает первой леди Нэнси Рейган представить рождественские украшения Белого дома
Мистер Ти прославился как самый крутой и неумолимый вышибала. Коллекция золотых цепей берет свое начало в этой точке его истории: он забирал украшения у распоясавшихся клиентов заведения или экспроприировал те, что были забыты посетителями. Образ дополнила новая прическа в стиле африканских воинов племени Мандинка — что-то вроде ирокеза.
Экстравагантный вышибала привлек внимание знаменитостей и уже скоро его стали приглашать в качестве телохранителя не самые последние люди того времени: Майкл Джексон, Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Дайана Росс и другие.
В 1980 году случилось знакомство с Сильвестром Сталлоне, которое привело Мистера Ти в кино. Он сыграл в "Рокки 3", а затем в сериале "Команда А" и других проектах. Но это уже совсем другая история.
Экстравагантный вышибала привлек внимание знаменитостей и уже скоро его стали приглашать в качестве телохранителя не самые последние люди того времени: Майкл Джексон, Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Дайана Росс и другие.
В 1980 году случилось знакомство с Сильвестром Сталлоне, которое привело Мистера Ти в кино. Он сыграл в "Рокки 3", а затем в сериале "Команда А" и других проектах. Но это уже совсем другая история.
Сильвестр Сталлоне и Мистер Ти на пресс-конференции по поводу выхода фильма "Рокки 3"
Как вы видите, на всех старых фотографиях Мистер Ти носит золотые цепи. Он придавал этому аксессуару глубокий смысл:
"Я ношу золото по трем причинам. Во-первых, когда родился Иисус, с востока пришли три волхва: один принес ладан, один принес мирру, третий принес золото. Вторая причина, по которой я ношу золото, — это то, что я могу себе это позволить. Третья причина — это символ моего африканского происхождения. Когда мои предки пришли из Африки, они были скованы стальными цепями за шею, запястья и лодыжки. Я превратил эти стальные цепи в золото, чтобы символизировать тот факт, что я все еще раб, только мой ценник выше".
"Я ношу золото по трем причинам. Во-первых, когда родился Иисус, с востока пришли три волхва: один принес ладан, один принес мирру, третий принес золото. Вторая причина, по которой я ношу золото, — это то, что я могу себе это позволить. Третья причина — это символ моего африканского происхождения. Когда мои предки пришли из Африки, они были скованы стальными цепями за шею, запястья и лодыжки. Я превратил эти стальные цепи в золото, чтобы символизировать тот факт, что я все еще раб, только мой ценник выше".
До и после: мистер Ти в 1984 году и в 2017 году
Но на снимках последнего времени цепей не замечено. Что случилось?
Оказывается, после того, как ураган Катрина уничтожил часть Нового Орлеана в 2005 году, Мистер Ти решил от них отказаться.
Слово непробиваемому вышибале: "Для меня было бы грехом перед Богом носить свое золото, когда так много людей потеряли всё, что у них было. Конечно, это моя торговая марка, но я тот же человек, ношу я золото или нет. Мои моральные ценности от этого не меняются. Не золото делает меня, я делаю золото".
Оказывается, после того, как ураган Катрина уничтожил часть Нового Орлеана в 2005 году, Мистер Ти решил от них отказаться.
Слово непробиваемому вышибале: "Для меня было бы грехом перед Богом носить свое золото, когда так много людей потеряли всё, что у них было. Конечно, это моя торговая марка, но я тот же человек, ношу я золото или нет. Мои моральные ценности от этого не меняются. Не золото делает меня, я делаю золото".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: биография знаменитостей вышибала забавно зарубежные звезды знаменитости золотые украшения мистер ти рестлер шоу бизнес
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А от "чемпиона города по рестлингу" - вообще всплакнул от умиления: рестлинг - это же ШОУ! "Цирк накачанных мужиков, ИЗОБРАЖАЮЩИХ драку"
<<"Металлистов я, конечно, уважаю, но цепи - это для рабов. Я так понимаю ..">>