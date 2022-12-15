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Откуда взялись золотые цепи мистера Ти и почему он больше их не носит

Откуда взялись золотые цепи мистера Ти и почему он больше их не носит

Автор:
15 декабря 2022 15:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: биография знаменитостей   вышибала   забавно   зарубежные звезды   знаменитости   золотые украшения   мистер ти   рестлер   шоу бизнес   
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Американский актёр и рестлер Лоренс Тьюро, известный под псевдонимом Мистер Ти, всегда появлялся на публике увешанный золотом. Он носил на себе целую груду золотых цепей с бриллиантами, ожерелий, браслетов. У него была действительно внушительная коллекция ювелирных украшений, и значительная часть из них досталась ему бесплатно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: биография знаменитостей   вышибала   забавно   зарубежные звезды   знаменитости   золотые украшения   мистер ти   рестлер   шоу бизнес   
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8  комментариев
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16k
Александр 38 минут назад
Я думал он продал золото и отдал деньги потерпевшим, а он просто перестал его носить)
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4k
Frank Borman 12 минут назад
А не похер ли на этого афроклоуна?
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16k
Поручик Полчаса назад
"Чем чернее жопа, тем больше тяга ко всяким "блестяшкам".

А от "чемпиона города по рестлингу" - вообще всплакнул от умиления: рестлинг - это же ШОУ! "Цирк накачанных мужиков, ИЗОБРАЖАЮЩИХ драку"
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883
Graboid 36 минут назад
цитата :
<<"Металлистов я, конечно, уважаю, но цепи - это для рабов. Я так понимаю ..">>
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5k
Котэ 48 минут назад
абизяна
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3k
Григорий 50 минут назад
красивая история про то, из за чего негры любят золото и побольше)))
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