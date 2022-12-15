Откуда взялись золотые цепи мистера Ти и почему он больше их не носит

История этих золотых цепей восходит к тому времени, когда мистер Ти только начинал становиться известным. В определенных кругах — ведь он работал вышибалой в ночных клубах и, говорят, был очень хорош в этом деле.



Но сначала небольшая биографическая справка.



Лоренс Тьюро родился 21 мая 1952 года в одном из неблагополучных кварталов Чикаго. Он рос в бедной семье и был младшим из 12 детей. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отец ушел из семьи. В общем, старт в жизни у Мистера Ти был крайне невоодушевляющий, и все, чего он добился в жизни, он действительно сделал сам.



По совету старших братьев Лоренс начал заниматься спортом: он играл в американский футбол, занимался борьбой, обучался боевым искусствам. Три раза становился чемпионом города по рестлингу. Также у него были все шансы стать профессиональным футболистом, но жизнь сложилась иначе. После службы в армии он начал работать вышибалой в ночном клубе — и вот тогда и превратился окончательно в Мистера Ти.