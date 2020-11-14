Звёзды, которые забавно реагируют на папарацци

Кроме славы и толп фанатов у популярности есть ещё и своя тёмная сторона, к которой относится излишнее внимание вездесущих фотографов. Какие-то знаменитости спокойно живут с присутствием папарацци в своей жизни, другие злятся на них, а третьи развлекаются с фотографами как могут. Бенедикта Камбербэтча, Райана Гослинга и Леонардо Ди Каприо объединяет одно: все они отличились яркими реакциями на присутствие папарацци в зоне видимости.