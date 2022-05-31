FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5929 постов • 732 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
17 малоизвестных и удивительных фактов о знаменитостях

17 малоизвестных и удивительных фактов о знаменитостях

Автор:
31 мая 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Факты о людях   забавно   знаменитости   известные люди   интересно   ну и ну   ну надо же   оказывается   хочу все знать   шоу бизнес   
1240
18
3
В этой подборке — замечательные истории о знаменитостях, которые звучат как выдумка, но являются чистой правдой. Например: режиссёр Джеймс Кэмерон чуть не снял "Парк Юрского периода". И если бы он это сделал, то у него в фильме были бы не только динозавры, но и инопланетяне.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Факты о людях   забавно   знаменитости   известные люди   интересно   ну и ну   ну надо же   оказывается   хочу все знать   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Monher 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Frank Borman 47 минут назад
Вау! Кульные факты о селебритниках. Мама-Америка продолжает удивлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb 52 минуты назад
Отлично выучили американскую жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72118



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
События на Украине 30- 31 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 31 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
На Украине хотят за деньги выпускать за границу мужчин призывного возраста
На Украине хотят за деньги выпускать за границу мужчин призывного возраста
Рассекреченные документы
Рассекреченные документы
За духовностью в Нижний Тагил
За духовностью в Нижний Тагил
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#в мире#автомир#дети#люди#история#наука#сатира
#фото#животные#факты#Ватермарк#Разное#Еда#смешно#знаменитости#путешествия#собака
#прикол#забавно#шоу бизнес#автомобили#картинки#коты#подборка#милота#сарказм#кот
Звёздные пары, где жена в разы богаче мужа (12 фото) Звёздные пары, где жена в разы богаче мужа (12 фото) 25 интересных фактов о нашем мире 25 интересных фактов о нашем мире 95-летний Дэвид Аттенборо доказывает, что возраст - это всего лишь цифры 95-летний Дэвид Аттенборо доказывает, что возраст - это всего лишь цифры Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне Неизвестные факты о Сильвестре Сталлоне 20 фактов для любознательных читателей 20 фактов для любознательных читателей Николас Кейдж - звезда и оригинал Николас Кейдж - звезда и оригинал

На что жалуетесь?

Вернуться