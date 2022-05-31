17 малоизвестных и удивительных фактов о знаменитостях

По словам самого режиссёра, он пытался купить права на книгу, но Стивен Спилберг опередил его на несколько часов. "Когда я увидел фильм, я понял, что был не прав. Хорошо, что фильм снял именно он. Потому что он снял о динозаврах для детей, а мой был бы об инопланетянах с динозаврами, и это несправедливо. Динозавры предназначены для 8-летних. Мы тоже можем наслаждаться зрелищем, но дети должны получить своих динозавров. Стивен сделал всё правильно. Я бы пошёл дальше, и это было бы противнее, намного противнее", — сказал Кэмерон в интервью The Huffington Post UK.