17 малоизвестных и удивительных фактов о знаменитостях

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В этой подборке — замечательные истории о знаменитостях, которые звучат как выдумка, но являются чистой правдой. Например: режиссёр Джеймс Кэмерон чуть не снял "Парк Юрского периода". И если бы он это сделал, то у него в фильме были бы не только динозавры, но и инопланетяне.
1. Ради роли в "Бойцовском клубе" Брэд Питт попросил дантиста отколоть ему часть передних зубов
Он готов на многое ради персонажа и системы Станиславского.
2. Мелани Гриффит выросла в доме, где были домашние львы. Этого звали Нил
Львы принадлежали матери Мелани, актрисе Типпи Хедрен (у неё их и сегодня много).
3. В 1980 году Сюзанну Сомерс уволили из комедийного сериала "Трое — это компания" за то, что она потребовала равной оплаты со своим партнером по фильму Джоном Риттером
Он получал в пять раз больше. Продюсеры сказали актрисе: "Кто ты такая? Никто. А он звезда". И это несмотря на то, что сериал с успехом шёл уже несколько сезонов и она играла там одну из ключевых ролей.
4. Майкл Джексон не изобретал "лунную походку"
Она была основана на движении, которое называется "скольжение назад", и показал её Джексону один из профессиональных танцоров, участвовавших в его шоу. Авторство "скольжения назад" приписывают Биллу Бэйли.
Вот видео, на котором Бэйли делает это движение ещё в 1955 году
5. Долли Партон была продюсером ("молчаливым") сериала "Баффи — истребительница вампиров". Партон основала Sandollar Entertainment вместе со своей подругой Сэнди Галлин в 1986 году
Эта компания указана как продюсер сериала на IMDb.
6. До того, как стать знаменитым, Стив Мартин участвовал в игровом шоу свиданий The Dating Game и выиграл трижды
"Стив Мартин. Дикий и сумасшедший парень".
7. Фрэнсис МакДорманд родилась под именем Синтии Энн Смит. В возрасте одного года её удочерили Норин и Вернон МакДорманды
Вернон был пастором, а биологическая мать девочки, по слухам, — одной из его прихожанок. Имя ребёнка также изменили.
8. Мик Джаггер поёт на бэк-вокале в культовом хите Карли Саймон 1972 года "You’re So Vain", и это нигде не указано
Вот эта вещь, можете послушать. Голос Джаггера ни с чем не спутать
9. Джим Керри был первым актёром в истории кинематографа, три фильма которого за один год заняли первое место в рейтинге. Это был 1994 год
Тогда в течение 11 месяцев вышли "Маска", "Эйс Вентура" и "Тупой и ещё тупее".
10. Известный радиоведущий Кейси Касем озвучивал Шэгги в сериале "Скуби-Ду, где ты?" с 1969 по 1995 год. Он также был веганом и покинул шоу в 1995 году, когда его попросили озвучить Шэгги для рекламы Burger King
Касем вернулся на шоу в 2002 году, но только после того, как продюсеры согласились сделать Шэгги веганом.
11. Хотя он наиболее известен как звезда боевиков, у Брюса Уиллиса была так короткая музыкальная карьера
The Return of Bruno был дебютным студийным альбомом Уиллиса, выпущенным Motown Records в 1987 году.
Посмотрите, как Брюс поет вживую на концерте
12. Джеймс Кэмерон чуть не снял "Парк Юрского периода". И его версия была бы намного мрачнее
По словам самого режиссёра, он пытался купить права на книгу, но Стивен Спилберг опередил его на несколько часов. "Когда я увидел фильм, я понял, что был не прав. Хорошо, что фильм снял именно он. Потому что он снял о динозаврах для детей, а мой был бы об инопланетянах с динозаврами, и это несправедливо. Динозавры предназначены для 8-летних. Мы тоже можем наслаждаться зрелищем, но дети должны получить своих динозавров. Стивен сделал всё правильно. Я бы пошёл дальше, и это было бы противнее, намного противнее", — сказал Кэмерон в интервью The Huffington Post UK.
13. Известный джазовый пианист 1920-х годов Фэтс Уоллер был похищен чикагскими гангстерами и доставлен на вечеринку по случаю дня рождения Аль Капоне
Однажды вечером Фэтс почувствовал, как ему в живот воткнули револьвер. Его запихнули в чёрный лимузин и отвезли в модный салун, где просто подтолкнули к пианино и приказали играть. Он подчинился. Среди аплодирующих находился мужчина с безошибочно узнаваемым шрамом. У Аль Капоне был день рождения, и он, Фэтс, был подарком от "корешей".
14. Лоуренсу Фишберну было всего 14 лет, когда он получил роль в фильме "Апокалипсис сегодня"
Он солгал о своем возрасте, чтобы его взяли, сказал, что ему уже шестнадцать.
15. Этот впечатляющий баскетбольный бросок, который делает Сигурни Уивер в фильме "Чужой: Воскрешение", был настоящим, а не компьютерной графикой
Актриса две недели тренировалась под руководством тогдашней звезды баскетбола Найджела Мигеля, в среднем попадая один раз из шести. На съёмках всё вышло идеально.
16. Двоюродный брат Тома Круза — актёр Уильям Мапотер, он же Итан из сериала "Остаться в живых"
Настоящее имя Тома — Томас Круз Мапотер IV. Отцы актёров были братьями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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