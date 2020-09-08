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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4121 пост • 596 подписчиков подписаться
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15 человек, которые похожи на знаменитостей

15 человек, которые похожи на знаменитостей (16 фото)

Автор:
08 сентября 2020 08:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: забавно   знаменитости   подборка   похожи   фото   шоу бизнес   
851
16
Говорят, что где-то в мире есть семь человек, которые выглядят так же, как и вы.

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Метки: забавно   знаменитости   подборка   похожи   фото   шоу бизнес   
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56
Neonai 42 минуты назад
Однажды моя жена, глядя на меня, сказала: -Блин, точно! И куда-то ушла. Я напрягся. Когда она вернулась, то показала мне этот коллаж. Вот тут я знатно прифигел :) слева я, справа Александр III
Однажды моя жена, глядя на меня, сказала: -Блин, точно! И куда-то ушла. Я напрягся. Когда она вернулась, то показала мне этот коллаж. Вот тут я знатно прифигел :) слева я, справа Александр III
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49k
Серый Минуту назад
15 человек, которые похожи на знаменитостей
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−13
Sweetie 6 минут назад
Многие из них явно похожи лишь с определенных ракурсов
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5k
Михалыч 15 минут назад
С леди Гагой вообще легко - берёшь еврейку страшненькую, лет 30-ти, наряжаешь в яркое говно или мясо - готово.
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5k
Михалыч 18 минут назад
15 человек, которые похожи на знаменитостей
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640
gizmo gizmo Полчаса назад
тот случай, когда копия удачнее оригинала
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1k
SSD Час назад
Джейсон Момоа - справа - нормального человека, а слева - наркомана)))
...а Киану - ваще не трогайте. Он - потрясающий.
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3k
Константин Час назад
Кто из них Роналду? Пес? )
Кто из них Роналду? Пес? )
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55k
Viktor Константин Час назад
15 человек, которые похожи на знаменитостей
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428k
Alexey Berestenko Viktor 58 минут назад
Да ну, левый гораздо больше похож на Роналду!
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