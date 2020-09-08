15 человек, которые похожи на знаменитостей

Некоторые фанаты мечтают быть похожими на своих кумиров: делают похожие причёски и макияж, носят похожую одежду. А кому-то и стараться не надо, ведь они уже родились с лицами, которые очень сильно напоминают лица знаменитостей. Мы собрали для вас фотографии таких звёздных копий. Слева на коллажах будет двойник, а справа — известная личность. Интересно, сколько людей подходит к ним на улице, чтобы сфотографироваться?