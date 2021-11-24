Знаменитости, которые за кулисами ведут себя не так, как в кадре

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Пользователи Reddit устроили большое обсуждение на тему знаменитостей - а конкретно, насколько правдиво и искренне ведут себя селебрити на публике. Они действительно такие, какими кажутся, или это всего лишь тщательно продуманный имидж? Вот несколько самых интересных ответов.
1. Гордон Рамзи
"Да я сильнее ругаюсь на своих помощников по кухне, чем он... почти все его сотрудники, примерно 85%, работают с ним более 15 лет, я читал об этом. Если бы он действительно был таким грубияном, как нам показывают, они давно бы ушли".
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2. Джули Эндрюс
"Джули Эндрюс, она же Мэри Поппинс. Мой родственник очень тесно работал с ней над несколькими постановками. Она крепка, как гвоздь, намного умнее, чем показывает, а матерится, как водитель грузовика".
3. Элис Купер
"Почти все хэви-метал-рокеры совсем не угрюмые поклонники дьявола. Меня всегда ужасно веселит тот факт, что Элис Купер на самом деле - тихий и мирный христианин".
4. Мэрилин Монро
"Она вела себя как легкомысленная блондинка, но за кадром она была чертовски умной и большой любительницей литературы (одна из причин, по которой ее привлекал Артур Миллер)".
5. Бенедикт Камбербэтч
"Он старательно избегает личных рассказов о себе, и мы почти ничего о нем не знаем. На это требуется большой талант. Он молодец".
6. Рэпер Pitbull
"Я работал в отеле и познакомился с Питбуллем. Действительно вежливый парень и оказался очень скромным. Вся его команда запросила номера с лучшими условиями проживания. У него был небольшой одноместный номер с двуспальной кроватью, и он убрался в нем перед выездом".
7. Мэрайя Кэри
"Ей продолжают называть "дивой", потому что людям нравится, когда она всех строит, но на самом деле она жуткая сука. Она постоянно унижает других женщин в музыкальной индустрии, и с ней никто не любит работать, потому что у нее всегда завышенные требования".
8. Rammstein
"Они выглядят так, будто способны избить старушку ради забавы, но на самом деле и мухи не обидят".
9. Джулия Робертс
"Я работала с ней над фотосессией, и все, что я могу сказать: это полный звездец... с той минуты, как она появилась, до момента, когда ушла, наорав на всех и придравшись ко всему. Вела себя как абсолютная гадина по отношению к прекрасным людям, которые не сделали ничего дурного. Видимо, так она всегда себя ведет, когда на нее не направлена фотокамера. С того дня я потеряла к ней всякое уважение".
10. Джимми Фэллон
"Он смеется так, будто в него целится снайпер, готовый выстрелить каждый раз, когда смех не звучит максимально драматично".
12. Боно
"Боно делает вид, что занимается благотворительностью и заботится о людях, которым не очень повезло в жизни, и при этом он числится в списке налоговых мошенников "Панамского досье". Лицемерный кусок дерьма".
13. Все популярные K-pop группы (корейский поп)
"Они так перегружены работой, что иногда падают на сцене от истощения. И все же им удается поддерживать свой публичный имидж абсолютно безупречным, все проблемы спрятаны от посторонних глаз".
14. Такер Карлсон, политический обозреватель
"Такер Карлсон знает, что 90 процентов того, что он говорит, - полная чушь. Он просто мошенник-социопат".
15. Певица Кеша
"Ее продюсер Доктор Люк (которого она обвинила в сексуальном насилии) придумал ей имидж дрянной наркоманки, чтобы продавать больше альбомов. На самом деле она не такая, она человек религиозный".
16. Адам Левин
"Несколько лет назад он выступал на крупнейшем музыкальном фестивале Латинской Америки "Festival de Viña del Mar" в Чили. Вел себя как жуткий засранец, просил весь коллектив не смотреть ему в глаза, вместо этого заставлял людей оборачиваться и смотреть на стены всякий раз, когда он идет. А еще у него было такое выражение лица, будто он ненавидит и город, где выступает, и все вокруг. Этот фестиваль хорошо известен во всем мире, и около 50 миллионов человек смотрят шоу по телевизору и в Интернете, поэтому его поведение не осталось незамеченным. В итоге он даже извинялся потом в соцсетях".
17. Эллен ДеДженерес
"Не знаю почему, но я чувствую, что Эллен ДеДженерес притворяется не той, какая она на самом деле. Достаточно посмотреть выпуск ее передачи с актрисой из "50 оттенков серого" Дакотой Джонсон".
18. Брюс Уиллис
"Я дружу с чуваком, который работал на съемочной площадке с Брюсом Уиллисом. Однажды к Уиллису подошел стажер и сказал, как сильно он любит и ценит его работу. Брюс улыбнулся и поблагодарил, и как только стажер ушел, пошел к менеджеру и объявил, что уйдет со съемочной площадки, если стажера не уволят немедленно. Парнишку уволили".
19. Сэмюэл Л. Джексон
"Я считаю, что Сэмюэл Л. Джексон добился такого большого успеха, крайне удачно встраивая личностные характеристики своих персонажей в свой публичный образ".
21. Дженнифер Лоуренс
"Дженнифер Лоуренс на самом деле не тусовщица, которая постоянно бухает. Ей приходится притворяться, чтобы влиться в актерскую тусовку. Она великолепная актриса".
Джаред Лето
"Раньше я был большим поклонником его группы (30 Seconds to Mars). Судя по старым интервью, которые я видел, он казался довольно искренним и увлеченным искусством и активизмом. А сегодня он выглядит корыстным и эгоистичным, как будто он видит себя каким-то глубоким художником, который меняет мир".
23. Энн Хэтэуэй
"Есть документальные свидетельства того, что она отвратительно ведет себя с людьми, которые на нее работают. В Японии ее признали худшей из всех знаменитостей, с кем приходилось иметь дело".
24. Кэтрин Зета-Джонс
"Я точно знаю, что Кэтрин Зета-Джонс относится к обычным людям как к полному дерьму. Я работала официанткой и мне довелось ее обслуживать. Она ожидала, что ты должен из кожи вон вылезти, постоянно быть рядом и ловить ее слова на лету. И потом за все это - ноль чаевых".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: зарубежные звезды знаменитости имидж имидж политика общественное мнение правда или ложь селебрити шоу бизнес
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