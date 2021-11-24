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Знаменитости, которые за кулисами ведут себя не так, как в кадре

Знаменитости, которые за кулисами ведут себя не так, как в кадре (26 фото)

Автор:
24 ноября 2021 14:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: зарубежные звезды   знаменитости   имидж   имидж политика   общественное мнение   правда или ложь   селебрити   шоу бизнес   
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Пользователи Reddit устроили большое обсуждение на тему знаменитостей - а конкретно, насколько правдиво и искренне ведут себя селебрити на публике. Они действительно такие, какими кажутся, или это всего лишь тщательно продуманный имидж? Вот несколько самых интересных ответов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зарубежные звезды   знаменитости   имидж   имидж политика   общественное мнение   правда или ложь   селебрити   шоу бизнес   
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6  комментариев
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Не думал, что Брюс Уиллис такой. Больше не будут смотреть фильмы с его участием.
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Example 6.2.6 16 минут назад
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B0n Полчаса назад
Короче, всё говно. Данке шон.
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KonstantinLeirov Час назад
Ну куда деваться... Вполне закономерно. Медные трубы, самое тяжёлое испытание, далеко не все, кто может пройти огонь и воду, могут пройти медные трубы.
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