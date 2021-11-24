Знаменитости, которые за кулисами ведут себя не так, как в кадре

"Несколько лет назад он выступал на крупнейшем музыкальном фестивале Латинской Америки "Festival de Viña del Mar" в Чили. Вел себя как жуткий засранец, просил весь коллектив не смотреть ему в глаза, вместо этого заставлял людей оборачиваться и смотреть на стены всякий раз, когда он идет. А еще у него было такое выражение лица, будто он ненавидит и город, где выступает, и все вокруг. Этот фестиваль хорошо известен во всем мире, и около 50 миллионов человек смотрят шоу по телевизору и в Интернете, поэтому его поведение не осталось незамеченным. В итоге он даже извинялся потом в соцсетях".