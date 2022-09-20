Архивные фото знаменитостей из 70-х и 90-х, на которых они еще совсем зелёные

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Говорят, что сейчас Голливуд уже не тот. И лоска нет, и все довольно фальшивое, да и массовое. А раньше, мол, были реальные звезды, талантливые. Давайте посмотрим на архивные фото знаменитостей, которые блистали в 70-х и 90-х.
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А вы кого помните из тех времен?
Источник:
АНТИФИШКИ
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