Архивные фото знаменитостей из 70-х и 90-х, на которых они еще совсем зелёные

Говорят, что сейчас Голливуд уже не тот. И лоска нет, и все довольно фальшивое, да и массовое. А раньше, мол, были реальные звезды, талантливые. Давайте посмотрим на архивные фото знаменитостей, которые блистали в 70-х и 90-х.