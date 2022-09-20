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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6746 постов • 752 подписчика подписаться
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Архивные фото знаменитостей из 70-х и 90-х, на которых они еще совсем зелёные

Архивные фото знаменитостей из 70-х и 90-х, на которых они еще совсем зелёные

Автор:
20 сентября 2022 20:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные фото звезд   зарубежные звезды   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
903
15

Говорят, что сейчас Голливуд уже не тот. И лоска нет, и все довольно фальшивое, да и массовое. А раньше, мол, были реальные звезды, талантливые. Давайте посмотрим на архивные фото знаменитостей, которые блистали в 70-х и 90-х.

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Источник:

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Метки: архивные фото звезд   зарубежные звезды   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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9k
Василенко Татьяна 43 минуты назад
Мы все в молодости были потрясающе красивы. Как и сейчас те, кто над своей внешностью не изгаляются - не качают губищи как обезьянья жопа, не татуировками себя не покрывают как зеки со стажем, не дырки с пирсингом не пихают во все щели...
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5k
молотый Либентроп 20 секунд назад
В Советском Союзе тоже знаменитости были.
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36k
Mamin Sibiriak 7 минут назад
Шер в 19 лет
Ссылка www.youtube.com
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4k
Гур 38 минут назад
С Шер Дон Джонсон на #1.
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10k
kaboza 44 минуты назад
Боярский светанул слева)
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2k
Дмитрий 49 минут назад
Ага, конечно! Алисса Милано так выглядела в 6 лет. Верю!
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Спелая кукурузинка

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