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«Полицейская академия» 38 лет спустя: как сегодня выглядят актёры этого знаменитого комедийного фильма

«Полицейская академия» 38 лет спустя: как сегодня выглядят актёры этого знаменитого комедийного фильма

Автор:
15 декабря 2022 09:51
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   полицейская академия   съемка   тогда и сейчас   фильм   фото   
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Предлагаю вам взглянуть, как изменились знаменитости, которые в своё время сыграли наиболее ярких и запоминающихся персонажей в серии комедийных фильмов о полицейских.

Кто хотя бы единожды не видел одну из частей фильма «Полицейская академия»? Культовая комедия вышла в далёком 1984 году, но она по-прежнему любима многими людьми за свою искренность и обилие уморительных шуток. В своё время фильм был настоящим хитом проката. Его разбирали из видеосалонов с поразительной скоростью. Ещё бы, ведь все ждали новых приключений колоритных и позитивных курсантов.

С момента выхода первой части «Полицейской академии» прошло 38 лет. Всего было снято 7 фильмов (съёмки длились с 1984 по 1994 год). За столь приличный срок актёры, сыгравшие любимых персонажей, серьёзно изменились. Некоторые продолжили актёрскую карьеру, а кто-то попробовал себя в новом амплуа и больше не возвращался к большим ролям.


Кадет Карен Томпсон (Ким Кэттролл)

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Где появляется: в 1 части.


Кадет Кэри Махоуни (Стив Гуттенберг)

Где появляется: в 1, 2, 3 и 4 частях.


Сержант Каллахан (Лесли Истербрук)

Где появляется: во всех частях, кроме второй.


Сержант Джонс (Майкл Уинслоу)

Где появляется: во всех частях.


Капитан Харрис (Джордж Уильям Бэйли)

Где появляется: во всех частях, кроме второй и третьей.


Кадет Зед (Бобкэт Голдтуэйт)

Где появляется: во 2, 3 и 4 частях.


Свитчак (Тим Казурински)

Где появляется: во 2, 3 и 4 частях.


Лейтенант Проктор (Лэнс Кинси)

Где появляется: во всех частях, кроме первой и седьмой.


Курсант Дуглас Фэклер Проктор (Брюс Малер)

Где появляется: в 1, 2, 3 и 6 частях.


Сержант полиции Кэтлин Киркланд (Коллин Кэмп)

Где появляется: во 2 части.


Журналистка Клэр Мэттсон (Шэрон Стоун)

Где появляется: в 4 части.


Лесли Барбара (Донован Скотт)

Где появляется: в 1 части.

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Метки: актеры   кино   полицейская академия   съемка   тогда и сейчас   фильм   фото   
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Голос Вселенной 37 минут назад
David Graf... К сожалению, уже нет в живых...

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Fiverknot 22 минуты назад
Ох сержант Каллахан...) Принесла много радости своими засветами в фильме)
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