«Полицейская академия» 38 лет спустя: как сегодня выглядят актёры этого знаменитого комедийного фильма

Предлагаю вам взглянуть, как изменились знаменитости, которые в своё время сыграли наиболее ярких и запоминающихся персонажей в серии комедийных фильмов о полицейских.
Кто хотя бы единожды не видел одну из частей фильма «Полицейская академия»? Культовая комедия вышла в далёком 1984 году, но она по-прежнему любима многими людьми за свою искренность и обилие уморительных шуток. В своё время фильм был настоящим хитом проката. Его разбирали из видеосалонов с поразительной скоростью. Ещё бы, ведь все ждали новых приключений колоритных и позитивных курсантов.
С момента выхода первой части «Полицейской академии» прошло 38 лет. Всего было снято 7 фильмов (съёмки длились с 1984 по 1994 год). За столь приличный срок актёры, сыгравшие любимых персонажей, серьёзно изменились. Некоторые продолжили актёрскую карьеру, а кто-то попробовал себя в новом амплуа и больше не возвращался к большим ролям.
Кадет Карен Томпсон (Ким Кэттролл)
Где появляется: в 1 части.
Кадет Кэри Махоуни (Стив Гуттенберг)
Где появляется: в 1, 2, 3 и 4 частях.
Сержант Каллахан (Лесли Истербрук)
Где появляется: во всех частях, кроме второй.
Сержант Джонс (Майкл Уинслоу)
Где появляется: во всех частях.
Капитан Харрис (Джордж Уильям Бэйли)
Где появляется: во всех частях, кроме второй и третьей.
Кадет Зед (Бобкэт Голдтуэйт)
Где появляется: во 2, 3 и 4 частях.
Свитчак (Тим Казурински)
Где появляется: во 2, 3 и 4 частях.
Лейтенант Проктор (Лэнс Кинси)
Где появляется: во всех частях, кроме первой и седьмой.
Курсант Дуглас Фэклер Проктор (Брюс Малер)
Где появляется: в 1, 2, 3 и 6 частях.
Сержант полиции Кэтлин Киркланд (Коллин Кэмп)
Где появляется: во 2 части.
Журналистка Клэр Мэттсон (Шэрон Стоун)
Где появляется: в 4 части.
Лесли Барбара (Донован Скотт)
Где появляется: в 1 части.
Источник:
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