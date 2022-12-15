«Полицейская академия» 38 лет спустя: как сегодня выглядят актёры этого знаменитого комедийного фильма

Кто хотя бы единожды не видел одну из частей фильма «Полицейская академия»? Культовая комедия вышла в далёком 1984 году, но она по-прежнему любима многими людьми за свою искренность и обилие уморительных шуток. В своё время фильм был настоящим хитом проката. Его разбирали из видеосалонов с поразительной скоростью. Ещё бы, ведь все ждали новых приключений колоритных и позитивных курсантов.

С момента выхода первой части «Полицейской академии» прошло 38 лет. Всего было снято 7 фильмов (съёмки длились с 1984 по 1994 год). За столь приличный срок актёры, сыгравшие любимых персонажей, серьёзно изменились. Некоторые продолжили актёрскую карьеру, а кто-то попробовал себя в новом амплуа и больше не возвращался к большим ролям.

Кадет Карен Томпсон (Ким Кэттролл)