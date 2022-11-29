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Как удалось снять «Усатый нянь»: самая уютная советская комедия

Как удалось снять «Усатый нянь»: самая уютная советская комедия

Автор:
29 ноября 2022 09:47
Сообщество : Кино
Метки: Усатый нянь   актеры   кино   комедия   роль   съемка   фильм   фото   
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Музыкальная комедия «Усатый нянь» вышла на экраны в 1977 году и очаровала зрителей своей добротой и непосредственностью, а главной звезде Сергею Проханову открыла дорогу в крупное студийное кино СССР.

Однако за кадром фильма обстановка часто бывала напряженной — непросто собрать столько детей в одном кадре, но оно того стоило.

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Удивительно, но «Усатый нянь» был полнометражным дебютом для Алексея Грамматикова. Изначально над фильмом работали Евгений Фридман и сценаристы «Зеркала» Тарковского Андрей Вейцлер и Александр Мишарин. В какой-то момент режиссер выбыл из проекта, и Грамматиков без раздумий подхватил его — исключительно из-за сценаристов. Поэтому он был ошеломлен, когда узнал, что фильм будет о безработном бывшем студенте, который вдруг становится воспитателем в детском саду.

Взявшись за работу, Грамматиков столкнулся с трудностями — как найти актера, который идеально подходил бы на роль добродушного Кеши Четвергова? Кастинг проходил по одному сценарию: каждый актер должен был доказать, что сможет найти контакт сразу с 20-ю детьми. Тогда среди претендентов оказался Сергей Проханов.

25-летний актер без тени сомнения зашел в комнату — и вскоре там установилась тишина. Как оказалось, Проханов увлек детей игрой в рыбу и не чувствовал ни малейшей неловкости.

Затем молодой режиссер столкнулся с новой трудностью — как удерживать внимание огромного количества детей? Ради этого приходилось идти на хитрости.

К примеру, чтобы добиться живой реакции от маленьких актеров, Грамматиков прятал за спиной ночной горшок. Как только раздавалась команда «Мотор!», он надевал горшок на голову — и детский смех в кадре был обеспечен.

После премьеры комедии на Проханова свалилась огромная популярность.

Актер вспоминал, что во всех городах на улицах были расклеены афиши с его лицом — лицом беззаботного, доброго воспитателя. Вскоре Сергею стали поступать новые предложения, но все одинаковые — режиссеры хотели, чтобы Проханов снова и снова играл молодых и ярких весельчаков. Так популярность сделала артиста заложником своего образа и лишила его множества разноплановых ролей, в которых его не хотели видеть студии.

Интересный факт: в основу фильма легла реальная история Бориса Верзуба — первого советского мужчины, который получил диплом педагога дошкольного образования и стал воспитателем в детском саду. Вскоре после премьеры фильма ВУЗы получили огромное количество заявок от абитуриентов, которые захотели стать воспитателями.

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Метки: Усатый нянь   актеры   кино   комедия   роль   съемка   фильм   фото   
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Хороший и добрый фильм
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Will2006 5 минут назад
Подонка в Гении он как раз сыграл, пытаясь уйти от этого образа
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GoodNeon

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