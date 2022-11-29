Как удалось снять «Усатый нянь»: самая уютная советская комедия

25-летний актер без тени сомнения зашел в комнату — и вскоре там установилась тишина. Как оказалось, Проханов увлек детей игрой в рыбу и не чувствовал ни малейшей неловкости.

Затем молодой режиссер столкнулся с новой трудностью — как удерживать внимание огромного количества детей? Ради этого приходилось идти на хитрости.