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Сайт IMDb опубликовал топ-25 самых популярных фильмов, вышедших в 2022 году

Сайт IMDb опубликовал топ-25 самых популярных фильмов, вышедших в 2022 году

Автор:
16 декабря 2022 10:06
Сообщество : Кино
Метки: imdb   актеры   кино   рейтинг   съемка   топ   фильм   фото   что посмотреть   
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Давайте посмотрим, молва о каких фильмах этого года звучала громче всего.

Самое время начать подводить киноитоги года. Крупнейший сайт о мировом кинематографе IMDb (или Internet Movie Database) опубликовал список 25 самых популярных фильмов, вышедших за последние 12 месяцев. Ежемесячная аудитория сайта составляет более 200 миллионов пользователей, поэтому появление определённых картин в топе и распределение мест основывалось на количестве посещений страниц, посвящённых фильмам.

Таким образом, рейтинг был сформирован самими зрителями, которые проявляли интерес к тем или иным проектам. При этом он не учитывает мнения критиков и поставленные аудиторией оценки. Только хайп!

25 место: Чёрный телефон

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Ужастик с Итаном Хоуком в роли маньяка.

Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.9


24 место: Блондинка

Частично биографическая драма о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли.

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 5.5


23 место: Морбиус

Новая попытка Джареда Лето залететь в фильм, снятый по комиксам.

Кинопоиск: 5.5
IMDb: 5.2


22 место: Крик

Пятая часть франшизы про убийц в маске Призрачное лицо. Плюс возвращение главных героев в исполнении Нив Кэмпбелл, Дэвида Аркетта и Кортни Кокс.

Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.3


21 место: Аватар: Путь воды

Буквально только что вышедший долгожданный сиквел «Аватара» 2009 года. На Кинопоиске зрительский рейтинг ещё не сформировался, а на IMDb он на данный момент составляет оптимистичные 8.3.


20 место: Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Третья часть спин-оффа поттерианы с Мадсом Миккельсеном в роли Джонни Деппа… то есть, Геллерта Грин-де-Вальда.

Кинопоиск: 6.0
IMDb: 6.2


19 место: Не беспокойся, дорогая

Фильм Оливии Уайлд с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, съёмки которого породили больше шумихи, чем само его содержание.

Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.2


18 место: Мир Юрского периода: Господство

Уже шестая часть франшизы об оживших динозаврах со Стивеном Спилбергом в качестве исполнительного продюсера.

Кинопоиск: 5.7
IMDb: 5.7


17 место: Проект «Адам»

Фантастический боевик от Нетфликс с мощным актёрским составом.

Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.7

Вот смотрите вы на состав этого топа и наверняка думаете: «А фильмы с хорошими оценками вообще будут?»

Будут, но таких в этом году действительно как-то не очень много.


16 место: Анчартед: На картах не значится

Экранизация серии видеоигр «Uncharted» с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом.

Кинопоиск: 6.8
IMDb: 6.3


15 место: Добыча

Приквел «Хищника» о визите знаменитого инопланетного охотника в 1719 год. «Добычу» уже назвали лучшим фильмом франшизы после того самого боевика 1984 года с Арнольдом Шварценеггером.

Кинопоиск: 6.6
IMDb: 7.2


14 место: Чёрный Адам

Дуэйн Джонсон, решивший сняться в кинокомиксе DC, и что из этого вышло.

Кинопоиск: 6.1
IMDb: 6.6


13 место: Нет

Вторая попытка режиссёра Джордана Пила доказать всем, что его успех с фильмом «Прочь» не был случайностью.

Кинопоиск: 6.3
IMDb: 6.9


12 место: Элвис

«Богемская рапсодия» про Элвиса Пресли с Остином Батлеров в роли Короля (ждём на «Оскаре») и одной из самых неудачных, как говорят специалисты, ролей Тома Хэнкса.

Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.4


11 место: Быстрее пули

Вероятно, самый весёлый и эффектный боевик года с забавным, но всё так же великолепным Брэдом Питтом.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.3


10 место: X

Оригинальный хоррор от студии A24 в декорациях конца 1970-х.

Кинопоиск: 6.1
IMDb: 6.6


9 место: Смерть на Ниле

Второе дело обновлённого Эркюля Пуаро в исполнении Кеннета Брана с Галь Гадот и отодвинутым на задний план Арми Хаммером.

Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.3


8 место: Всё везде и сразу

Самый новаторский фильм года про мультивселенную здорового человека (а не как у Марвел). К просмотру обязателен!

Кинопоиск: 7.3
IMDb: 8.1


7 место: Серый человек

Боевик с Крисом Эвансом в роли злодея, Аной де Армас и самой серой ролью в карьере Райана Гослинга.

Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.5


6 место: Варяг

Исторический фильм про викингов с великолепным актёрским составом. Тут у нас Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо и даже Бьорк.

Кинопоиск: 6.8
IMDb: 7.1


5 место: Чёрная Пантера: Ваканда навеки

Кто же станет новой Чёрной пантерой после смерти Чедвика Боузмана?

Кинопоиск: 6.8
IMDb: 7.2


4 место: Топ Ган: Мэверик

Внезапный хит от Тома Круза в виде продолжения истории военных лётчиков, показанной в фильме «Лучший стрелок» 1986 года.

Кинопоиск: 7.8
IMDb: 8.4


3 место: Тор: Любовь и гром

Возвращение Натали Портман в Марвел или главный комиксовый провал года.

Кинопоиск: 6.0
IMDb: 6.3


2 место: Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Бенедикт Камбербэтч продолжает прогулку по мультивселенной и сталкивается с крайне серьёзным и внезапным злодеем.

Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.9


1 место: Бэтмен

Долгожданный фильм про Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона, который действительно оказался весьма неплох. Не зря этот комиксовый детектив стал самым популярным фильмом года.

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.8

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Метки: imdb   актеры   кино   рейтинг   съемка   топ   фильм   фото   что посмотреть   
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6k
Copycat Час назад
ой блин это ретинги на сайтах просто очередной вид рекламы уже - по тому что как только пользователям не нравится кино и они начинают заваливать его низкими оценками, руководство сайта говорит "мы стали жертвой атаки ботов", и удаляют 2000 негативных оценок выправляя общий рейтинг фильма

не раз такое было на моей памяти что с фильмами что с играми
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16k
Виталий Касандров 36 минут назад
Посмотрел:
Господство . Скучно. Сплошные клише от прошлых серий. Что жрут динозавры кроме людей непонятно, особенно травоядные диплодоки в заснеженной Канаде.
Анчартед: Скучно ,есть парочка неплохих экшен сцен, правда с нарушением законов физики и логики но это они у болливуда стырили . Один раз посмотреть можно.
Добыча. Как ни странно не скучно ,пару раз посмотреть можно но и только .
Планирую к просмотру Аватар 2 и Быстрее пули -остальное даже рекламные тизеры не впечатлили .
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