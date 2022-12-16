Сайт IMDb опубликовал топ-25 самых популярных фильмов, вышедших в 2022 году

Самое время начать подводить киноитоги года. Крупнейший сайт о мировом кинематографе IMDb (или Internet Movie Database) опубликовал список 25 самых популярных фильмов, вышедших за последние 12 месяцев. Ежемесячная аудитория сайта составляет более 200 миллионов пользователей, поэтому появление определённых картин в топе и распределение мест основывалось на количестве посещений страниц, посвящённых фильмам.

Таким образом, рейтинг был сформирован самими зрителями, которые проявляли интерес к тем или иным проектам. При этом он не учитывает мнения критиков и поставленные аудиторией оценки. Только хайп!

25 место: Чёрный телефон