Сайт IMDb опубликовал топ-25 самых популярных фильмов, вышедших в 2022 году

Давайте посмотрим, молва о каких фильмах этого года звучала громче всего.
Самое время начать подводить киноитоги года. Крупнейший сайт о мировом кинематографе IMDb (или Internet Movie Database) опубликовал список 25 самых популярных фильмов, вышедших за последние 12 месяцев. Ежемесячная аудитория сайта составляет более 200 миллионов пользователей, поэтому появление определённых картин в топе и распределение мест основывалось на количестве посещений страниц, посвящённых фильмам.
Таким образом, рейтинг был сформирован самими зрителями, которые проявляли интерес к тем или иным проектам. При этом он не учитывает мнения критиков и поставленные аудиторией оценки. Только хайп!
25 место: Чёрный телефон
Ужастик с Итаном Хоуком в роли маньяка.
Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.9
24 место: Блондинка
Частично биографическая драма о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли.
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 5.5
23 место: Морбиус
Новая попытка Джареда Лето залететь в фильм, снятый по комиксам.
Кинопоиск: 5.5
IMDb: 5.2
22 место: Крик
Пятая часть франшизы про убийц в маске Призрачное лицо. Плюс возвращение главных героев в исполнении Нив Кэмпбелл, Дэвида Аркетта и Кортни Кокс.
Кинопоиск: 6.2
IMDb: 6.3
21 место: Аватар: Путь воды
Буквально только что вышедший долгожданный сиквел «Аватара» 2009 года. На Кинопоиске зрительский рейтинг ещё не сформировался, а на IMDb он на данный момент составляет оптимистичные 8.3.
20 место: Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Третья часть спин-оффа поттерианы с Мадсом Миккельсеном в роли Джонни Деппа… то есть, Геллерта Грин-де-Вальда.
Кинопоиск: 6.0
IMDb: 6.2
19 место: Не беспокойся, дорогая
Фильм Оливии Уайлд с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, съёмки которого породили больше шумихи, чем само его содержание.
Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.2
18 место: Мир Юрского периода: Господство
Уже шестая часть франшизы об оживших динозаврах со Стивеном Спилбергом в качестве исполнительного продюсера.
Кинопоиск: 5.7
IMDb: 5.7
17 место: Проект «Адам»
Фантастический боевик от Нетфликс с мощным актёрским составом.
Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.7
Вот смотрите вы на состав этого топа и наверняка думаете: «А фильмы с хорошими оценками вообще будут?»
Будут, но таких в этом году действительно как-то не очень много.
16 место: Анчартед: На картах не значится
Экранизация серии видеоигр «Uncharted» с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом.
Кинопоиск: 6.8
IMDb: 6.3
15 место: Добыча
Приквел «Хищника» о визите знаменитого инопланетного охотника в 1719 год. «Добычу» уже назвали лучшим фильмом франшизы после того самого боевика 1984 года с Арнольдом Шварценеггером.
Кинопоиск: 6.6
IMDb: 7.2
14 место: Чёрный Адам
Дуэйн Джонсон, решивший сняться в кинокомиксе DC, и что из этого вышло.
Кинопоиск: 6.1
IMDb: 6.6
13 место: Нет
Вторая попытка режиссёра Джордана Пила доказать всем, что его успех с фильмом «Прочь» не был случайностью.
Кинопоиск: 6.3
IMDb: 6.9
12 место: Элвис
«Богемская рапсодия» про Элвиса Пресли с Остином Батлеров в роли Короля (ждём на «Оскаре») и одной из самых неудачных, как говорят специалисты, ролей Тома Хэнкса.
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.4
11 место: Быстрее пули
Вероятно, самый весёлый и эффектный боевик года с забавным, но всё так же великолепным Брэдом Питтом.
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.3
10 место: X
Оригинальный хоррор от студии A24 в декорациях конца 1970-х.
Кинопоиск: 6.1
IMDb: 6.6
9 место: Смерть на Ниле
Второе дело обновлённого Эркюля Пуаро в исполнении Кеннета Брана с Галь Гадот и отодвинутым на задний план Арми Хаммером.
Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.3
8 место: Всё везде и сразу
Самый новаторский фильм года про мультивселенную здорового человека (а не как у Марвел). К просмотру обязателен!
Кинопоиск: 7.3
IMDb: 8.1
7 место: Серый человек
Боевик с Крисом Эвансом в роли злодея, Аной де Армас и самой серой ролью в карьере Райана Гослинга.
Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.5
6 место: Варяг
Исторический фильм про викингов с великолепным актёрским составом. Тут у нас Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо и даже Бьорк.
Кинопоиск: 6.8
IMDb: 7.1
5 место: Чёрная Пантера: Ваканда навеки
Кто же станет новой Чёрной пантерой после смерти Чедвика Боузмана?
Кинопоиск: 6.8
IMDb: 7.2
4 место: Топ Ган: Мэверик
Внезапный хит от Тома Круза в виде продолжения истории военных лётчиков, показанной в фильме «Лучший стрелок» 1986 года.
Кинопоиск: 7.8
IMDb: 8.4
3 место: Тор: Любовь и гром
Возвращение Натали Портман в Марвел или главный комиксовый провал года.
Кинопоиск: 6.0
IMDb: 6.3
2 место: Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Бенедикт Камбербэтч продолжает прогулку по мультивселенной и сталкивается с крайне серьёзным и внезапным злодеем.
Кинопоиск: 6.5
IMDb: 6.9
1 место: Бэтмен
Долгожданный фильм про Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона, который действительно оказался весьма неплох. Не зря этот комиксовый детектив стал самым популярным фильмом года.
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.8
Источник:
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не раз такое было на моей памяти что с фильмами что с играми
Господство . Скучно. Сплошные клише от прошлых серий. Что жрут динозавры кроме людей непонятно, особенно травоядные диплодоки в заснеженной Канаде.
Анчартед: Скучно ,есть парочка неплохих экшен сцен, правда с нарушением законов физики и логики но это они у болливуда стырили . Один раз посмотреть можно.
Добыча. Как ни странно не скучно ,пару раз посмотреть можно но и только .
Планирую к просмотру Аватар 2 и Быстрее пули -остальное даже рекламные тизеры не впечатлили .