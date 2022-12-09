20 невероятных фото со съемок фильмов, которые остались за кадром

За пределами объектива скрыт целый мир, просчитанный, продуманный и отработанный до мелочей. Нам этого не видно, и два часа в компании с попкорном обычно проходят незаметно. Даже если в эпизоде один актер, то за кадром скрываются десятки людей, а может, и сотни. Именно в этом волшебство кинематографа: несколько лет съемок с участием десятков человек превращается в фильм, который в конечном итоге доходит до зрителей. Но иногда за процессом съемок можно подсмотреть, что мы и предлагаем сделать. Мы отыскали удивительные фото, которые сделаны во время съемок известных фильмов, и они заставят вас трепетать.

Подготовка всадников Риддермарка во «Властелине колец»

Если вы когда-нибудь задумывались, почему всадники были такими стройными, то вот ответ: почти всех их играли женщины. Снимались они на своих собственных лошадях.