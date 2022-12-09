20 невероятных фото со съемок фильмов, которые остались за кадром

За двухчасовым фильмом обычно скрывается большая история.
За пределами объектива скрыт целый мир, просчитанный, продуманный и отработанный до мелочей. Нам этого не видно, и два часа в компании с попкорном обычно проходят незаметно. Даже если в эпизоде один актер, то за кадром скрываются десятки людей, а может, и сотни. Именно в этом волшебство кинематографа: несколько лет съемок с участием десятков человек превращается в фильм, который в конечном итоге доходит до зрителей. Но иногда за процессом съемок можно подсмотреть, что мы и предлагаем сделать. Мы отыскали удивительные фото, которые сделаны во время съемок известных фильмов, и они заставят вас трепетать.
Подготовка всадников Риддермарка во «Властелине колец»
Если вы когда-нибудь задумывались, почему всадники были такими стройными, то вот ответ: почти всех их играли женщины. Снимались они на своих собственных лошадях.
Майкл Джей Фокс репетирует песню Чака Берри Johnny B. Goode для фильма «Назад в будущее»
По сюжету Чак Берри на самом деле не сам написал эту песню, а услышал ее по телефону.
C-3PO прячется от жары в Тунисе
Энтони Дэниелс на съемках четвертого эпизода «Новая надежда».
Акула из фильма «Челюсти»
Охотники за привидениями возле своего «офиса» во время съемок первой части фильма
Бенедикт Камбербэтч за чтением во время съемок
Чтение сценария к V эпизоду «Звездных войн»
На съемках фильма «Эдвард руки-ножницы»
Как создавался Пеннивайз для фильма «Оно» 1990 года
Алан Рикман во время съемок «Догмы»
Герои «Пиратов Карибского моря» до и после работы дизайнеров
Тесты грима Кристиана Бейла к фильму «Тор: любовь и гром»
К. Бейл сыграл в фильме Горра Убийцу богов.
Джейми Ли Кёртис на съемках «Правдивая ложь»
За руку актрису держит дублер Арнольда Шварценеггера, а снимает — Джеймс Кэмерон.
Съемки фильма «Ангелы с запятнанными душами», который смотрит Кевин из «Один дома»
На самом деле этого фильма не существует, эпизод был снят специально для легендарной комедии.
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