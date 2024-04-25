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Как изменились 15 актёров «Криминального чтива» спустя 30 лет после выхода фильма

Как изменились 15 актёров «Криминального чтива» спустя 30 лет после выхода фильма

Автор:
25 апреля 2024 09:33
Сообщество : Кино
Метки: Криминальное чтиво   актеры   кино   съемка   тогда и сейчас   фильм   
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30 лет назад, в 1994 году, мир увидела одна из самых успешных картин Квентина Тарантино – «Криминальное чтиво». Культовая лента находится в первой десятке 250 лучших фильмов по версии IMDb и не собирается сдавать своих позиций даже спустя годы.

Яркая и оригинальная картина получила более 40 разнообразных наград, но главное – завоевала сердца миллионов. Успех ленты понятен и вполне объясним: невероятный по накалу и динамике сюжет, те самые тарантиновские диалоги и, конечно же, звёздный каст картины сделали её абсолютным хитом. В честь тридцатилетия фильма показываем, как изменились звёзды, сыгравшие в криминальной драме безумного гения Тарантино.

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Сценарий фильма написан Тарантино от руки. Кинорежиссёр признаётся, что не очень дружит с компьютерной техникой и поэтому предпочитает излагать свои идеи на страницах обычного блокнота толщиной в 80-100 листов.

Секрет тарантиновских диалогов по словам самого режиссёра очень прост. Он тестирует их на себе, отыгрывая написанные реплики по ролям. Если написанный диалог способен рассмешить режиссёра, значит, он достоин того, чтобы оказаться в фильме.

Всех актёров на роли в своих фильмах Тарантино подбирает самостоятельно. Режиссёр утверждает, что для него не имеет значения, знаменит ли конкретный артист, если тот, по его мнению, идеально вписывается в роль. Так, Брюса Уиллиса Тарантино выбрал на роль Бутча не из-за его популярности, а потому что актёр обладает «взглядом кинозвёзд пятидесятых годов».

Затраты на ленту были просто ничтожно малы – всего 8,5 миллионов долларов, из которых 5 миллионов ушло на оплату работы актёров. Несмотря на это лента окупилась уже в первую неделю проката. В целом картина заработала баснословные 214 миллионов долларов.

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Метки: Криминальное чтиво   актеры   кино   съемка   тогда и сейчас   фильм   
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Kostick 14 минут назад
а где тим рот?

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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2467 постов (2406 в горячем)

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