Как изменились 15 актёров «Криминального чтива» спустя 30 лет после выхода фильма

Всех актёров на роли в своих фильмах Тарантино подбирает самостоятельно. Режиссёр утверждает, что для него не имеет значения, знаменит ли конкретный артист, если тот, по его мнению, идеально вписывается в роль. Так, Брюса Уиллиса Тарантино выбрал на роль Бутча не из-за его популярности, а потому что актёр обладает «взглядом кинозвёзд пятидесятых годов».