9 интересных фактов о франшизе "Мумия"

Несмотря на то, что фильм "Мумия" был отвергнут зрителями, вскоре после выхода он стал хитом проката.
Том Круз
Изначально главную роль должен был исполнить Том Круз, однако он отказался от предложения и уступил тем самым главного героя Брендану Фрейзеру, который буквально построил карьеру на этой франшизе. Интересно то, что Том Круз все же снялся в "Мумии", но только 2017 года. Этот фильм должен был стать частью масштабной киновселенной, однако он не был успешен настолько, чтобы кто-то думал о продолжениях и спин-оффах. В частности из-за провала критикуют самого Тома Круза, который настоял на том, что его персонажу нужно уделить больше времени. Из-за этого принцесса Амонет потеряла очень много экранного времени.
Арнольд Вослу
Во франшизе Имхотепа сыграл Арнольд Вослу. Отличается его персонаж не только своими сверхъестественными способностями, но и тем, что на его теле нет ни одного волоса, не считая бровей. Это результат ежедневного бритья. При этом одного раза в день не хватало, поэтому Арнольда полностью брили два раза в день.
Животные
В фильмах немалую роль сыграли различные животные, которые представляли опасность героям. При этом вне съемок съемочная команда не находилась в безопасности. В месте съемок обитало огромное количество пауков, скорпионов и других насекомых, в том числе и ядовитых. Из-за этого к съемочной группе все время был представлен вертолет, который был готов доставить раненого в ближайшую больницу. И вертолет для этой цели использовался довольно часто.
Египет
Из-за нестабильной обстановки в Египте студия не могла себе позволить отправить несколько десятков человек в эту страну, где съемочная команда могла пострадать или потерять аппаратуру с вертолетом. Поэтому было решено провести съемки в Марокко. Это сработало, ведь никто не заметил разницы.
Оружие
Из-за обилия песка у съемочной команды были достаточно большие проблемы с оружием. Оно просто заклинивала, когда в него попадал песок. На его чистку уходило слишком много времени, поэтому вскоре актеры лишь начали делать вид, что они стреляют, если оружие выходило из строя. Затем на постпродакшне с помощью визуальных эффектов добавляли пули, дым и все остальное.
Один дубль
Обычно многим сценам требуется хотя бы несколько дублей, но далеко не у всех есть такие возможности. Например, сцена в конце фильма "1917", когда главный герой бежит по полю и сталкивается с солдатами, была снята с первого раза. У съемочной команды было более одного шанса, однако первый дубль оказался удачным. При этом столкновения и падения в сценарий не входили, Джордж Маккей сталкивался со статистами случайно, но не переставал выходить из образа.
Похожая сцена была в "Мумии", когда Эвелин случайно уронила несколько стоек в библиотеке. После неудачного дубля пришлось бы ставить все стойки с книгами обратно, а это заняло бы много времени. В итоге за день можно было бы снять всего лишь несколько дублей. Но Рэйчел Вайс удалось удачно отыграть в этой сцене с первого раза, чему, пожалуй, несказанно были рады все ее коллеги.
Леонардо Ди Каприо
На главную роль претендовал также Леонардо Ди Каприо. Можно сказать, что у него было шансов даже больше, чем у всех остальных. Однако Ди Каприо уже подписался на фильм "Пляж" с Тильдой Суинтон. Он искренне хотел поучаствовать в "Мумии" и даже попросил режиссера "Пляжа" Дэнни Бойла немного перенести съемки, но получил отказ, несмотря на то, что он уже тогда являлся большой звездой и мог диктовать условия студиям.
Военные
Марокко - это тоже не самая безопасная страна, поэтому создатели фильма заручились поддержкой армии. которая охраняла съемочную группу во время всего процесса. При этом различные риски все равно оставались, поэтому режиссер застраховал жизнь каждого актера, но никому из них об этом не сказал.
Неудачный дубль
В одном из эпизодов персонажа Брендана Фрейзера повесили. Брендан эту сцену исполнял без дублеров, что было очень не кстати, потому что она явно пошла не по плану. Фрейзер подумал, что задержит дыхание перед тем, как он начнет висеть, затем его снимут, и он продолжит радовать жизни. Но нет. Когда Брендан начал висеть, он немного растерялся, попытался встать на цыпочки, а затем очнулся. Между тем, как Фрейзер встал на цыпочки и очнулся, он потерял сознание и 18 секунд был в отключке, пока его не привели в чувство. Брендан в одном из своих интервью сказал, что ему это не понравилось и было больно.
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Иногда пересматриваю, когда идут по телеку.
Спин-офф "Царь скорпионов" - заметно слабее...