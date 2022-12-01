9 интересных фактов о франшизе "Мумия"

Обычно многим сценам требуется хотя бы несколько дублей, но далеко не у всех есть такие возможности. Например, сцена в конце фильма "1917", когда главный герой бежит по полю и сталкивается с солдатами, была снята с первого раза. У съемочной команды было более одного шанса, однако первый дубль оказался удачным. При этом столкновения и падения в сценарий не входили, Джордж Маккей сталкивался со статистами случайно, но не переставал выходить из образа.

Похожая сцена была в "Мумии", когда Эвелин случайно уронила несколько стоек в библиотеке. После неудачного дубля пришлось бы ставить все стойки с книгами обратно, а это заняло бы много времени. В итоге за день можно было бы снять всего лишь несколько дублей. Но Рэйчел Вайс удалось удачно отыграть в этой сцене с первого раза, чему, пожалуй, несказанно были рады все ее коллеги.

Леонардо Ди Каприо