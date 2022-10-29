Как спустя 18 лет изменились актеры фильма "Ван Хельсинг"

Кейт Бекинсейл в юности полностью посвятила себя учебе, изучала французскую и русскую литературу в Оксфорде, где играла также в театральных постановках. Возможно, именно театр помог юной девушке, травмированной в пять лет смертью отца и испытавшей нервный срыв в 15, обрести уверенность, благодаря которой она в итоге множество раз была отмечена многочисленными журналами моды, как самая красивая женщина мира.

Начала свою карьеру Кейт еще раньше Хью Джекмана, а до "Ван Хельсинга" уже успела стать настоящей звездой благодаря фильмам "Другой мир", "Перл-Харбор" и "Интуиция". В один год с "Ван Хельсингом" вышел и "Авиатор", в котором Кейт сыграла Аву Гарднер.

Можно сказать, что пик популярности Кейт пришелся как раз на первую половину нулевых годов, а затем она начала браться за картины, в которых она не могла раскрыться с правильной стороны, да и сами фильмы особого успеха снискать не могли. Кейт, несмотря на, к сожалению, многочисленные провалы, не останавливается и продолжает активно сниматься в большом кино. На данный момент на стадии постпродакшна находятся три фильма с Кейт.

Ричард Роксбург - граф Дракула