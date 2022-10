Как спустя 18 лет изменились актеры фильма "Ван Хельсинг"

Джози Маран - это одна из вишенок на торте в виде этого сериала. За всю свою недолгую карьеру Джози снялись лишь в нескольких фильмах и сериалах. Большую часть своего времени она посвятила модельному бизнесу, а в 2007 году запустила линию косметики под названием Josie Maran Cosmetics.

Любитель компьютерных игр она также может быть знакома по главной роли в "Need for Speed: Most Wanted", в котором она сыграла Мию Таунсенд. Мия сопровождала игрока на протяжении всего его пути.