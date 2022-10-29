Как спустя 18 лет изменились актеры фильма "Ван Хельсинг"

«Ван Хельсинг» — фильм американского режиссера Стивена Соммерса про охотника за нечистью Гэбриэла Ван Хельсинга. Фильм воплотил в себя смесь романов «Дракула», «Франкенштейн» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Фильм вышел в 2004 году, когда огромную популярность имели фильмы о вампирах.
Хью Джекман - Габриэль Ван Хельсинг
Карьеру актера Хью Джекман начал в 1995 году, однако несколько лет перебивался исключительно театральными постановками, малобюджетными фильмами и такими же малобюджетными австралийскими сериалами.
Успех к нему пришел достаточно быстро, когда он сыграл Росомаху в "Людях Икс". Интересно, что изначально его не хотели брать на эту роль, но благодаря рекомендации Рассела Кроу Хью в итоге получил эту роль.
Уже через четыре года он снялся в "Ван Хельсинге", который был разгромлен критиками и не снискал особой популярности у обычного зрителя, однако российские зрители остались в восторге от этой интересной и местами необычной истории.
После "Ван Хельсинга" Джекман еще несколько раз повторил роль Росомахи, а в 2017 году закончил с ней фильмом "Логан". Кроме того, он исполнил тяжелую роль в "Пленницах", запоминающуюся в "Престиже" и яркую в "Величайшем шоумене". Не обошлось и без провалов - фильм "Воспоминания" был холодно принят критиками и зрителями и собрал всего лишь $16 миллионов при бюджете в $68 миллионов.
Кейт Бекинсейл - Анна Валериус
Кейт Бекинсейл в юности полностью посвятила себя учебе, изучала французскую и русскую литературу в Оксфорде, где играла также в театральных постановках. Возможно, именно театр помог юной девушке, травмированной в пять лет смертью отца и испытавшей нервный срыв в 15, обрести уверенность, благодаря которой она в итоге множество раз была отмечена многочисленными журналами моды, как самая красивая женщина мира.
Начала свою карьеру Кейт еще раньше Хью Джекмана, а до "Ван Хельсинга" уже успела стать настоящей звездой благодаря фильмам "Другой мир", "Перл-Харбор" и "Интуиция". В один год с "Ван Хельсингом" вышел и "Авиатор", в котором Кейт сыграла Аву Гарднер.
Можно сказать, что пик популярности Кейт пришелся как раз на первую половину нулевых годов, а затем она начала браться за картины, в которых она не могла раскрыться с правильной стороны, да и сами фильмы особого успеха снискать не могли. Кейт, несмотря на, к сожалению, многочисленные провалы, не останавливается и продолжает активно сниматься в большом кино. На данный момент на стадии постпродакшна находятся три фильма с Кейт.
Ричард Роксбург - граф Дракула
Впервые на слуху Ричард Рксбург появился у относительно массового зрителя в 1995 году после сериала "Голубое убийство", в котором он сыграл детектива полиции.
В 2000 году он исполнил роль Хью Стампа во второй части "Миссия невыполнима", в следующем году сыграл в "Мулен Руж!", в 2002 - Шерлока Холмса в "Собаке Баскервиля", в 2003 - в "Лиге выдающихся джентльменов", а в 2004 - в "Ван Хельсинге". Активная фаза карьеры Ричарда Роксбурга прекратилась примерно в начал 2010-х годов, после чего он начал больше озвучивать персонажей, играть в сериалах и участвовать в театральных постановках.
В 2010 году в Сиднее он сыграл вместе с Кейт Бекинсейл и Хьюго Уивингом в театральной постановке по пьесе Чехова "Дядя Ваня"
Дэвид Уэнем - Карл
В 2001 году Дэвид Уэнем исполнил одну из ролей в фильме "Мулен Руж!" с Ричардом Рксбургом. С огромной популярностью Дэвид Уэнем столкнулся после "Властелина колец", в котором он сыграл Фарамира. Огромным изобилием ролей Дэвид похвастаться не мог, поэтому следующая его запоминающаяся роль была исполнена лишь в 2004 году в "Ван Хельсинге". Через два года он сыграл в "300 спартанцах". Затем последовали такие фильмы, как "Австралия", "Джонни Д." и "Иоанна - женщина на папском престоле".
В 2022 году он сыграет Хэнка Сноу в фильме "Элвис". В нем также появится Ричард Роксбург, который исполнит роль Вернона Пресли.
Джози Маран - Маришка
Джози Маран - это одна из вишенок на торте в виде этого сериала. За всю свою недолгую карьеру Джози снялись лишь в нескольких фильмах и сериалах. Большую часть своего времени она посвятила модельному бизнесу, а в 2007 году запустила линию косметики под названием Josie Maran Cosmetics.
Любитель компьютерных игр она также может быть знакома по главной роли в "Need for Speed: Most Wanted", в котором она сыграла Мию Таунсенд. Мия сопровождала игрока на протяжении всего его пути.
Источник:
АНТИФИШКИ
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