Джо Пеши рассказал о неудачном трюке во время съемок «Один дома»

После успеха оригинального фильма 1990 года «Один дома», у франшизы было несколько сиквелов, в том числе перезагрузка 2021 года, которая получила смешанные отзывы критиков (и не удивительно).

С Элли Кемпер, Робом Делани, Эйслинг Беа и Арчи Йетсом в главных ролях фильм Disney+ рассказывает о Максе Мерсере, которого случайно забывают, когда его семья летит в Японию на Рождество.

Несмотря на отсутствие Калкина в фильме, старший брат Кевина — Базз Маккаллистер повторяет свою роль полицейского и помогает Максу.