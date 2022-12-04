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Джо Пеши рассказал о неудачном трюке во время съемок «Один дома»

Джо Пеши рассказал о неудачном трюке во время съемок «Один дома»

Автор:
04 декабря 2022 10:46
Сообщество : Кино
Метки: ДЖО ПЕШИ   актеры   кино   один дома   роль   съемка   трюк   факты   фильм   фото   
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Звезда «Один дома» Джо Пеши рассказал, как неудачный трюк во время съёмок рождественской классики привёл к тому, что он получил численное количество ожогов

В интервью для издания People, по случаю 30-летия фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (да, это действительно было так давно) Пеши рассказал, что получил травму во время съёмок сцены, в которой Кевин Маккалистер в исполнении Маколея Калкина поджигает шляпу его персонажа.

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«В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые вы могли бы связать с этим конкретным типом физического юмора, я получил серьёзные ожоги на макушке во время сцены, где шляпу Гарри поджигают.»

Однако Пеши (который играл грабителя Гарри Лайма в первых двух фильмах) сказал, что ему немного помогли, когда дело дошло до других аспектов физического юмора.

«Мне повезло, что настоящие тяжелые трюки выполняли профессиональные каскадёры», — объяснил он.

Актёр, получивший премию Американской киноакадемии за роль Томми ДеВито в «Славных парнях», добавил, что, несмотря на травмы, ему по-прежнему нравится забавный характер сцен.

«Сняться в такой гротескной комедии было хорошей сменой обстановки. Фильмы «Один дома» были физической комедией, поэтому требовали немного больше жертв».

После успеха оригинального фильма 1990 года «Один дома», у франшизы было несколько сиквелов, в том числе перезагрузка 2021 года, которая получила смешанные отзывы критиков (и не удивительно).

С Элли Кемпер, Робом Делани, Эйслинг Беа и Арчи Йетсом в главных ролях фильм Disney+ рассказывает о Максе Мерсере, которого случайно забывают, когда его семья летит в Японию на Рождество.

Несмотря на отсутствие Калкина в фильме, старший брат Кевина — Базз Маккаллистер повторяет свою роль полицейского и помогает Максу.

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Метки: ДЖО ПЕШИ   актеры   кино   один дома   роль   съемка   трюк   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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8k
GROMOZEKA Час назад
Один из лучших голливудских актеров.
Крайне недооцененный, к слову
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2k
Мефодий 3 минуты назад
бесчисленное? многочисленное? целочисленное? количество какое получил он, юный графоман?
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Как это говорится, 3,14здить не мешки ворочать!
Ссылка www.youtube.com
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Anarasius

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