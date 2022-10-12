Преподавательница университета рассказала о мастере шпаргалок 80 уровня

Иоланда, наводя порядок в ящиках стола, наткнулась на одиннадцать прозрачных шариковых ручек, вся поверхность которых была испещрена текстом. И рассказала, что эти ручки были конфискованы у одного из очень изобретательных студентов несколько лет назад. На них был аккуратно выгравирован Уголовно-процессуальный кодекс в кратком изложении.



"Прибираясь в своем кабинете, я нашла эту университетскую реликвию, которую мы несколько лет назад конфисковали у студента: уголовно-процессуальное право на BIC-ручках. Какое искусство!"—написала она.



Фотография ручек крупным планом действительно демонстрирует мастерство студента, который явно вложил много времени и усилий в свою шпаргалку.



Сообщение Иоланды в соцсетях получило более 280 000 лайков и десятки тысяч перепостов. Но самое интересное — в комментарии пришел парень с ником Гонзо, который сказал, что знает автора этой художественной гравировки! И в доказательство своих слов опубликовал еще одну фотографию таких же ручек-шпаргалок, созданных тем же мастером.