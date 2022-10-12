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Преподавательница университета рассказала о мастере шпаргалок 80 уровня

Преподавательница университета рассказала о мастере шпаргалок 80 уровня

Автор:
12 октября 2022 17:52
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Испания   Шпаргалки   жизнь студента   заморочился   и такое бывает   истории людей   что-то новенькое   шпаргалка   шпаргалки. рецепты   
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Иоланда де Лукки, преподаватель юридического факультета Университета Малаги (Испания) рассказала в соцсетях об одной из самых оригинальных шпаргалок, что ей приходилось отнимать у студентов на экзамене.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Испания   Шпаргалки   жизнь студента   заморочился   и такое бывает   истории людей   что-то новенькое   шпаргалка   шпаргалки. рецепты   
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31  комментарий
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8k
Shtoppi 2 часа назад
<<...и Bluetooth-устройства, имплантированные хирургическим путем в уши...>>
Лошары, в СССР эти фокусы уже давно изобрели

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5k
Losterdin 7 минут назад
синхрофазотронят
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5k
heta 16 минут назад
Наш учитель физики всегда говорил - пишите шпаргалки, и чем больше, тем лучше. Может хоть что-то в памяти отложится в процессе.
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9k
Vampire Полчаса назад
Пока такое нацарапаешь - выучишь весь текст.
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30k
Teodor Час назад
У меня на ручке все формулы по курсу физики были записаны, я в ней сёк, но формулы запомнить не мог. Брал эту ручку для подготовки и такую же чистую для ответа уже у препода. Номер был, когда поступал в ВУЗ - чистую ручку забыл! Подготовился, вышел отвечать - сижу перед преподавателем, рассказываю, а тут он берет мою ручку и начинает ей чертить - допвопросы задавать: я чуть не помер со страху! Но обошлось...
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1k
Andrey Час назад
были у меня часы Слава, с автоподзаводом и металлическим браслетом
в замок браслета смог впихнуть 20 страничек с формулами по физике, замок примерно 20*40 мм
при приближении экзаменатора легкий поворот руки и замок защелкнулся, ничего не видно
не спалили
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1k
Alexander Час назад
Пока пишешь шпоры материал и выучишь. А шпоры всегда были резервом. А вдруг что-то всё же забыл. )
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167
Гугенот Alexander Час назад
Чем более детальная шпора, тем более материала запоминаешь. А ещё психологически легче. Лежит у тебя шпора в кармане. Ты мысленно её достаёшь, листаешь на нужную страницу и вспоминаешь текст в том углу в котором тебе это нужно.
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4k
Сергей Час назад
Обычно садился на первую парту, лучше прямо пере преподом. За поясом на спине был конспект, если плавал в вопросе без палева пользовался им.
Преподы обычно не обращали внимание на тех кто сидит спереди и пасли тех кто был на "камчатке". Умные преподы тех кто тянул на "4" или "5" просто немного гоняли не по билетам, а около.
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55
Мирлан Дононбаев Час назад
Сейчас молодежь пошла ленивая, даже шпаргалки никто не делает. Просто приносят телефон и все с него списывают. Одно время преподы использовали такой приём: неожиданно в аудитории выключали свет. По характерному свечению подсветки экранов сразу становится видно, кто с телефона списывает. Но этому приёму быстро нашли противодействие.
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7k
Виталий Час назад
Кто то готовился к экзамену по испанскому. Эти бы усилия да в нужное русло...
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53k
zloykoyot Час назад
Сколько шпор я ни писал в своё время - ни одна не пригодилась. Потому как пока мелкие буковки выписывал - всё запомнил. Одногруппникам отдавал, им помогали.
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4k
Шилов 2 часа назад
Современная шпаргалка. В своем роде тоже шедевр.
Ссылка www.youtube.com
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26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
всегда ленился делать шпоры, приходилось учить
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1k
ChePaev 2 часа назад
Детский сад, 2 группа. Мы в универе когда студентами были писали не шпаргалки а бомбы! Бомбой назывался сразу написанный ответ на вопрос, список которых естессно был известен перед экзаменом, если повезет и удавалось узнать сразу целые билеты состоящие из вопросов -вообще лафа была. Так вот, писался на отдельном листе А4 ответ на вопрос, как если бы ты его писал сидя на экзамене, потом этот ответ надо было аккуратно достать пока препод не видит и сидеть изображать как будто ты что то там пишешь на экзамене. Весьма полезная вещь оказалось, т.к пока ты сидел и писал эти бомбы, в голове откладывалось что-то по любому и очень часто было так что получив билет, ты даже не лез доставать эти бомбы а писал уже из головы, т.к там отложилось при написании бомб.
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259
Сергей ChePaev 2 часа назад
Преподы обычно листочки свои раздают подписанные-это раз, два - листочки могут быть какой-нибудь нестандартной формы, а некоторые прошаренные еще и ручки цветные это три. А так да шпоры это полезно, пока пишешь, запоминаешь
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55
Мирлан Дононбаев Сергей Час назад
На экзаменах для ответов используются специальные бланки, которые выдают организаторы непосредственно перед началом экзамена.
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259
Сергей Мирлан Дононбаев Час назад
Как сейчас не в курсе, я говорю про свои студенческие годы и про то, что бомбы не котировались ни разу.
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1k
Александр Потёмкин 2 часа назад
Фигня это всё... Советские школьники умели так списывать, что "золотые медали" потом получали, но и знаниями обделены небыли!
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5k
Alexander 2 часа назад
Тоже на ручках писал в свое время, и тоже иголкой, но не текст, формулы в основном, причем списывал сидя прямо перед преподавателем.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
у нас один товарищ на экзамен взял книгу. Ну как книгу? Такой фолиантище!!! Преподаватель был из категории "нормальных", т.е. сильно не палил. В основном сидел за своей партой и периодически смотрел за аудиторией. Аудитория небольшая, студенты сидят по одному за партами. Парты в два ряда. И вот в самый ответственный момент(книга была успешна положена на колени и процесс шёл что называется), толи по причине того, что он ноги сильно развел в коленях, толи просто вес фолианта был велик, книга складывается и плашмя падает на пол. Я сидел за "героем" и всё как бы видно. Шлепок был как будто кто то упал, а не книга. Дальше внимание! Не шелохнулся ни один студент! Препод поднял голову на нас. Сцена как в немом кино: что то произошло? Нет? Все сидят склонив головы, пишут(отвечают) билеты. Выяснять что грохнуло препод не стал и опять в "свои дела". Дальше "герой" просто на замедленной скорости поднимает книгу и убирает от греха по дальше.....А так писали. Гениев, кто бы мог запомнить всё не было. Хотя рассказывали, что в истории универа был товарищ, который листами запоминал информацию. Пытались подловить преподаватели. Думали, что он как то что то проносит. Но человек был уникальный в плане запоминания текстов.
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6k
Core 2 часа назад
Человек старался) пока это писал - в мозгах все и осело уже)))
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10k
kaboza 2 часа назад
брал на выпускные 3 одинаковых учебника, когда первый отбирали победно, не смотрели даже в мою сторону потом.
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3k
San_Fajanse 2 часа назад
умные преподаватели, никогда не гнобят за шпаргалки изготовленные своими руками, ибо человек вложил душу, а во время изготовления, в человека вложились знания
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