Преподавательница университета рассказала о мастере шпаргалок 80 уровня

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Иоланда де Лукки, преподаватель юридического факультета Университета Малаги (Испания) рассказала в соцсетях об одной из самых оригинальных шпаргалок, что ей приходилось отнимать у студентов на экзамене.
Иоланда, наводя порядок в ящиках стола, наткнулась на одиннадцать прозрачных шариковых ручек, вся поверхность которых была испещрена текстом. И рассказала, что эти ручки были конфискованы у одного из очень изобретательных студентов несколько лет назад. На них был аккуратно выгравирован Уголовно-процессуальный кодекс в кратком изложении.
"Прибираясь в своем кабинете, я нашла эту университетскую реликвию, которую мы несколько лет назад конфисковали у студента: уголовно-процессуальное право на BIC-ручках. Какое искусство!"—написала она.
Фотография ручек крупным планом действительно демонстрирует мастерство студента, который явно вложил много времени и усилий в свою шпаргалку.
Сообщение Иоланды в соцсетях получило более 280 000 лайков и десятки тысяч перепостов. Но самое интересное — в комментарии пришел парень с ником Гонзо, который сказал, что знает автора этой художественной гравировки! И в доказательство своих слов опубликовал еще одну фотографию таких же ручек-шпаргалок, созданных тем же мастером.
"Прибираясь в своем кабинете, я нашла эту университетскую реликвию, которую мы несколько лет назад конфисковали у студента: уголовно-процессуальное право на BIC-ручках. Какое искусство!"—написала она.
Фотография ручек крупным планом действительно демонстрирует мастерство студента, который явно вложил много времени и усилий в свою шпаргалку.
Сообщение Иоланды в соцсетях получило более 280 000 лайков и десятки тысяч перепостов. Но самое интересное — в комментарии пришел парень с ником Гонзо, который сказал, что знает автора этой художественной гравировки! И в доказательство своих слов опубликовал еще одну фотографию таких же ручек-шпаргалок, созданных тем же мастером.
«Здравствуйте, Иоланда. Я прекрасно знаю автора этого замечательного произведения. На самом деле, он уполномочил меня, не сообщая его имя, конечно, показать вам еще кое-что, что он до сих пор хранит дома, — написал Гонзо. — Техника, которую использовал художник, как он сам мне говорит, заключалась в том, чтобы заменить графитовый стержень механического карандаша иглой, что значительно упростило процесс гравировки».
Гонзо также опубликовал фотографию импровизированного инструмента для гравировки и добавил, что его приятель обычно расставлял ручки по порядку, чтобы легче было достать нужную и чтобы это не очень бросалось в глаза во время экзаменов.
Гонзо также опубликовал фотографию импровизированного инструмента для гравировки и добавил, что его приятель обычно расставлял ручки по порядку, чтобы легче было достать нужную и чтобы это не очень бросалось в глаза во время экзаменов.
Выгравированные шпаргалки привлекли много внимания в Интернете, многие хвалили «художника» за его терпение, а другие утверждали, что было бы проще подготовиться к экзамену, чем наносить текст на все эти ручки.
Это всего лишь один из гениальных приемов списывания на экзаменах. Чего только не придумывают современные студенты: и шпаргалки, нарисованные на ногтях, и Bluetooth-устройства, имплантированные хирургическим путем в уши, и даже шлепанцы с Bluetooth-подключением.
Это всего лишь один из гениальных приемов списывания на экзаменах. Чего только не придумывают современные студенты: и шпаргалки, нарисованные на ногтях, и Bluetooth-устройства, имплантированные хирургическим путем в уши, и даже шлепанцы с Bluetooth-подключением.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Испания Шпаргалки жизнь студента заморочился и такое бывает истории людей что-то новенькое шпаргалка шпаргалки. рецепты
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Лошары, в СССР эти фокусы уже давно изобрели
в замок браслета смог впихнуть 20 страничек с формулами по физике, замок примерно 20*40 мм
при приближении экзаменатора легкий поворот руки и замок защелкнулся, ничего не видно
не спалили
только зеленый циферблат
знал бы что они столько сейчас стоят, хранил бы как зеницу ока
Преподы обычно не обращали внимание на тех кто сидит спереди и пасли тех кто был на "камчатке". Умные преподы тех кто тянул на "4" или "5" просто немного гоняли не по билетам, а около.