Дайвер чудом избежал столкновения со скоростным катером на Гавайях

В соответствии с законами штата во время дайвинга или подводной охоты в целях безопасности должен быть установлен яркий сигнальный буй.



По словам сотрудника береговой охраны США Кендалла Смита, Крис Ластра нарушил даже не одно, а два правила безопасности. Мало того, что он пренебрег сигнальным буем, так он еще и нырял без напарника.



"Ему повезло, что он жив, — сказал Смит. — Я заметил на видео, что он был один. Он всегда должен нырять с напарником, хорошо планировать каждое погружение и надеяться на лучшее, но всегда быть готовым к таким страшным происшествиям".