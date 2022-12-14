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Дайвер чудом избежал столкновения со скоростным катером на Гавайях

Дайвер чудом избежал столкновения со скоростным катером на Гавайях

Автор:
14 декабря 2022 17:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   дайвинг   жизнь в сша   инцидент   нарушил правила   опасный маневр   подводная охота   подводное плавание   подводное погружение   правила безопасности   
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Дайвер Крис Ластра занимался подводной охотой у одного из островов на Гавайях. Его камера сняла впечатляющий момент, когда он чуть не попал под винт мчащейся прямо на него лодки! И виноват в этом он сам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   дайвинг   жизнь в сша   инцидент   нарушил правила   опасный маневр   подводная охота   подводное плавание   подводное погружение   правила безопасности   
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7  комментариев
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12k
Kostick 2 часа назад
он ещё и глухой, под водой ту лодку слышно ппц как хорошо.
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20k
иванов дмитрий 3 минуты назад
опять , на самом интересном месте ............
ОН НАШЕЛ ЛАСТУ ?????
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39k
turyst 15 минут назад
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76
Хухрмухр Полчаса назад
"Мне определенно повезло, что остался жив. Бог помог", сказал он.
--------------------------
У бога в тот момент на него планов не было.
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15k
Нейтрино 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ластра потерял ласту... Что есть, то и потерял.
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