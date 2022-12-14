Дайвер чудом избежал столкновения со скоростным катером на Гавайях

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Дайвер Крис Ластра занимался подводной охотой у одного из островов на Гавайях. Его камера сняла впечатляющий момент, когда он чуть не попал под винт мчащейся прямо на него лодки! И виноват в этом он сам.
Момент, от которого захватывает дух: скоростной катер проносится совсем близко к дайверу, поднявшемуся на поверхность у Волшебного острова (Оаху)
Уклонившись от столкновения, Крис Ластра выныривает и кричит вслед катеру: "Я в порядке! Я потерял ласту". Мужчина на катере возвращается, чтобы посмотреть, не ранен ли дайвер. Его вины в происшествии нет никакой: Ластра нырял без буя.
"Это моя вина. У меня не было буя, — просит он прощения у капитана катера. — Не волнуйся, братан, ты не виноват".
Ластра, опытный дайвер и пловец, сумел уклониться в сторону. Но адреналина, конечно, хватанул по полной. "Мне определенно повезло, что остался жив. Бог помог", — сказал он.
В соответствии с законами штата во время дайвинга или подводной охоты в целях безопасности должен быть установлен яркий сигнальный буй.
По словам сотрудника береговой охраны США Кендалла Смита, Крис Ластра нарушил даже не одно, а два правила безопасности. Мало того, что он пренебрег сигнальным буем, так он еще и нырял без напарника.
"Ему повезло, что он жив, — сказал Смит. — Я заметил на видео, что он был один. Он всегда должен нырять с напарником, хорошо планировать каждое погружение и надеяться на лучшее, но всегда быть готовым к таким страшным происшествиям".
По словам сотрудника береговой охраны США Кендалла Смита, Крис Ластра нарушил даже не одно, а два правила безопасности. Мало того, что он пренебрег сигнальным буем, так он еще и нырял без напарника.
"Ему повезло, что он жив, — сказал Смит. — Я заметил на видео, что он был один. Он всегда должен нырять с напарником, хорошо планировать каждое погружение и надеяться на лучшее, но всегда быть готовым к таким страшным происшествиям".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews дайвинг жизнь в сша инцидент нарушил правила опасный маневр подводная охота подводное плавание подводное погружение правила безопасности
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ОН НАШЕЛ ЛАСТУ ?????
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У бога в тот момент на него планов не было.