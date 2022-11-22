Город Буффало завалило двухметровыми сугробами: вот как отреагировали местные в соцсетях

В минувшие выходные Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей штата Нью-Йорк о мощной снежной буре с обильным снегопадом и сильным ветром; в части городов, включая Буффало, объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и перекрыли дороги. К утру воскресенья буря сдвинулась на юг, и местные смогли поделиться в соцсетях ее последствиями: гигантскими сугробами, которые накрыли дома и машины, но зато явно порадовали домашних животных.
3. "Уважаемый Буффало, вот как мы справлялись со Снегогеддоном 2020 года в Ньюфаундленде, Канада"
11. "Кот был недоволен, что из-за всего этого снега он не может выглянуть на улицу. Пришлось это исправить"
18. "8 часов спустя, но мы сделали это! По крайней мере, пока не приедет экскаватор и не завалит нас снегом снова"
21. "Эти ребята офигеть какие эффективные. 2 дня безостановочно расчищали улицы и теперь избавляются от гор снега, оставшихся от расчистки улиц"
22. "У моих приятелей в Орчард-парк выпало более 1,2 метра снега, и за дверью их дома образовалась стена сугроба, лол"
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Нью-Йорку показали куб из чистого золота
- Видео: злоумышленник в нью-йоркском метро толкает женщину на рельсы
- Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной
- Полицейские приковали к больничной койке мужчину с инсультом, приняв его за наркомана
- Дарвина уволят из Музея естественной истории