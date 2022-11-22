Город Буффало завалило двухметровыми сугробами: вот как отреагировали местные в соцсетях

В минувшие выходные Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей штата Нью-Йорк о мощной снежной буре с обильным снегопадом и сильным ветром; в части городов, включая Буффало, объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и перекрыли дороги. К утру воскресенья буря сдвинулась на юг, и местные смогли поделиться в соцсетях ее последствиями: гигантскими сугробами, которые накрыли дома и машины, но зато явно порадовали домашних животных.