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Город Буффало завалило двухметровыми сугробами: вот как отреагировали местные в соцсетях

Город Буффало завалило двухметровыми сугробами: вот как отреагировали местные в соцсетях

Автор:
22 ноября 2022 21:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Буффало   Нью-Йорк   жизнь в сша   новости   снегопад   фотографии из соцсетей   
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В минувшие выходные Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей штата Нью-Йорк о мощной снежной буре с обильным снегопадом и сильным ветром; в части городов, включая Буффало, объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и перекрыли дороги. К утру воскресенья буря сдвинулась на юг, и местные смогли поделиться в соцсетях ее последствиями: гигантскими сугробами, которые накрыли дома и машины, но зато явно порадовали домашних животных.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Буффало   Нью-Йорк   жизнь в сша   новости   снегопад   фотографии из соцсетей   
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Павел 13 минут назад
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Alexander Gorn 5 минут назад
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