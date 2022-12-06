Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей

"Я отдаю себе отчет в том, что это всего лишь вещи и для счастливого Рождества не они главное. Главное - время, проведенное вместе с семьей. Но это вещи для людей, которых я люблю, я долго их выбирала и старалась, - продолжает она. - Тот факт, что это сделала женщина, расстраивает дополнительно. Почему-то от осознания этого мне еще больнее".