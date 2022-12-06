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Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей

Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей

Автор:
06 декабря 2022 15:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   воровка   гринч   и такое бывает   инцидент   кража   ленивый курьер   неприятность   украла   
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В тихом английском городке Челтенхем (Глостершир) произошла пренеприятная история. Местная жительница купила рождественские подарки для своих детей с доставкой на дом. Однако курьер оставил их на крыльце, чем не преминула воспользоваться какая-то дама. Теперь этого "Гринча" разыскивает полиция.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   воровка   гринч   и такое бывает   инцидент   кража   ленивый курьер   неприятность   украла   
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8  комментариев
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Сто пудов, это была хохлушка. У хохлятины воровство в крови.
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4k
vasilykopkov 41 минуту назад
Сине-желтые беженцы, надо полагать...
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5k
Компьютер DELL монитором 46 минут назад
Может не Гринч , а Гринченко ?
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1
RobotTerminator2 Час назад
Сто пудов Хохлы!!! Эти ничего святого не чуют!!!
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26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Ахахахаха.
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26k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Хохлятина ,100%.
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Не смогу понять вора, нет оправданий подобному.
Зачем красть? Понимаю, что у всех есть своя цена. Но не такая ведь маленькая, что бы украсть коробки и потом попасть под уголовку?
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16k
Александр 2 часа назад
Если не найдут, есть проверенный вариант, все следы уходят в Россию.
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