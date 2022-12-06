Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей

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В тихом английском городке Челтенхем (Глостершир) произошла пренеприятная история. Местная жительница купила рождественские подарки для своих детей с доставкой на дом. Однако курьер оставил их на крыльце, чем не преминула воспользоваться какая-то дама. Теперь этого "Гринча" разыскивает полиция.
Воровку запечатлела камера видеонаблюдения, встроенная в дверной глазок
Пострадавшая - 42-летняя Виктория Бис - рассказала, что потратила на эти подарки весь свой рождественский бюджет. Покупки обошлись ей в несколько сотен фунтов, и это благодаря распродажам в Черную пятницу.
У Виктории двое детей: пятилетняя дочь и двухлетний сын, частично глухой. Самое обидное, что денег на подарки уже не осталось, а компенсацию от компании-доставщика она получит лишь через какое-то время, когда уже и скидок может не быть.
У Виктории двое детей: пятилетняя дочь и двухлетний сын, частично глухой. Самое обидное, что денег на подарки уже не осталось, а компенсацию от компании-доставщика она получит лишь через какое-то время, когда уже и скидок может не быть.
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"Я знаю, что каждый выживает как может. Но как кто-то мог опуститься так низко?"
"Сначала я просто очень расстроилась, а теперь сильно злюсь. Всем тяжело. Но мне никогда не придет в голову воровать. Эта женщина фактически украла Рождество у моих детей. Она настоящий Гринч", - говорит Виктория.
"Надеюсь, ей хотя бы немного стыдно"
"Я отдаю себе отчет в том, что это всего лишь вещи и для счастливого Рождества не они главное. Главное - время, проведенное вместе с семьей. Но это вещи для людей, которых я люблю, я долго их выбирала и старалась, - продолжает она. - Тот факт, что это сделала женщина, расстраивает дополнительно. Почему-то от осознания этого мне еще больнее".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Великобритания воровка гринч и такое бывает инцидент кража ленивый курьер неприятность украла
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Зачем красть? Понимаю, что у всех есть своя цена. Но не такая ведь маленькая, что бы украсть коробки и потом попасть под уголовку?