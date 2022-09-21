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В американских фастфудах появятся роботы-повара

В американских фастфудах появятся роботы-повара

Автор:
21 сентября 2022 17:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   жизнь в сша   интересно   работники фастфуда   робот-повар   роботизация   роботы   фастфуд   
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Познакомьтесь с Флиппи, Сиппи и Чиппи: это роботы, которые могут готовить картофель фри, разливать напитки и делать чипсы из тортильи в ресторанах быстрого питания в условиях дефицита рабочей силы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   жизнь в сша   интересно   работники фастфуда   робот-повар   роботизация   роботы   фастфуд   
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5  комментариев
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27k
Квантовый переход Час назад
В фастфудах оказывается повара еще есть.Целых три:ниф-ниф,наф-наф и нуф -нуф.А че,в пиндосии некому работать,или никто идти туда не хочет?
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3k
!ГЕНнадий 41 минуту назад
Надо и раздачу сделать как в KFC с роботами вместо людей

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15k
Александр 54 минуты назад
Плохим клиентам робот капает машинное масло в бургер.
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3k
Трям Час назад
Повара, бля? Чурке нэрускей!
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