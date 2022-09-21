В американских фастфудах появятся роботы-повара

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Познакомьтесь с Флиппи, Сиппи и Чиппи: это роботы, которые могут готовить картофель фри, разливать напитки и делать чипсы из тортильи в ресторанах быстрого питания в условиях дефицита рабочей силы.
Кухонные роботы Flippy, Sippy и Chippy были созданы калифорнийской компанией Miso Robotics для выполнения ряда повторяющихся задач в ресторанах быстрого питания. В США почти 200 000 таких заведений и острая нехватка рабочей силы.
Поэтому некоторые сети (Wing Zone, Jack in the Box, Chipotle Mexican Grill, White Castle) уже приняли решение постепенно оснащать свои точки роботами.
Машины будут выполнять самую тяжелую, рутинную и неприятную работу. Flippy, Chippy и Sippy не нужно делать перерывы, и они не жалуются на условия труда.
Машины будут выполнять самую тяжелую, рутинную и неприятную работу. Flippy, Chippy и Sippy не нужно делать перерывы, и они не жалуются на условия труда.
Удовольствие это недешевое. Например, робот Flippy, который умеет готовить по 300 гамбургеров в день и жарить картофель фри, стоит 3000 долларов в месяц (это арендная плата) в дополнение к стоимости установки.
По словам вице-президента сети Jack in the Box, роботы нужны для повышения эффективности, а не для того, чтобы сократить персонал. "Наш сотрудник, который стоял на фритюре, получит повышение, а Флиппи станет его помощником", — объяснил он.
Сеть заведений быстрого питания Wing Zone в мае подписала соглашение с Miso Robotics на установку Flippy во всех будущих ресторанах.
Сеть Jack in the Box также собирается к 2023 году оснастить свои крупные точки кухонными роботами Flippy и Sippy (эта машина быстро наливает, маркирует и запечатывает напитки).
У Miso Robotics есть еще одна машина под названием Chippy. Она будет готовить чипсы из тортильи в сети мексиканских ресторанов Chipotle Mexican Grill.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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