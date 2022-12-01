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Дайверы столкнулись лицом к лицу с гигантским горбатым китом и запечатлели встречу на видео

Дайверы столкнулись лицом к лицу с гигантским горбатым китом и запечатлели встречу на видео

Автор:
01 декабря 2022 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Французская Полинезия   горбатый кит   дайвинг   животные   интересно   подводное видео   
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Удивительные кадры были сняты у побережья Французской Полинезии, где любопытный горбатый кит приблизился к группе дайверов и целый час проплавал рядом с ними.

Профессиональный дайвер Кейли Грант засняла огромное млекопитающее, проплывающее между дайверами, еще в сентябре. Кит подплыл настолько близко, что его плавники были всего в паре сантиметров от девушки — ей с друзьями даже пришлось от них уворачиваться. Животное провело в компании людей почти час, прежде чем поплыть дальше по своим делам.

Грант сказала, что, хотя киты и не причиняют вреда людям, такие встречи все же опасны из-за огромных габаритов этих животных: «Нужно быть осторожными, просто потому что из-за их размера даже легкий удар хвостовым плавником может быть опасен для человека». И действительно — величественные млекопитающие могут достигать 19 метров в длину и весить до 53 тонн.

Грант добавила, что подобные встречи — большая редкость, и случались с ней всего пару раз за всю ее десятилетнюю карьеру дайвера.

Она добавила: «Существуют китовые сезоны. Они находятся рядом не все время, в отличие от акул, так что, если вы дайвер, вам повезет увидеть их, может, раз в год. Если вы обычный человек, то это большая удача; такой опыт бывает раз в жизни».

Такое поведение, как у кита на видео, наблюдается только у молодых особей, которые недавно были разлучены со своими матерями и остаются любопытными и гораздо более игривыми с людьми, чем более взрослые киты.

Грант сказал: «Это было действительно прекрасно. Странно, что такое животное осознает свои габариты и приближается с любопытством и намерением поиграть. Это действительно редкость, когда они проявляют такой интерес. Он оставался с нами в течение часа или больше, он казался довольно игривым и непоседливым. Это случалось со мной всего пару раз, а я встречалась с китами сотни раз. Это как присматривать за 40-тонным ребенком. У них действительно игривый характер малыша любого вида, даже человеческого малыша».

Горбатые киты популярны среди наблюдателей за китами из-за их акробатических представлений, в том числе захватывающих прыжков, когда они полностью выбрасывают свои тела размером с автобус из воды и ударяют по поверхности грудными плавниками или хвостами.

Горбатые киты не только любопытны и дружелюбны, но и известны своей китовой песней. Их песня может длиться часами и используется для общения и привлечения потенциальных партнеров. Некоторые горбатые могут издавать песню, которую можно услышать на расстоянии более 30 километров. Также эти животные долгожители — они могут прожить от 50 до 100 лет.

Хотя горбатые киты не являются самыми крупными в своем роде, они могут достигать 19 метров в длину и весить 53 тонны. Одни только плавники могут достигать 5 метров в длину, а хвосты — до 5 метров в ширину. При этом самки обычно крупнее своих собратьев-самцов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Французская Полинезия   горбатый кит   дайвинг   животные   интересно   подводное видео   
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2  комментария
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15k
Алекс 14 минут назад
Меня бы собственные кирпичи на дно утянули....
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Кульно. Если дайвануть достаточно глубоко, то можно митануть вейлов, фишев, шарков и октопуссов. Ну и дельфинов, конечно.
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