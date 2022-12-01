Дайверы столкнулись лицом к лицу с гигантским горбатым китом и запечатлели встречу на видео

Удивительные кадры были сняты у побережья Французской Полинезии, где любопытный горбатый кит приблизился к группе дайверов и целый час проплавал рядом с ними.
Профессиональный дайвер Кейли Грант засняла огромное млекопитающее, проплывающее между дайверами, еще в сентябре. Кит подплыл настолько близко, что его плавники были всего в паре сантиметров от девушки — ей с друзьями даже пришлось от них уворачиваться. Животное провело в компании людей почти час, прежде чем поплыть дальше по своим делам.
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Грант сказала, что, хотя киты и не причиняют вреда людям, такие встречи все же опасны из-за огромных габаритов этих животных: «Нужно быть осторожными, просто потому что из-за их размера даже легкий удар хвостовым плавником может быть опасен для человека». И действительно — величественные млекопитающие могут достигать 19 метров в длину и весить до 53 тонн.
Грант добавила, что подобные встречи — большая редкость, и случались с ней всего пару раз за всю ее десятилетнюю карьеру дайвера.
Она добавила: «Существуют китовые сезоны. Они находятся рядом не все время, в отличие от акул, так что, если вы дайвер, вам повезет увидеть их, может, раз в год. Если вы обычный человек, то это большая удача; такой опыт бывает раз в жизни».
Такое поведение, как у кита на видео, наблюдается только у молодых особей, которые недавно были разлучены со своими матерями и остаются любопытными и гораздо более игривыми с людьми, чем более взрослые киты.
Грант сказал: «Это было действительно прекрасно. Странно, что такое животное осознает свои габариты и приближается с любопытством и намерением поиграть. Это действительно редкость, когда они проявляют такой интерес. Он оставался с нами в течение часа или больше, он казался довольно игривым и непоседливым. Это случалось со мной всего пару раз, а я встречалась с китами сотни раз. Это как присматривать за 40-тонным ребенком. У них действительно игривый характер малыша любого вида, даже человеческого малыша».
Горбатые киты популярны среди наблюдателей за китами из-за их акробатических представлений, в том числе захватывающих прыжков, когда они полностью выбрасывают свои тела размером с автобус из воды и ударяют по поверхности грудными плавниками или хвостами.
Горбатые киты не только любопытны и дружелюбны, но и известны своей китовой песней. Их песня может длиться часами и используется для общения и привлечения потенциальных партнеров. Некоторые горбатые могут издавать песню, которую можно услышать на расстоянии более 30 километров. Также эти животные долгожители — они могут прожить от 50 до 100 лет.
Хотя горбатые киты не являются самыми крупными в своем роде, они могут достигать 19 метров в длину и весить 53 тонны. Одни только плавники могут достигать 5 метров в длину, а хвосты — до 5 метров в ширину. При этом самки обычно крупнее своих собратьев-самцов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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