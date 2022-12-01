Дайверы столкнулись лицом к лицу с гигантским горбатым китом и запечатлели встречу на видео

Грант сказала, что, хотя киты и не причиняют вреда людям, такие встречи все же опасны из-за огромных габаритов этих животных: «Нужно быть осторожными, просто потому что из-за их размера даже легкий удар хвостовым плавником может быть опасен для человека». И действительно — величественные млекопитающие могут достигать 19 метров в длину и весить до 53 тонн.

Грант добавила, что подобные встречи — большая редкость, и случались с ней всего пару раз за всю ее десятилетнюю карьеру дайвера.

Она добавила: «Существуют китовые сезоны. Они находятся рядом не все время, в отличие от акул, так что, если вы дайвер, вам повезет увидеть их, может, раз в год. Если вы обычный человек, то это большая удача; такой опыт бывает раз в жизни».