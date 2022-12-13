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Коллекционер нашел 31 катушку непроявленной пленки, принадлежащей неизвестному солдату Второй мировой войны

Коллекционер нашел 31 катушку непроявленной пленки, принадлежащей неизвестному солдату Второй мировой войны

Автор:
13 декабря 2022 23:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: вторая мировая война   интересно   исторические фото   находка   реставрация   старые фотографии   
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Коллекционеру и реставратору Леви Беттвайзеру повезло сделать удивительное открытие — он приобрел на аукционе коллекцию непроявленной пленки, которая когда-то принадлежала солдату, сражавшемуся во Второй мировой войне. Он задокументировал процесс тщательного восстановления этих изображений, и результат порадует каждого любителя исторических снимков.

Беттвайзер приобрел пленку на аукционе в Огайо. Большинство катушек были повреждены водой и проржавели, поэтому он не был уверен, сможет ли проявить хоть что-то. Беттвайзер — профессиональный реставратор старой пленки, поэтому к подобным трудностям ему не привыкать, но эти снимки сделал солдат во время Второй мировой войны, поэтому реставратору пришлось быть особенно осторожным при восстановлении пленки из-за исторической ценности этих изображений.

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Всего в его распоряжении оказалась 31 катушка непроявленной пленки. Все они были сделаны одним и тем же неизвестным фотографом и пронумерованы. На некоторых катушках еще можно различить надписи: «Пляж Лаки Страйк», «Начало поездки на поезде», «Французские похороны, 1947 год». В коллекции также оказалось несколько писем, обернутых вокруг катушек непроявленной пленки.

Среди писем была личная переписка и своего рода дневник. В одной из этих заметок оригинальный фотограф написал: «У меня всегда была одинокая жизнь, я мечтал об успехе и любви».

Восстановление старой пленки – непростая задача. Беттвайзер является профессионалом и проявляет максимальную заботу и гордость в своей работе. Он скрупулезно проходит через процесс обработки, понимая, что может легко испортить эти исторические снимки.

«Когда я достаю пленку, которую я только что проявил, я становлюсь самым первым человеком, который когда-либо видел это изображение. Им никогда не наслаждались, их никогда не вспоминали, и поэтому это в своем роде придает еще больше важности этой фотографии, потому что раньше у нее никогда не было таких моментов. И это цель проекта Rescued Film Project», — говорит Леви Беттвайзер.

Rescued Film Project — это коалиция реставраторов фотографий, включая Беттвайзера, которые считают невероятно важным спасти пленку, прежде чем она будет потеряна навсегда. Любой желающий может прислать им непроявленную пленку, и они восстановят ее бесплатно.

«Нам присылают массу информации о местах, где были сделаны эти фотографии, потому что это факты, которые можно изучить. Но что касается того, кем был этот фотограф, у нас гораздо меньше информации».

Вот как выглядели личные заметки фотографа.

А вот и снимки, которые Леви Беттвайзеру удалось восстановить.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая мировая война   интересно   исторические фото   находка   реставрация   старые фотографии   
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4  комментария
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963
D. K 52 минуты назад
Мурашки по коже...Есть в этих снимках что то такое, не знаю даже как сказать...живое, настоящее.
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5k
salim777 Час назад
Это так невероятно. Как будто в машине времени прокатился.
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Porky Pig

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