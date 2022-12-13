Коллекционер нашел 31 катушку непроявленной пленки, принадлежащей неизвестному солдату Второй мировой войны

«Когда я достаю пленку, которую я только что проявил, я становлюсь самым первым человеком, который когда-либо видел это изображение. Им никогда не наслаждались, их никогда не вспоминали, и поэтому это в своем роде придает еще больше важности этой фотографии, потому что раньше у нее никогда не было таких моментов. И это цель проекта Rescued Film Project», — говорит Леви Беттвайзер.