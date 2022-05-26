Благодаря фотографии многие важные мгновения из прошлого теперь навсегда запечатлены в истории, а сами мы в любой момент можем стать свидетелями событий, которые изменили человечество. Сообщество «Исторические фотографии» с 2,5 миллиона подписчиков посвящено именно таким мгновениям — здесь публикуют редкие снимки из прошлого, а также удивительные истории, которые за ними стоят.