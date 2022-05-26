Благодаря фотографии многие важные мгновения из прошлого теперь навсегда запечатлены в истории, а сами мы в любой момент можем стать свидетелями событий, которые изменили человечество. Сообщество «Исторические фотографии» с 2,5 миллиона подписчиков посвящено именно таким мгновениям — здесь публикуют редкие снимки из прошлого, а также удивительные истории, которые за ними стоят.
1. Задолго до изобретения цветной фотоплёнки русский фотограф Сергей Прокудин-Горский объединил 3 черно-белых снимка с разными фильтрами (красным, синим и зеленым), чтобы создать полноцветную фотографию высокого качества. Этому автопортрету более 110 лет
3. «Балтийский путь»: 23 августа 1989 года около 2 миллионов жителей Латвии, Эстонии и Литвы выстроили живую цепь длиной более 600 километров, чтобы продемонстрировать миру свое желание выйти из СССР
4. Немецкий солдат помогает маленькому мальчику перебраться через Берлинскую стену, 1961 год
6. Представитель первой нации Стони (индейское племя в Канаде), проводник Самсон Бивер с женой Лией и их дочерью Фрэнсис Луиз, 1907 год. Фото Мэри Шеффер
7. Жители Западного Берлина показывают детей их бабушкам и дедушкам, живущим в Восточном Берлине, 1961 год
9. Переговоры между директором зоопарка и сбежавшим шимпанзе. Белград, Югославия, 1988 год
11. Американские солдаты-кавалеристы позируют перед деревом по прозвищу «Гризли-гигант».,1900 год. Это дерево стоит до сих пор
12. Вигвамы нации сиу на Великих равнинах в 1800-х годах (фото, возможно, было сделано на территории Дакота)
15. Подполковник США Роберт Стирм впервые видит семью после пяти лет плену в Северном Вьетнаме. «Взрыв радости» — снимок фотографа Associated Press Славы «Сала» Ведера, получивший Пулитцеровскую премию. Фото было сделано 17 марта 1973 года на базе ВВС Трэвис в Калифорнии
22. Редкий случай, когда инженер позаботился о механике (Daf-Domburg Diesel 1949 года выпуска, сделан в Нидерландах)
23. Первая фотография Чернобыльской АЭС после катастрофы, утро 26 апреля 1986 года. Снимок зернистый из-за повреждения пленки радиацией. Фотограф Игорь Костин
27. Печать на дверях гробницы Тутанхамона перед тем, как ее вскрыли в 1923 году. Она оставалась нетронутой более 3000 лет
29. Нэн Вуд Грэм и доктор Байрон Маккиби в 1942 году повторяют свои позы с культовой картины «Американская готика». Она была сестрой художника, а он — их стоматологом
33. Будильщик за работой в Лондоне, 1929 год. До изобретения будильников эти люди будили клиентов по утрам, стуча палкой по их дверям и окнам
35. Жители Ханоя в убежищах на тротуаре ждут отбоя воздушной тревоги. Ханой, Северный Вьетнам, 1967 год
Источник фото: группа @HistoricPhotographs в Facebook*.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ага, сначала расхреначили пол города ковровыми бомбардировками, а потом молятся.
За три дня до этого он получил письмо от жены о разводе.