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20 редких исторических фото в цвете

20 редких исторических фото в цвете

Автор:
23 ноября 2022 15:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   исторические фото   история США   колоризация   раскрашенные фото   старые фотографии   
1858
21

Что может быть круче старых фотографий? Только старые фотографии, которые отреставрировали и раскрасили! Так что не теряйте времени и смело припадайте к этой скромной подборке одних из самых красочных и выразительных исторических снимков, которые только может предложить интернет.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   исторические фото   история США   колоризация   раскрашенные фото   старые фотографии   
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4  комментария
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4k
Frank Borman 41 минуту назад
10. Фото с верхушки факела Статуи Свободы, 1930 год

У Бабы-поджигательницы, оказывается, венок с шипами. На что это намекает? У злых бойцовских собак ошейник с шипами, а у этой злой бабы-террористки такой же венок.
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5k
Hugo_RnD 8 минут назад
№3 не лесорубы, а сплавщики леса...
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20k
Сталкер 12 минут назад
Свинячья свинья снова рылась в пиндосской помойке...
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Porky Pig

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