20 редких исторических фото в цвете

1858
21
Что может быть круче старых фотографий? Только старые фотографии, которые отреставрировали и раскрасили! Так что не теряйте времени и смело припадайте к этой скромной подборке одних из самых красочных и выразительных исторических снимков, которые только может предложить интернет.
×
×
6. Летчик заблудился в тумане и врезался в Эмпайр-стейт-билдинг, убив 14 человек. 1945 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- История в цвете: 30 красиво раскрашенных ретро-фотографий
- Финляндия в начале 20 века: 30 раскрашенных фотоснимков
- 35 исторических фото, которые наполняют прошлое цветом
- 35 редких фотографий со страниц нашей истории
- 20 фотографий, за каждой из которых стоит удивительная история из прошлого
Новости партнёров
реклама
У Бабы-поджигательницы, оказывается, венок с шипами. На что это намекает? У злых бойцовских собак ошейник с шипами, а у этой злой бабы-террористки такой же венок.