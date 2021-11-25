Советские женщины-снайперы Великой Отечественной

В годы Великой Отечественной войны в рядах Советской Армии воевали более 2000 женщин-снайперов. Среди них - Людмила Павличенко по прозвищу «Леди Смерть», убившая 309 немецких солдат, бывшая воспитательница детского сада Таня Барамзина, убившая 36 человек на Белорусском фронте и казненная фашистами во время выполнения задания в тылу врага, Роза Шанина, убившая 59 врагов, и другие героини. Взглянем на них!

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Снайпер Анастасия Степанова во время Сталинградской битвы, 1942 0 Источник:

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Роза Шанина, убившая 59 фашистов 0 Источник:

Снайпер Люба Макарова 0 Источник:

Людмила Павличенко по прозвищу "Леди Смерть" 0 Источник:

Роза Шанина была награждена Орденами Славы II и III степеней 0 Источник:

Азербайджанка Зиба Ганиева ушла на фронт добровольцем, будучи студенткой ГИТИСа 0 Источник:

Людмила Павличенко - самая успешная женщина-снайпер в истории: на ее счету - 309 фашистов 0 Источник:

Снайпер Евгения Макеева убила 68 фашистов 0 Источник:

Роза Шанина прославилась на фронте умением стрелять по двум целям двумя выстрелами подряд 0 Источник:

Выпускницы Центральной женской школы снайперов, 1943 0 Источник:

Роза Шанина 0 Источник:

Людмила Павличенко была комиссована после тяжелого ранения в июне 1942 года 0 Источник:

Снайпер Надежда Колесникова 0 Источник:

Роза Шанина 0 Источник:

Людмила Павличенко 0 Источник:

Снайпер Люба Макарова на Калининском фронте, 1943 0 Источник:

Снайпер Лиза Миронова, 1943 0 Источник:

Станинградский снайпер 0 Источник:

Снайперы С.Быкова и Р.Скрипникова возвращаются с задания, 24 ноября 1943 0 Источник:

Нина Лобовская, командир группы снайперов, участница битвы за Берлин 0 Источник:

Снайперы в Росточной Пруссии, февраль 1945 0 Источник:

Павличенко во время битвы за Севастополь, 1942 0 Источник:

Павличенко во время визита дружбы в Вашингтон в конце 1942 года 0 Источник: