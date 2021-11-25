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Советские женщины-снайперы Великой Отечественной

Советские женщины-снайперы Великой Отечественной (25 фото)

Автор:
25 ноября 2021 08:30
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная   военное   война   вторая мировая война   женщины;снайперы   исторические фото   старые фотографии   фронтовое   
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В годы Великой Отечественной войны в рядах Советской Армии воевали более 2000 женщин-снайперов. Среди них - Людмила Павличенко по прозвищу «Леди Смерть», убившая 309 немецких солдат, бывшая воспитательница детского сада Таня Барамзина, убившая 36 человек на Белорусском фронте и казненная фашистами во время выполнения задания в тылу врага, Роза Шанина, убившая 59 врагов, и другие героини. Взглянем на них!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великая Отечественная   военное   война   вторая мировая война   женщины;снайперы   исторические фото   старые фотографии   фронтовое   
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Chaim Kushnir 12 секунд назад
Вечная память, вечная слава! Сейчас таких людей уже не выпускают, увы...
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