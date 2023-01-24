Самурайская удача: Парень нашел на помойке настоящую катану

Что для одного мусор, для другого — сокровище, так же говорят? Вот и герой этого поста подобрал немало таких сокровищ, подрабатывая в университете: по его словам, когда студенты уезжают на лето, они выбрасывают всё, что не помещается в машину, даже дорогие и совершенно новые вещи. Он находил и смартфоны, и игровые консоли, и компьютеры, и даже зубы (??), но эта находка явно превзошла все его ожидания.