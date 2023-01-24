Самурайская удача: Парень нашел на помойке настоящую катану

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Что для одного мусор, для другого — сокровище, так же говорят? Вот и герой этого поста подобрал немало таких сокровищ, подрабатывая в университете: по его словам, когда студенты уезжают на лето, они выбрасывают всё, что не помещается в машину, даже дорогие и совершенно новые вещи. Он находил и смартфоны, и игровые консоли, и компьютеры, и даже зубы (??), но эта находка явно превзошла все его ожидания.
Эта длинная золотая коробка просто лежала в мусорном баке, как будто поджидая нашего героя. В прошлом ему доводилось натыкаться на довольно неприятные штуки (еще раз — зубы??), так что теперь он всегда открывает подобные коробки с большой осторожностью.
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Но на этот раз его ждал приятный сюрприз!
Да, это настоящая катана! И выглядит так, будто попала в этот мусорный бак прямиком со съемок «Убить Билла».
Снимаем ножны… Или это называется «сая»?
Да, это действительно крутейший самурайский меч в отличном состоянии!
Внутри коробки была коробочка поменьше — судя по надписи, для хранения средств для ухода и чистки. Также внутри нашелся конверт — возможно, сертификат подлинности.
Содержимое коробочки. Действительно, если катана дорогая, то ухаживать за ней просто обязательно.
Один из загадочных предметов внутри — кажется, нашедшему придется гуглить, как правильно ухаживать за катаной и зачем нужна эта штука.
А вот и содержимое сертификата. Есть тут знатоки японского? Развейте интригу!
Даже если это подделка, не представляющая ценности, это все еще невероятно крутая находка. Может быть, даже стоящая того, чтобы перерыть помойку, полную чужих зубов…
Источник: — переведено специально для fishki.net
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