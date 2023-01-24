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Самурайская удача: Парень нашел на помойке настоящую катану

Самурайская удача: Парень нашел на помойке настоящую катану

Автор:
24 января 2023 18:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   катана   копание в мусоре   находка   самурайский меч   
1700
13

Что для одного мусор, для другого — сокровище, так же говорят? Вот и герой этого поста подобрал немало таких сокровищ, подрабатывая в университете: по его словам, когда студенты уезжают на лето, они выбрасывают всё, что не помещается в машину, даже дорогие и совершенно новые вещи. Он находил и смартфоны, и игровые консоли, и компьютеры, и даже зубы (??), но эта находка явно превзошла все его ожидания.

Эта длинная золотая коробка просто лежала в мусорном баке, как будто поджидая нашего героя. В прошлом ему доводилось натыкаться на довольно неприятные штуки (еще раз — зубы??), так что теперь он всегда открывает подобные коробки с большой осторожностью.

×
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Но на этот раз его ждал приятный сюрприз!

Да, это настоящая катана! И выглядит так, будто попала в этот мусорный бак прямиком со съемок «Убить Билла».

Снимаем ножны… Или это называется «сая»?

Да, это действительно крутейший самурайский меч в отличном состоянии!

Внутри коробки была коробочка поменьше — судя по надписи, для хранения средств для ухода и чистки. Также внутри нашелся конверт — возможно, сертификат подлинности.

Содержимое коробочки. Действительно, если катана дорогая, то ухаживать за ней просто обязательно.

Один из загадочных предметов внутри — кажется, нашедшему придется гуглить, как правильно ухаживать за катаной и зачем нужна эта штука.

А вот и содержимое сертификата. Есть тут знатоки японского? Развейте интригу!

Даже если это подделка, не представляющая ценности, это все еще невероятно крутая находка. Может быть, даже стоящая того, чтобы перерыть помойку, полную чужих зубов…

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   истории   катана   копание в мусоре   находка   самурайский меч   
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8  комментариев
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36k
Notan Blaine 8 минут назад
Скорее попытка легализовать краденное и получить компенсацию. Когда читаю подобные новости, вижу Шефа из фильма Бриллиантовая рука, тоже "случайно" нашёл клад.
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2k
poбт 6 минут назад
голова в пакете рядом не лежала?
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5k
Tuskub 10 минут назад
на фото "линия хамон" угадывается, но вместо того, что бы сфотографировать и выложить хамон, тобияки выкладывается непонятки о средствах ухаживания за мечом и:
Кобусидо
Фурубусидо
Отзыв
40,81 дюйма в длину
1. Японский меч
Косукэ Накамура
Специальное сохранение результатов экспертизы Ассоциацией
фехтование, чтобы доказать это
28 января, 19 Хэйсэй
Сохранение японского старого самурайского меча
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1k
Лимонадный Джо 19 минут назад
Более похоже на вакидзаси.
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427
Flint 19 минут назад
Помню в передаче ''кажется про аукционы с гаража'' чел тоже катану надыбал. С понтом офицерскую, или что-то в этом роде. И она была запечатанной - как обьяснили в передаче если её распечатать - стоимость сразу упадёт в разы, с другой стороны там может быть как обычный боевой клинок, так и именной, с наваротами типа позолоты и прочего - но тут не узнаешь, пока её не распечатаешь) Не помню чем там у них дело кончилось...
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10
макс 50 минут назад
Повезло челу...
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73k
Viktor Час назад
Это скорее самурайская НЕудача! Какой-то самурай-расбиздяй катану прое..., просрал!
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Porky Pig

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