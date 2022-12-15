Интересная находка строителей во время ремонта в квартире

2022
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Строители обнаружили в полу квартиры, которую недавно приобрела девушка, десять небольших коробочек. Хозяйка квартиры отнесла одну из коробок барахольщику и тот решил сделать небольшой обзор.
Необычная находка в квартире в Санкт-Петербурге
Вторая коробочка
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И еще. Такой довольно редкий стереоскоп у него "стоял на чердаке".