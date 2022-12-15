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Интересная находка строителей во время ремонта в квартире

Интересная находка строителей во время ремонта в квартире

Автор:
15 декабря 2022 08:52
Метки: Девушка   Санкт-Петербург   видео   интересно   находка   пол   ремонт   фотографии   
2022
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Строители обнаружили в полу квартиры, которую недавно приобрела девушка, десять небольших коробочек. Хозяйка квартиры отнесла одну из коробок барахольщику и тот решил сделать небольшой обзор.

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Метки: Девушка   Санкт-Петербург   видео   интересно   находка   пол   ремонт   фотографии   
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14  комментариев
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2k
Kom9ipa 46 минут назад
Короче, автор видео, воспользовавшись неосведомленностью девушки, прикупил уникальные стереофотографии почти за бесценок.
И еще. Такой довольно редкий стереоскоп у него "стоял на чердаке".
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15k
Нейтрино 18 минут назад
Круть!!! Продолжение будет? А то ведь..
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413
mishka79 45 минут назад
Действительно необычная находка. Обычная находка в Питере это труп расчленённый, насколько я понимаю.
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29k
Ashabad 48 минут назад
Было бы неплохо оцифровать
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89k
Дмитрий Час назад
Люди красиво одеты , а во многих российских фильмах людей изображают оборванцами в лаптях - специально принижают и типо на западе была цивилизация , в Россия вечная бомжиха.
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38k
Александр Час назад
Дешево впарила.
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7
Александр Час назад
Обратите внимание, никаких котиков, трапезы и барышень в неглиже.
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16k
Виталий Касандров Час назад
При СССР это было более примитивно но зато в разы дешевле ,доступнее и цветное.
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174
Человек Наблюдающий Час назад
Йопт. Царская Россия еще!
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174
Человек Наблюдающий Kom9ipa Полчаса назад
Принцип работы тот же
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Отлично!
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