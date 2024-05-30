Почти 70 лет в небе: умерла стюардесса с самым большим стажем

Бетт Нэш начала свою карьеру в 1957 году и попала в Книгу рекордов Гиннеса как стюардесса с самым большим стажем работы. 88-летняя американка умерла 17 мая после продолжительной борьбы с раком груди.
"Бетт была легендой American Airlines и всей отрасли, она вдохновила целые поколения бортпроводников, - сообщили в American Airlines в социальных сетях. - Лети высоко, Бетт. Нам будет тебя не хватать".
По словам представителя American Airlines, на момент смерти она все ещё числилась в авиакомпании.
В свой первый рейс Бетт вышла в 21 год, тогда она трудилась в ныне несуществующей Eastern Airlines. В 1990-х годах перешла в American Airlines.
"Замечательная карьера Бетт длилась более шести десятилетий, в течение которых она дарила пассажирам своё тепло, преданность и беспрецедентный сервис", - говорится в заявлении APFA.
"Её страсть к полётам и самоотверженность были поистине вдохновляющими. Наследие Бетт навсегда останется в памяти авиационного сообщества и всех, кто имел честь знать её".
В 2022 году Гиннесс признал её стюардессой с самым большим стажем, и это звание она носит до сих пор.
В 2016 году она рассказала CNN, что уже в 16 лет знала, чем хочет заниматься.
"Я сидела с мамой на зелёном кожаном диване в Вашингтоне [Национальный аэропорт имени Рейгана], и тут подошёл экипаж TWA. Пилот и стюардесса прошли через зал, и я подумала: "Боже! Это для меня", - делилась Нэш.
Хотя она обслужила множество знаменитых пассажиров, включая Джеки Кеннеди, она вспоминала, как однажды помогла человеку с ограниченными возможностями. Изначально его оставили у выхода на посадку, но Бэтт не прошла мимо. Она привезла его и усадила в кресло, а потом ещё и накормила с ложки.
"Я люблю людей. Я знаю своих клиентов. Я знаю, чего они хотят. Их потребности очень важны, и все хотят немного любви", - говорила стюардесса.
Источник: — переведено специально для fishki.net