Почти 70 лет в небе: умерла стюардесса с самым большим стажем

В свой первый рейс Бетт вышла в 21 год, тогда она трудилась в ныне несуществующей Eastern Airlines. В 1990-х годах перешла в American Airlines.

"Замечательная карьера Бетт длилась более шести десятилетий, в течение которых она дарила пассажирам своё тепло, преданность и беспрецедентный сервис", - говорится в заявлении APFA.

"Её страсть к полётам и самоотверженность были поистине вдохновляющими. Наследие Бетт навсегда останется в памяти авиационного сообщества и всех, кто имел честь знать её".

В 2022 году Гиннесс признал её стюардессой с самым большим стажем, и это звание она носит до сих пор.

В 2016 году она рассказала CNN, что уже в 16 лет знала, чем хочет заниматься.

"Я сидела с мамой на зелёном кожаном диване в Вашингтоне [Национальный аэропорт имени Рейгана], и тут подошёл экипаж TWA. Пилот и стюардесса прошли через зал, и я подумала: "Боже! Это для меня", - делилась Нэш.