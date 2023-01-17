Британец подал в суд на свою бывшую за харассмент

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В Великобритании 28-летняя женщина отправила своему бывшему 1000 смс с просьбой вернуться и получила повестку в суд. Мишель Фелтон была настолько увлечена Райаном Харли, что звонила или писала ему до 150 раз в день после того, как он разорвал их отношения. Ей был выдан запретительный судебный приказ.
Мишель каждый день с утра до вечера отправляла Райану сообщения, спрашивая его: "Почему ты не хочешь со мной поговорить? Я люблю тебя. Встретимся сегодня вечером?"
Райан Харли, который живет со своей матерью в городе Элсмир-Порт, графство Чешир, в конце концов позвонил в полицию. Это произошло, когда бывшая начала оставлять подарки на пороге его дома.
Райан Харли, который живет со своей матерью в городе Элсмир-Порт, графство Чешир, в конце концов позвонил в полицию. Это произошло, когда бывшая начала оставлять подарки на пороге его дома.
Мужчина обвинил Мишель Фелтон в абьюзивном контролирующем поведении в течение их 21-месячного романа и сказал полицейским: "Я просто хочу, чтобы это ушло из моей жизни и никогда не возвращалось".
Мишель Фелтон, вызванная в магистратский суд, признала вину частично. Она признала то, что преследовала бывшего и отправляла ему сотни сообщений в день, но подала заявление о невиновности в абьюзе, то есть в нарушении личных границ, унижении и жестоком отношении с целью подавления воли другого человека.
Мишель Фелтон, вызванная в магистратский суд, признала вину частично. Она признала то, что преследовала бывшего и отправляла ему сотни сообщений в день, но подала заявление о невиновности в абьюзе, то есть в нарушении личных границ, унижении и жестоком отношении с целью подавления воли другого человека.
Пара начала встречаться в мае 2020 года, но рассталась в феврале 2022 года после ссоры, в ходе которой Райан Харли случайно сломал Фелтон палец, а она ударила его ногой в пах.
На заседании суда сторона обвинения заявила следующее: "Мистер Харли сообщил мисс Фелтон, что хочет разорвать отношения. Он сказал, что, по его мнению, они были токсичными. Она не согласилась с этим, и это привело к преследованию с её стороны. В период с 15 по 26 февраля был постоянный шквал сообщений. Ежедневно приходили сотни сообщений, пропущенные звонки и тексты, отправленные без ответа. Есть запись с нательной полицейской камеры, как на телефон жертвы приходит одно сообщение за другим. Они не угрожающие и не оскорбительные, но они приходят без остановки. В этих сообщениях обвиняемая заявляет, что любит мистера Харли и что ей больно из-за того, что их отношения закончились, и она не хочет продолжать жить. Она прислала свои фотографии и сказала, что он принадлежит ей. Он не отвечал. Мисс Фелтон также иногда посещала его выступления, хотя ее не приглашали. Ей несколько раз сообщали, что он не хочет, чтобы она контактировала с ним, и не хочет возобновлять отношения, но она оставила эту просьбу без внимания. Мистер Харли утверждает, что это причиняло ему большой дискомфорт. Он не хочет больше общаться с обвиняемой и хочет восстановить свою жизнь. Её сообщения причинили ему большой вред и страдания".
Мишель Фелтон, которая в настоящее время встречается с новым бойфрендом, ранее не была судима, что было принято во внимание. Также в качестве смягчения наказания адвокат защиты заявил, что мистер Харли выдвинул обвинение против Фелтон только для того, чтобы избежать судебного преследования за нанесение ей тяжких телесных повреждений (сломанный палец).
"9 или 10 февраля она была у него в гостях, — сказал адвокат. — Он сам ее пригласил. Они легли спать. Наутро он был не в духе и они начали ссориться. Мисс Фелтон признает, что ударила мистера Харли ногой в пах, но в качестве самозащиты: он навис над ней, намотал на руку носок и бил ее по лицу. Затем он схватил ее за мизинец, согнул его, вывернул и сломал. После этого он пять дней ухаживал за ней и уговаривал не обращаться к врачу, не ехать в больницу. И она согласилась не делать этого, чтобы не возникло проблем. А потом мистер Харли сказал, что больше не желает иметь с ней дела и выгнал. Она не могла понять, что происходит. У нее были проблемы: мисс Фелтон не могла выйти на работу из-за травмы. Она переживала из-за ссоры и писала мистеру Харли сообщения. Через 12 дней, 26 февраля, он подал эту жалобу на неё. Она признает себя виновной в отправке огромного количества сообщений и звонков, это может быть расценено в некоторой степени как харассмент".
На заседании суда сторона обвинения заявила следующее: "Мистер Харли сообщил мисс Фелтон, что хочет разорвать отношения. Он сказал, что, по его мнению, они были токсичными. Она не согласилась с этим, и это привело к преследованию с её стороны. В период с 15 по 26 февраля был постоянный шквал сообщений. Ежедневно приходили сотни сообщений, пропущенные звонки и тексты, отправленные без ответа. Есть запись с нательной полицейской камеры, как на телефон жертвы приходит одно сообщение за другим. Они не угрожающие и не оскорбительные, но они приходят без остановки. В этих сообщениях обвиняемая заявляет, что любит мистера Харли и что ей больно из-за того, что их отношения закончились, и она не хочет продолжать жить. Она прислала свои фотографии и сказала, что он принадлежит ей. Он не отвечал. Мисс Фелтон также иногда посещала его выступления, хотя ее не приглашали. Ей несколько раз сообщали, что он не хочет, чтобы она контактировала с ним, и не хочет возобновлять отношения, но она оставила эту просьбу без внимания. Мистер Харли утверждает, что это причиняло ему большой дискомфорт. Он не хочет больше общаться с обвиняемой и хочет восстановить свою жизнь. Её сообщения причинили ему большой вред и страдания".
Мишель Фелтон, которая в настоящее время встречается с новым бойфрендом, ранее не была судима, что было принято во внимание. Также в качестве смягчения наказания адвокат защиты заявил, что мистер Харли выдвинул обвинение против Фелтон только для того, чтобы избежать судебного преследования за нанесение ей тяжких телесных повреждений (сломанный палец).
"9 или 10 февраля она была у него в гостях, — сказал адвокат. — Он сам ее пригласил. Они легли спать. Наутро он был не в духе и они начали ссориться. Мисс Фелтон признает, что ударила мистера Харли ногой в пах, но в качестве самозащиты: он навис над ней, намотал на руку носок и бил ее по лицу. Затем он схватил ее за мизинец, согнул его, вывернул и сломал. После этого он пять дней ухаживал за ней и уговаривал не обращаться к врачу, не ехать в больницу. И она согласилась не делать этого, чтобы не возникло проблем. А потом мистер Харли сказал, что больше не желает иметь с ней дела и выгнал. Она не могла понять, что происходит. У нее были проблемы: мисс Фелтон не могла выйти на работу из-за травмы. Она переживала из-за ссоры и писала мистеру Харли сообщения. Через 12 дней, 26 февраля, он подал эту жалобу на неё. Она признает себя виновной в отправке огромного количества сообщений и звонков, это может быть расценено в некоторой степени как харассмент".
Также адвокат обвиняемой сообщил, что после того, как 27 февраля ее допросила полиция, мисс Фелтон обратилась за помощью в больницу. Ей пришлось сделать операцию под общей анестезией, чтобы поправить последствия нанесенной травмы. Палец всё еще имеет ограниченную подвижность.
Выслушав обе стороны, суд вынес приговор. Женщине запретили контактировать с Райаном Харли в течение 18 месяцев и приговорили к 18-месячному общественному наказанию с требованием, чтобы она участвовала в реабилитационной деятельности в течение месяца. Она также была оштрафована на 50 фунтов стерлингов и обязана оплатить судебные издержки и дополнительный сбор в размере 395 фунтов стерлингов.
Судья сказал Мишель Фелтон: "Это грустная история, но, тем не менее, вы здесь. Мы приняли во внимание ваше чистосердечное признание вины и то, что у вас нет предыдущих судимостей. Мы не хотим видеть вас здесь снова".
Выслушав обе стороны, суд вынес приговор. Женщине запретили контактировать с Райаном Харли в течение 18 месяцев и приговорили к 18-месячному общественному наказанию с требованием, чтобы она участвовала в реабилитационной деятельности в течение месяца. Она также была оштрафована на 50 фунтов стерлингов и обязана оплатить судебные издержки и дополнительный сбор в размере 395 фунтов стерлингов.
Судья сказал Мишель Фелтон: "Это грустная история, но, тем не менее, вы здесь. Мы приняли во внимание ваше чистосердечное признание вины и то, что у вас нет предыдущих судимостей. Мы не хотим видеть вас здесь снова".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А с другой, бабы - известной охерелости и реально верят в то, что они могут послать любого, но если королевишна-вагинишна поманит любого мужика пальцем, то этот "кобель" с радостным визгом должен припасть к ее кормилице.