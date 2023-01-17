Британец подал в суд на свою бывшую за харассмент

Пара начала встречаться в мае 2020 года, но рассталась в феврале 2022 года после ссоры, в ходе которой Райан Харли случайно сломал Фелтон палец, а она ударила его ногой в пах.



На заседании суда сторона обвинения заявила следующее: "Мистер Харли сообщил мисс Фелтон, что хочет разорвать отношения. Он сказал, что, по его мнению, они были токсичными. Она не согласилась с этим, и это привело к преследованию с её стороны. В период с 15 по 26 февраля был постоянный шквал сообщений. Ежедневно приходили сотни сообщений, пропущенные звонки и тексты, отправленные без ответа. Есть запись с нательной полицейской камеры, как на телефон жертвы приходит одно сообщение за другим. Они не угрожающие и не оскорбительные, но они приходят без остановки. В этих сообщениях обвиняемая заявляет, что любит мистера Харли и что ей больно из-за того, что их отношения закончились, и она не хочет продолжать жить. Она прислала свои фотографии и сказала, что он принадлежит ей. Он не отвечал. Мисс Фелтон также иногда посещала его выступления, хотя ее не приглашали. Ей несколько раз сообщали, что он не хочет, чтобы она контактировала с ним, и не хочет возобновлять отношения, но она оставила эту просьбу без внимания. Мистер Харли утверждает, что это причиняло ему большой дискомфорт. Он не хочет больше общаться с обвиняемой и хочет восстановить свою жизнь. Её сообщения причинили ему большой вред и страдания".



Мишель Фелтон, которая в настоящее время встречается с новым бойфрендом, ранее не была судима, что было принято во внимание. Также в качестве смягчения наказания адвокат защиты заявил, что мистер Харли выдвинул обвинение против Фелтон только для того, чтобы избежать судебного преследования за нанесение ей тяжких телесных повреждений (сломанный палец).



"9 или 10 февраля она была у него в гостях, — сказал адвокат. — Он сам ее пригласил. Они легли спать. Наутро он был не в духе и они начали ссориться. Мисс Фелтон признает, что ударила мистера Харли ногой в пах, но в качестве самозащиты: он навис над ней, намотал на руку носок и бил ее по лицу. Затем он схватил ее за мизинец, согнул его, вывернул и сломал. После этого он пять дней ухаживал за ней и уговаривал не обращаться к врачу, не ехать в больницу. И она согласилась не делать этого, чтобы не возникло проблем. А потом мистер Харли сказал, что больше не желает иметь с ней дела и выгнал. Она не могла понять, что происходит. У нее были проблемы: мисс Фелтон не могла выйти на работу из-за травмы. Она переживала из-за ссоры и писала мистеру Харли сообщения. Через 12 дней, 26 февраля, он подал эту жалобу на неё. Она признает себя виновной в отправке огромного количества сообщений и звонков, это может быть расценено в некоторой степени как харассмент".