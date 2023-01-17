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Британец подал в суд на свою бывшую за харассмент

Британец подал в суд на свою бывшую за харассмент

Автор:
17 января 2023 16:51
Сообщество : Истории из жизни
Метки: абьюз   абьюзивные отношения   бывшая   бывшая девушка   женщина-абьюзер   истории из жизни   истории людей   преследование   преступление и наказание   харассмент   
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В Великобритании 28-летняя женщина отправила своему бывшему 1000 смс с просьбой вернуться и получила повестку в суд. Мишель Фелтон была настолько увлечена Райаном Харли, что звонила или писала ему до 150 раз в день после того, как он разорвал их отношения. Ей был выдан запретительный судебный приказ.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: абьюз   абьюзивные отношения   бывшая   бывшая девушка   женщина-абьюзер   истории из жизни   истории людей   преследование   преступление и наказание   харассмент   
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16  комментариев
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12k
Ivan 2 часа назад
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2k
Vadim Balabanov 4 минуты назад
Харасcмент- удар ногой в пах...
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613
Rom Полчаса назад
Не читал весь текст, но если на фото это ОН......то очень странно, что у него возникла такая проблема с этой девкой. Что то тут не так )
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1k
Lenusya 38 минут назад
шутки шутками, но такие одержимые люди могут и реальный вред нанести, сколько было случаев: кислотой обольёт, дом подожжёт и т.д.
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594
Миха 42 минуты назад
интересная статья, ну просто очень интересная! ёпы.ть!!!
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1k
Матвей 53 минуты назад
Хмм... Сломал ей палец... Ударила в пах... Харрасмент... Суд... Нетфликс по этому сценарию по-любому должен снять сериал. Только главные герои должны быть чёрными.
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4k
Убийца Прохиндеев Час назад
С одной стороны, можно высказать про британских педиков, из-за чего у них вечно бабы нетраханы.

А с другой, бабы - известной охерелости и реально верят в то, что они могут послать любого, но если королевишна-вагинишна поманит любого мужика пальцем, то этот "кобель" с радостным визгом должен припасть к ее кормилице.
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24k
Serg2001 2 часа назад
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37k
Антон 2 часа назад
Епать они дебилы!
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73k
Максим 2 часа назад
ну по крайней мере она красивая.. а так, сора, сломанный палец. Хм.. намотав носок на руку бил по лицу.. Высокие, мать их так, отношения.. Живет с мамой - ну тогда доминирующая самка должна была его устраивать. Начала оставлять подарки, ну хз. Принимал бы) вел бы себя как сучка)
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Судя по фото, совсем не удивительно что он от нее отстранился.
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26k
Федор 2 часа назад
У англосаксов как всегда - тихо шифером шурша, едет крыша не спеша))
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