FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7217 постов • 832 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как самая высокая женщина в мире справляется с бытовыми трудностями

Как самая высокая женщина в мире справляется с бытовыми трудностями

Автор:
06 февраля 2023 17:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рекорд Гиннесса   генетическое расстройство   истории людей   позитив   рекорд гиннеcса   самая высокая   самая высокая в мире   синдром Уивера   сложно но можно   
1266
9
Турчанка Румейса Гельги ростом 215 см официально признана самой высокой женщиной в мире из ныне живущих. У неё редкое генетическое заболевание и инвалидность, однако она старается стойко преодолевать все сложности, в том числе бытовые. Например, вместо блузки ей приходится покупать платье, а в самолёте нужно бронировать шесть мест и совершать перелёт лежа на носилках.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Рекорд Гиннесса   генетическое расстройство   истории людей   позитив   рекорд гиннеcса   самая высокая   самая высокая в мире   синдром Уивера   сложно но можно   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сергей Алексеевич Час назад
У неё, по моему, проблемы со здоровьем, а не с ростом. У меня бывший одноклассник 205см, никакого дискомфорта не ощущал, занимался спортом, единственная проблема - это одежда и обувь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
288
Серега Сергей Алексеевич Час назад
У неё редкое генетическое заболевание и инвалидность, однако она старается стойко преодолевать все сложности, в том числе бытовые.
Внымателнэй будь.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
AzuveR 3 минуты назад
Бедная девушка. Жаль её по человечески. Молодец,что старается жить позитивно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто прохожий Полчаса назад
Ну этой не повезло, явные следы генетического заболевания на лице. Из высоких женщин знаю одну, здоровую, полноценную, которая живет полноценной жизнью, снимается в клипах, рекламах, даёт интервью и .т.д. и это -Екатерина Лисина. В инете очень много про неё. Да она чуток ниже, всего 205 см, но при таком росте это уже не имеет особого значения, зато на лице нет даже следов генетических заболеваний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лис 41 минуту назад
Болеть, конечно, плохо. Прошу извинить, но личиком она напоминает слонёнка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91900



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю
Набирающие популярность в сообществах
В России вступил в силу ГОСТ на электросамокаты. Позволит ли это сократить количество аварий с ними?
В России вступил в силу ГОСТ на электросамокаты. Позволит ли это сократить количество...
Дело было на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Дело было на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять ошиблись

Лучшие демотиваторы
Любовь

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#страна#Россия#автомобили#Прикол#Китай#удивительно#землетрясение
#интересно#Юмор#Фотографии#животные#интересное#Приколы#дети#позитив#подборка#знаменитости
#люди#факты#в мире#США#картинки#шоу бизнес#забавно#автомир#дтп#искусство
Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Планшет для профессиональной диагностики автомобиля Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке Не повезло с именем: мужчину трижды арестовывали по ошибке Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды Американец установил рекорд, съев 10 самых острых перцев в мире за 33 секунды Новый рекорд Гиннесса: самая высокая девочка в мире Новый рекорд Гиннесса: самая высокая девочка в мире 86-летняя стюардесса летает уже 65 лет и не собирается на пенсию 86-летняя стюардесса летает уже 65 лет и не собирается на пенсию Шеф-повар выпустил на кухню ресторана 20 тараканов из-за невыплаты отпускных Шеф-повар выпустил на кухню ресторана 20 тараканов из-за невыплаты отпускных

На что жалуетесь?

Вернуться