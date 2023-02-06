Как самая высокая женщина в мире справляется с бытовыми трудностями

Однако она никогда не падала духом и делала всё возможное для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Румейса говорит, что всегда была амбициозным человеком: например, в 17 лет она заметила, что обладательница титула самого высокого подростка в мире ниже её. Подала заявку на титул и выиграла.



Училась она на дому, в перерывах между больницами. "Было непросто. У меня не было друзей, потому что я сильно отличалась от детей своего возраста, но я справилась", — признаётся она. И добавляет, что её родители и учителя были самой главной её поддержкой.



В 2021 году Румейса Гильги была названа самой высокой женщиной в мире, а в прошлом году она получила титул рекордсменки в номинациях "самые большие кисти рук", "самые длинные пальцы" и "самая длинная спина".