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I'll be back: инженеры разработали самовосстанавливающегося робота

I'll be back: инженеры разработали самовосстанавливающегося робота

Автор:
12 декабря 2022 14:12
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   Технология   восстановление   заживление   интересно   как терминатор   разработка   робот   робототехника   терминатор   
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Терминатор был опасен не только своей нечеловеческой силой, но и способностью к восстановлению после повреждений. Такая способность очень пригодилась бы настоящим роботам, функционирующим в опасных условиях (например, в космосе). Исследователи из Корнелльского университета в Нью-Йорке работают над тем, чтобы воплотить фантастику в реальность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Технология   восстановление   заживление   интересно   как терминатор   разработка   робот   робототехника   терминатор   
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1  комментарий
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Сталкер 20 минут назад
Нахрена выкладывать видео, в котором ничего не возможно разглядеть?
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