I'll be back: инженеры разработали самовосстанавливающегося робота

После того, как исследователи проткнули одну из его ног, робот смог обнаружить повреждение и самостоятельно залечить разрезы. "Наша лаборатория всегда пытается сделать роботов более выносливыми и гибкими, чтобы они работали дольше и эффективнее, — рассказал профессор Роб Шепард из Корнелльского университета. — Если вы заставите роботов работать в течение длительного времени, они будут накапливать повреждения. Нужно помочь им исправить или устранить этот ущерб". Разработанный в лаборатории Шеперда робот обладает свойствами, схожими со свойствами человеческой плоти. Человек с трудом излечивается от тепловых или кислотных ожогов, потому что они меняют химические свойства кожи и тканей. Но порезы можно лечить довольно успешно.

2022-12-12T14:12:20+03:00