Секс-роботы научатся чувствовать прикосновения

«Современные роботы играют всё более важную роль в безопасности, сельском хозяйстве и производстве, — говорит Вэй Гао, один из профессоров, стоящих за разработкой. — Можем ли мы дать им осязание и ощущение температуры? Можем ли мы также заставить их чувствовать химические вещества, такие как взрывчатые вещества и нервно-паралитические вещества, или биологически опасные вещества, такие как инфекционные бактерии и вирусы? Мы работаем над этим».

2022-06-15T10:43:03+03:00