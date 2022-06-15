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Секс-роботы научатся чувствовать прикосновения

Секс-роботы научатся чувствовать прикосновения

Автор:
15 июня 2022 10:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Секс-куклы   девушка-робот   интересно   искусственная кожа   осязание   прикосновения   разработка   робототехника   секс-роботы   
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Исследователи из Калифорнийского технологического института (CalTech) разработали печатную искусственную «кожу», которая поможет роботам прикасаться к вещам и чувствовать их. Технология была создана для модернизации служебных роботов, например, тех, что проверяют багаж в аэропорту на наличие взрывчатки. А теперь представьте, что будет, если дать такую кожу секс-роботам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Секс-куклы   девушка-робот   интересно   искусственная кожа   осязание   прикосновения   разработка   робототехника   секс-роботы   
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8  комментариев
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Человек Наблюдающий 59 минут назад
Во дают японсы =))) Есть у них интересно эксперементальный отдел?))
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21k
Егор 18 минут назад
Интересно, а она с подогревом? Друг спрашивает.
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1k
Веселый Пук 44 минуты назад
А если забеременеет?
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1k
КАКАнгел 49 минут назад
если роботы начнут чувствовать , то значит они начнут понимать - нравится не нравится , а обидно заплатить кучу денег за установку которая тебе не дала потому что ты некрасивый и член короткий. и которая тебе предложит быть только друзьями.
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9k
Hunson Abadeer 53 минуты назад
поживем увидим
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6k
Slowly Час назад
- Да нежнее же, ну... Так, робот, блть, вверх-вниз. А не влево-вбок.
- Исполняется.
- Так, всё, ну тя науй, я сам!
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