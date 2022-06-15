Секс-роботы научатся чувствовать прикосновения

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Исследователи из Калифорнийского технологического института (CalTech) разработали печатную искусственную «кожу», которая поможет роботам прикасаться к вещам и чувствовать их. Технология была создана для модернизации служебных роботов, например, тех, что проверяют багаж в аэропорту на наличие взрывчатки. А теперь представьте, что будет, если дать такую кожу секс-роботам.
Если дать им осязание, которое позволяет им «чувствовать» прикосновения, давление и даже температуру — и это может вывести секс-роботов на совершенно новый уровень.
Видео: секс-робот копирует мимику своего создателя
«Современные роботы играют всё более важную роль в безопасности, сельском хозяйстве и производстве, — говорит Вэй Гао, один из профессоров, стоящих за разработкой. — Можем ли мы дать им осязание и ощущение температуры? Можем ли мы также заставить их чувствовать химические вещества, такие как взрывчатые вещества и нервно-паралитические вещества, или биологически опасные вещества, такие как инфекционные бактерии и вирусы? Мы работаем над этим».
Секс-роботы становятся всё более искусно сделанными, реалистичными и технически совершенными, но они по-прежнему ничего не чувствуют
Хотя роботизированная кожа разрабатывается в первую очередь в целях науки и безопасности, она также может привести к созданию гиперреальных секс-роботов, способных чувствовать.
У этих обольстительных андроидов есть небольшая, но преданная аудитория поклонников по всему миру, и такие компании, как RealDoll, вкладывают огромные деньги в исследования, чтобы сделать своих механических кукол более реалистичными.
У этих обольстительных андроидов есть небольшая, но преданная аудитория поклонников по всему миру, и такие компании, как RealDoll, вкладывают огромные деньги в исследования, чтобы сделать своих механических кукол более реалистичными.
Инженеры круглосуточно работают над созданием максимально реалистичных секс-роботов
Неясно, станет ли синтетическая кожа, разработанная командой Калифорнийского технологического института, достаточно дешёвой, чтобы действительно начать выпускать «чувствующих» секс-роботов. Хотя искусственный интеллект им уже выдали, разговаривать научили, современной повесткой для бесед снабдили... У гиперреалистичных секс-роботов даже биография имеется, например: «Селестина — модель, корреспондент новостей TFM News, заядлый энтузиаст косплея и защитник секс-кукол и роботов, а также тех, кто их любит».
Исследователи разработали новый вид синтетической кожи, которая может помочь роботам чувствовать осязание
Роботизированная кожа всё еще находится на стадии проверки концепции, её будут тестировать и улучшать, и маловероятно, что мы увидим секс-роботов с чувствами в ближайшее время. Хотя посмотреть на это было бы очень интересно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Секс-куклы девушка-робот интересно искусственная кожа осязание прикосновения разработка робототехника секс-роботы
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