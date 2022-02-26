FISHKINET
X Прямая трансляция из Украины: актуальные события в режиме реального времени
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8643 поста • 1287 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Швейцарии создали робота-повара, который делает идеальное фондю

В Швейцарии создали робота-повара, который делает идеальное фондю (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2022 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Швейцария   разработка   робот   робот-повар   робототехника   фондю   
138
5
1
Сырное фондю — национальное блюдо швейцарской кухни, популярное среди любителей сыра во всём мире. Теперь знаменитое лакомство может приготовить, перемешать и подать повар-робот по имени Буэбо (Bouebot).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Швейцария   разработка   робот   робот-повар   робототехника   фондю   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−1
Mak SpMak Час назад
А этот бородатый мужик, с пультом, прообраз будущей жены? Не, я пас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Почему вы никогда не увидите беременную стюардессу в самолете Почему вы никогда не увидите беременную стюардессу в самолете В Канаде создали робота, который делает внутримышечные инъекции без уколов В Канаде создали робота, который делает внутримышечные инъекции без уколов Sony выпустила переноску для своей робо-собаки Sony выпустила переноску для своей робо-собаки В Цюрихе объявили набор добровольцев, готовых протестировать тюрьму В Цюрихе объявили набор добровольцев, готовых протестировать тюрьму Китайцы разработали робота-быка для военных целей Китайцы разработали робота-быка для военных целей В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55994



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
0
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
15 кадров, которые доказывают, что мужская любовь не знает границ
0
14
15 кадров, которые доказывают, что мужская любовь не знает границ
Набирающие популярность в сообществах
Веганы на Марсе: марсианским колонистам придется придерживаться веганской диеты
0
14
Веганы на Марсе: марсианским колонистам придется придерживаться веганской диеты
Вот как будет выглядеть автомобиль, если потратить целое состояние на AliExpress
0
6
Вот как будет выглядеть автомобиль, если потратить целое состояние на AliExpress
Студент съел курицу, которую принес из ресторана его сосед, и остался без ног
Студент съел курицу, которую принес из ресторана его сосед, и остался без ног
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз!
1
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#факты#Ynews#автомобили#актеры#дети#забавно#СССР
#Юмор#прикол#интересно#в мире#война#автомир#звезды#донбасс#картинки#авто аварии
#Украина#ватермарк#люди#кино#история#подборка#аварии#дтп#новости#Зеленский

На что жалуетесь?

Вернуться