В Швейцарии создали робота-повара, который делает идеальное фондю

Увидев этого робота за работой, некоторые наблюдатели приходят в восторг от будущих возможностей такой технологии, в то время как другие беспокоятся о том, что машины вторгаются в ту сферу деятельности, что всегда принадлежала только человеку.



Создатели робота-повара считают, что не стоит этого опасаться. Робототехника призвана помочь людям, а не навредить. Такая машина может быть очень полезна! Она способна вкусно накормить тех, кто не может сделать это сам.