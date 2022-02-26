В Швейцарии создали робота-повара, который делает идеальное фондю

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Сырное фондю — национальное блюдо швейцарской кухни, популярное среди любителей сыра во всём мире. Теперь знаменитое лакомство может приготовить, перемешать и подать повар-робот по имени Буэбо (Bouebot).
Разработка обошлась в 325 тыс. долларов и будет представлена на Парижской международной сельскохозяйственной выставке, стартующей в эти выходные.
Буэбо добавляет футуристический штрих к альпийским традициям. Выглядит это очень по-современному.
Один из руководителей компании, 30-летний Николя Фонтейн, рассказал СМИ о том, что Буэбо создавался почти два года.
«Мы хотели сделать... проект, сочетающий инновации со швейцарскими традициями, и фондю было идеальным выбором, — сказал он. — Для швейцарцев фондю — это символ. Это часть нашей идентичности, нашего ноу-хау. Это праздник... а также прекрасная возможность привлечь людей к разговору о робототехнике и о том, как ее можно использовать».
Свое имя робот получил неслучайно: «буэбо» —это мальчики-подростки, которые проводили лето в горных шале, помогая пастухам, пока те занимались производством сыра.
«Мы хотели сделать... проект, сочетающий инновации со швейцарскими традициями, и фондю было идеальным выбором, — сказал он. — Для швейцарцев фондю — это символ. Это часть нашей идентичности, нашего ноу-хау. Это праздник... а также прекрасная возможность привлечь людей к разговору о робототехнике и о том, как ее можно использовать».
Свое имя робот получил неслучайно: «буэбо» —это мальчики-подростки, которые проводили лето в горных шале, помогая пастухам, пока те занимались производством сыра.
Итак, робот наливает нужное количество белого вина в горшок «какелон», а затем помещает его под терку для сыра. Классическая смесь для фондю называется «половина на половину» — это равное количество сыра «Вашерен Фрибуржуа» и сыра «Грюйер».
Технический менеджер проекта Людовик Эймон, используя свою панель управления, направляет руку робота вниз к каждому сырному треугольнику, который поднимается, создавая вакуум наверху.
Срезав кожуру на круглом лезвии, Буэбо начинает натирать нижнюю часть на терке. Затем энергично помешивает смесь, пока сыр нагревается и плавится, вытирает ложку и посыпает блюдо перцем. После чего берет металлический шип, протыкает кусок хлеба, проводит им по какелону, прежде чем поместить его в держатель, чтобы любители фондю попробовали, что получилось.
Технический менеджер проекта Людовик Эймон, используя свою панель управления, направляет руку робота вниз к каждому сырному треугольнику, который поднимается, создавая вакуум наверху.
Срезав кожуру на круглом лезвии, Буэбо начинает натирать нижнюю часть на терке. Затем энергично помешивает смесь, пока сыр нагревается и плавится, вытирает ложку и посыпает блюдо перцем. После чего берет металлический шип, протыкает кусок хлеба, проводит им по какелону, прежде чем поместить его в держатель, чтобы любители фондю попробовали, что получилось.
Увидев этого робота за работой, некоторые наблюдатели приходят в восторг от будущих возможностей такой технологии, в то время как другие беспокоятся о том, что машины вторгаются в ту сферу деятельности, что всегда принадлежала только человеку.
Создатели робота-повара считают, что не стоит этого опасаться. Робототехника призвана помочь людям, а не навредить. Такая машина может быть очень полезна! Она способна вкусно накормить тех, кто не может сделать это сам.
Создатели робота-повара считают, что не стоит этого опасаться. Робототехника призвана помочь людям, а не навредить. Такая машина может быть очень полезна! Она способна вкусно накормить тех, кто не может сделать это сам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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