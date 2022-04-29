Учёные создали робота, который мог бы стать чемпионом по прыжкам в высоту

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Робототехники из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали робота-попрыгунчика. Высота устройства всего 30 см, вес — 30 г, а прыгать оно может на высоту, в 100 раз превышающую его собственную!
Робот оснащён вращающимся двигателем, а также пружинами и резиновыми лентами, которые накапливают энергию. Во время испытаний было показано, что он способен прыгать на высоту более 30 метров.
Разработчики считают, что однажды это устройство можно будет использовать на Луне. Из-за того, что поверхностная гравитация на лунной поверхности слабее, чем на Земле, робот потенциально может преодолевать расстояния около 500 метров за один прыжок.
На протяжении десятилетий инженеры, разрабатывающие прыгающих роботов, черпали вдохновение в животном мире. Например, в 2016 году исследователи из Калифорнийского университета в Беркли разработали робота Salto, который может прыгать на высоту, в 10 раз превышающую его собственную. Прообразом для него послужил небольшой зверёк галаго, примат из семейства лориобразных.
Однако высота прыжка животных ограничена их мышцами, поэтому для новой разработки было выбрано искусственно созданное устройство.
«Высота прыжка биологического прыгуна ограничена работой, которую его линейный двигатель (мышца) может произвести за один гребок, — пояснили исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Nature. — А высота прыжка инженерного устройства может быть намного больше, потому что его храповой или вращательный двигатель может «умножать работу» во время повторяющихся ударов или вращений».
Однако высота прыжка животных ограничена их мышцами, поэтому для новой разработки было выбрано искусственно созданное устройство.
«Высота прыжка биологического прыгуна ограничена работой, которую его линейный двигатель (мышца) может произвести за один гребок, — пояснили исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Nature. — А высота прыжка инженерного устройства может быть намного больше, потому что его храповой или вращательный двигатель может «умножать работу» во время повторяющихся ударов или вращений».
Робот имеет высоту всего 30 см и весит 30 г. Он оснащён вращающимся двигателем для увеличения объёма работы, а также специально подобранными пружинами и резиновыми лентами, которые позволяют системе накапливать энергию.
Во время испытаний робот смог прыгнуть на высоту 32,9 метра.
«Насколько нам известно, это намного выше, чем у предыдущих инженерных прыгунов, и более чем на порядок выше, чем у лучших биологических прыгунов», — пояснили разработчики.
Учёные считают, что робот может иметь несколько важных применений как на Земле, так и за её пределами. По их словам, на Луне такие роботы могли бы использовать более слабую поверхностную гравитацию, чтобы прыгать на огромные высоты и расстояния во время проведения исследований.
«Прыжки представленного нами прыгуна были бы ещё выше: 125 м в высоту при преодолении полукилометра одним прыжком», — заключили исследователи.
«Насколько нам известно, это намного выше, чем у предыдущих инженерных прыгунов, и более чем на порядок выше, чем у лучших биологических прыгунов», — пояснили разработчики.
Учёные считают, что робот может иметь несколько важных применений как на Земле, так и за её пределами. По их словам, на Луне такие роботы могли бы использовать более слабую поверхностную гравитацию, чтобы прыгать на огромные высоты и расстояния во время проведения исследований.
«Прыжки представленного нами прыгуна были бы ещё выше: 125 м в высоту при преодолении полукилометра одним прыжком», — заключили исследователи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews наука прыгающие роботы прыгающий робот прыжки в высоту разработка робот робототехника технологии устройство
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Ребята, кто там из бывших сограждан есть неподалёку? Покажите вы им рогатку, в конце-то концов.
Нет, я понимаю, что ржачно смотреть, как они "изобретают" всякую хрень, но жалко ведь. Маются люди. Пружинку вон к патрону прикрутили... Только вы это... Полегче. Не сразу. Подготовьте там как-нибудь. А то будет у них шок. Опять по психоаналитикам побегут...
Ну а если серьёзно - это может быть хорошая курсовая работа студента (не знаю по какому предмету), просто замечательная поделка мастера-ломастера... Но ять! "Учёные создали робота" достойно ржача.
ПС: Робот - механизм с обратной связью, он не просто выполняет заложенную программу, но и корректирует работу в соответствии с программой и внешними условиями (программа не обязательно электронная, может быть механической, или почти любой другой). Таким образом механические часы, или секундомер не роботы, а часы с секундомером уже простенький робот.
Я бы понял если эта хрень умела бы прицеливаться и делать прыжок ровно куда требуется, потом заново натягивалась в автоматическом режиме, рассчитывала новую точку приземления и так дальше.