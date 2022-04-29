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Учёные создали робота, который мог бы стать чемпионом по прыжкам в высоту

Учёные создали робота, который мог бы стать чемпионом по прыжкам в высоту

Автор:
29 апреля 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   наука   прыгающие роботы   прыгающий робот   прыжки в высоту   разработка   робот   робототехника   технологии   устройство   
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Робототехники из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали робота-попрыгунчика. Высота устройства всего 30 см, вес — 30 г, а прыгать оно может на высоту, в 100 раз превышающую его собственную!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   наука   прыгающие роботы   прыгающий робот   прыжки в высоту   разработка   робот   робототехника   технологии   устройство   
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9  комментариев
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13k
ss 2 часа назад
Вот это я понимаю! Вот, @ля, таланты! Гиганты мысли прям!...
Ребята, кто там из бывших сограждан есть неподалёку? Покажите вы им рогатку, в конце-то концов.
Нет, я понимаю, что ржачно смотреть, как они "изобретают" всякую хрень, но жалко ведь. Маются люди. Пружинку вон к патрону прикрутили... Только вы это... Полегче. Не сразу. Подготовьте там как-нибудь. А то будет у них шок. Опять по психоаналитикам побегут...
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2k
AVATAR 3 минуты назад
Теперь батут не нужен для запуска ракет в космос? Забавно
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2k
Garbiy 23 минуты назад
А в начале описания была задачка из школьного учебника?
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6k
Pravednik84 47 минут назад
Отлично, молодцы! Они не только изобрели резинку и рычаг, но и смогли объединить их. Смею надеяться что лет через 10 изобретут рекурсивный лук, я полагаю что это будет большим технологическим прорывом, на который они оформят право собственности и будут продавать лицензии.
Ну а если серьёзно - это может быть хорошая курсовая работа студента (не знаю по какому предмету), просто замечательная поделка мастера-ломастера... Но ять! "Учёные создали робота" достойно ржача.
ПС: Робот - механизм с обратной связью, он не просто выполняет заложенную программу, но и корректирует работу в соответствии с программой и внешними условиями (программа не обязательно электронная, может быть механической, или почти любой другой). Таким образом механические часы, или секундомер не роботы, а часы с секундомером уже простенький робот.
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20k
sanchesS80 Час назад
Два кольца, куча резинок и механизм натягивания и спуска. Конструкция уровня кружка юных техников времен СССР. А они в университете этим занимаются.

Я бы понял если эта хрень умела бы прицеливаться и делать прыжок ровно куда требуется, потом заново натягивалась в автоматическом режиме, рассчитывала новую точку приземления и так дальше.
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5k
Горожанин 2 часа назад
При Чубайсе при воровстве бюджетных денег вообще всё принято было называть нанотехнологиями. На Западе при той же схеме, видимо, всё принято называть роботами.
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Пиндосы технологию производства графена тоже придумали.А потом оказалось наипалово.Так же как и бесплатный интернет маска.Так же как и полёт на марс.Пиндосские учёные равно британские учёные.
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