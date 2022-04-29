Учёные создали робота, который мог бы стать чемпионом по прыжкам в высоту

Во время испытаний робот смог прыгнуть на высоту 32,9 метра.



«Насколько нам известно, это намного выше, чем у предыдущих инженерных прыгунов, и более чем на порядок выше, чем у лучших биологических прыгунов», — пояснили разработчики.



Учёные считают, что робот может иметь несколько важных применений как на Земле, так и за её пределами. По их словам, на Луне такие роботы могли бы использовать более слабую поверхностную гравитацию, чтобы прыгать на огромные высоты и расстояния во время проведения исследований.



«Прыжки представленного нами прыгуна были бы ещё выше: 125 м в высоту при преодолении полукилометра одним прыжком», — заключили исследователи.