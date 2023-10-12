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Диснеевские роботы шагнули с экрана в реальный мир

Диснеевские роботы шагнули с экрана в реальный мир

Автор:
12 октября 2023 17:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Disney   Disneyland   Ynews   ВАЛЛ·И   новая разработка   разработка   робот   робототехника   технологии   
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Компания Walt Disney Imagineering, научно-исследовательское подразделение The Walt Disney Company, разработала очаровательного двуногого робота. Он ходит с важным видом, танцует, взаимодействует с людьми и демонстрирует эмоции. И он очень похож на персонажа известного мультфильма!


В видео, опубликованном Walt Disney Imagineering, их новейшая разработка ходит, танцует и демонстрирует эмоции. Робот также показывает свои навыки взаимодействия с людьми, реагируя на окружающих и даже движется за двумя детьми, тянущими его за поводок.


Безымянный робот с выразительной головой и извивающейся антенной был создан для того, чтобы воплощать творческие замыслы аниматоров в реальном мире с помощью машинного обучения.



Пользователям соцсетей робот пришёлся под душе: «Отличный дизайн! Я очень ценю красоту и баланс. Он выглядит одновременно естественно и похоже на механизм», «Инженеры на высоте!!! Нам нужно больше такого в парках развлечений!», «Жизнь в будущем», «Отличная работа, Дисней!», «Это бот на миллиард долларов. Любой ребенок будет в восторге. Черт возьми, мне 41 год и я хочу себе такого».


Однако этот робот-компаньон не просто милая игрушка — он также является важным технологическим шагом вперед для исследовательского подразделения «Диснея».


В описании к видео Disney Imagineering говорит: «Создание двуногого роботизированного персонажа с безупречным балансом впечатляет, но этого все же недостаточно, ведь персонажи Диснея ходят с важным видом, гарцуют, крадутся, топают, шаркают, суетятся, прогуливаются или извиваются».


Программное обеспечение Disney использует анимацию, придуманную творческими группами, и учит робота аппроксимировать эти движения в реальном мире. Робот пробует движение тысячи раз в виртуальном ландшафте, регулируя такие факторы, как трение о землю, пока не сможет двигаться и проявлять эмоции независимо от того, где он находится.


С помощью этого метода робота можно научить новому поведению всего за несколько часов на одном компьютере, что сокращает процесс разработки нового персонажа с лет до месяцев.


Робот, разработанный командой под руководством Морица Бэхера из Disney Research в Цюрихе, был впервые представлен на Международной конференции IEEE/RSJ по интеллектуальным роботам и системам (IROS) в 2023 году.


Разработчики создали роботизированного персонажа с модульной конструкцией, напечатав большинство компонентов на 3D-принтере и используя модульную электронику, которая позволяет быстро менять и перепроектировать его.


Компания «Дисней» уже давно использует анимацию и робототехнику в своих парках, начиная с 1971 года и создания Зала президентов. На этом аттракционе, который открыт и по сей день, все 45 американских президентов представлены в форме роботов, чтобы гости могли их увидеть и услышать.


Совсем недавно «Дисней» разработал робота-Человека-паука, способного совершать впечатляющие акробатические трюки, а также гиперреалистичного шамана На’ви из фильма «Аватар».


Однако не все творения «Диснея» милые: недавно компания представила жуткого робота без кожи, который реалистично имитирует человеческий взгляд.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Disney   Disneyland   Ynews   ВАЛЛ·И   новая разработка   разработка   робот   робототехника   технологии   
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2  комментария
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Александр Ломовицкий 23 минуты назад
будет Мир дикого Запада в реальности.
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160
Александра С 5 минут назад
И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожения человечества. И шла она десятилетия, но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.......
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