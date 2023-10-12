Диснеевские роботы шагнули с экрана в реальный мир

Программное обеспечение Disney использует анимацию, придуманную творческими группами, и учит робота аппроксимировать эти движения в реальном мире. Робот пробует движение тысячи раз в виртуальном ландшафте, регулируя такие факторы, как трение о землю, пока не сможет двигаться и проявлять эмоции независимо от того, где он находится.

С помощью этого метода робота можно научить новому поведению всего за несколько часов на одном компьютере, что сокращает процесс разработки нового персонажа с лет до месяцев.

Робот, разработанный командой под руководством Морица Бэхера из Disney Research в Цюрихе, был впервые представлен на Международной конференции IEEE/RSJ по интеллектуальным роботам и системам (IROS) в 2023 году.

Разработчики создали роботизированного персонажа с модульной конструкцией, напечатав большинство компонентов на 3D-принтере и используя модульную электронику, которая позволяет быстро менять и перепроектировать его.