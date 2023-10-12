Диснеевские роботы шагнули с экрана в реальный мир

Компания Walt Disney Imagineering, научно-исследовательское подразделение The Walt Disney Company, разработала очаровательного двуногого робота. Он ходит с важным видом, танцует, взаимодействует с людьми и демонстрирует эмоции. И он очень похож на персонажа известного мультфильма!
В видео, опубликованном Walt Disney Imagineering, их новейшая разработка ходит, танцует и демонстрирует эмоции. Робот также показывает свои навыки взаимодействия с людьми, реагируя на окружающих и даже движется за двумя детьми, тянущими его за поводок.
Безымянный робот с выразительной головой и извивающейся антенной был создан для того, чтобы воплощать творческие замыслы аниматоров в реальном мире с помощью машинного обучения.
Пользователям соцсетей робот пришёлся под душе: «Отличный дизайн! Я очень ценю красоту и баланс. Он выглядит одновременно естественно и похоже на механизм», «Инженеры на высоте!!! Нам нужно больше такого в парках развлечений!», «Жизнь в будущем», «Отличная работа, Дисней!», «Это бот на миллиард долларов. Любой ребенок будет в восторге. Черт возьми, мне 41 год и я хочу себе такого».
Однако этот робот-компаньон не просто милая игрушка — он также является важным технологическим шагом вперед для исследовательского подразделения «Диснея».
В описании к видео Disney Imagineering говорит: «Создание двуногого роботизированного персонажа с безупречным балансом впечатляет, но этого все же недостаточно, ведь персонажи Диснея ходят с важным видом, гарцуют, крадутся, топают, шаркают, суетятся, прогуливаются или извиваются».
Дизайнеры говорят, что их целью было создать робота, который мог бы быть «выразительным» во время движения
Программное обеспечение Disney использует анимацию, придуманную творческими группами, и учит робота аппроксимировать эти движения в реальном мире. Робот пробует движение тысячи раз в виртуальном ландшафте, регулируя такие факторы, как трение о землю, пока не сможет двигаться и проявлять эмоции независимо от того, где он находится.
С помощью этого метода робота можно научить новому поведению всего за несколько часов на одном компьютере, что сокращает процесс разработки нового персонажа с лет до месяцев.
Робот, разработанный командой под руководством Морица Бэхера из Disney Research в Цюрихе, был впервые представлен на Международной конференции IEEE/RSJ по интеллектуальным роботам и системам (IROS) в 2023 году.
Разработчики создали роботизированного персонажа с модульной конструкцией, напечатав большинство компонентов на 3D-принтере и используя модульную электронику, которая позволяет быстро менять и перепроектировать его.
Возможно, скоро в одном из парков Диснея такой робот продемонстрирует свою способность взаимодействовать с людьми и отвечать на их запросы
Компания «Дисней» уже давно использует анимацию и робототехнику в своих парках, начиная с 1971 года и создания Зала президентов. На этом аттракционе, который открыт и по сей день, все 45 американских президентов представлены в форме роботов, чтобы гости могли их увидеть и услышать.
Совсем недавно «Дисней» разработал робота-Человека-паука, способного совершать впечатляющие акробатические трюки, а также гиперреалистичного шамана На’ви из фильма «Аватар».
Однако не все творения «Диснея» милые: недавно компания представила жуткого робота без кожи, который реалистично имитирует человеческий взгляд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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