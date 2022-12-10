12 странных изобретений из прошлого, которые поражают и сегодня

ХХ век был мощным на новые изобретения: создали шариковые ручки, построили первые дирижабли и самолеты, придумали микроволновки, кредитные карты. Список вещей, созданных в прошлом веке, которыми мы пользуемся сегодня, столь огромный, что всего и не перечислить. Однако некоторые изобретения были провальными и вообще не прижились. На самом деле не только изобретатели прошлого создавали странные устройства, наши современники тоже придумывают полные нелепости.

Купальники из дерева, которые должны были, по мыслям создателей, облегчить плавание, 1929