FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7675 постов • 797 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
12 странных изобретений из прошлого, которые поражают и сегодня

12 странных изобретений из прошлого, которые поражают и сегодня

Автор:
10 декабря 2022 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   изобретения   прелметы   удивительно   фото   
1499
13

Люди в прошлом выдумывали совершенно сумасшедшие вещи.

ХХ век был мощным на новые изобретения: создали шариковые ручки, построили первые дирижабли и самолеты, придумали микроволновки, кредитные карты. Список вещей, созданных в прошлом веке, которыми мы пользуемся сегодня, столь огромный, что всего и не перечислить. Однако некоторые изобретения были провальными и вообще не прижились. На самом деле не только изобретатели прошлого создавали странные устройства, наши современники тоже придумывают полные нелепости.


Купальники из дерева, которые должны были, по мыслям создателей, облегчить плавание, 1929

×
×

Жилет с подогревом для полицейских, 1932

Автомобиль с местом для пешеходов: таким образом пытались сократить число жертв среди прохожих, 1924

Выдвижной мост, который можно легко брать с собой, 1926

Защитная маска для лица от метели, придуманная канадским изобретателем, 1939

Газонокосилка будущего, 1957

Она получила название Comfort: тут было удобное сиденье, радиотелефон, кондиционер и даже система для охлаждения напитков.

Светящиеся шины, 1961

Устройство для полировки лысины, 1950

Гамак-стол для школьника: при необходимости стол можно превратить в кровать, 1913

Ложка для охлаждения супа, 1948

Прозрачная лодка, через которую видно дно, 1941

Автоматическая рука и маленькая касса для сбора чаевых, 1955

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Прошлое   изобретения   прелметы   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
386
MidMaster Час назад
Лодка с прозрачным дном совсем не странное изобретение, а очень даже интересное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MPEG-8 5 минут назад
- Любимая, сегодня идём гулять в парк и я возьму с собой выдвижной мост.
- Ты просто чудо, я так долго этого ждала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д 39 минут назад
"Защитная маска для лица от метели, придуманная канадским изобретателем"- не плохо было бы туда еще шарфик и шапочку. тупой "канадец", впрочем понятно- там очень много хохлов осело, самая большая хохлятская диаспора там
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Похабыч 50 минут назад
Устройство для полировки лысины

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Alf Час назад
Дайте мне ложку для охлаждения супа. Это настоящее чудо техники. Надо срочно наладить выпуск.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

294700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однокнопочный вызов друзьям
Однокнопочный вызов друзьям
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал, что ему пришлось пережить
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской...
Набирающие популярность в сообществах
Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12
Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12
Что происходит с тахометрами на современных немецких автомобилях?
Что происходит с тахометрами на современных немецких автомобилях?
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Суровая правда жизни

Лучшие демотиваторы
Шлюшевый мишка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#дтп#США#сарказм#Разное#Приколы#новый год#Россия
#Юмор#животные#аварии#картинки#факты#Украина#комментарии#шоу бизнес#Жизнь#в мире
#Прикол#интересно#подборка#Прошлое#авто аварии#сатира#люди#Ynews#собака#полиция
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку 16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого 16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года Никакого пластика и удивительная долговечность: 16 ретро-приборов бытового назначения Никакого пластика и удивительная долговечность: 16 ретро-приборов бытового назначения 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи 12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание 12 огромных мест и вещей в сравнении с человеком, размеры которых перевернут сознание

На что жалуетесь?

Вернуться