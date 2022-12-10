12 странных изобретений из прошлого, которые поражают и сегодня

Люди в прошлом выдумывали совершенно сумасшедшие вещи.
ХХ век был мощным на новые изобретения: создали шариковые ручки, построили первые дирижабли и самолеты, придумали микроволновки, кредитные карты. Список вещей, созданных в прошлом веке, которыми мы пользуемся сегодня, столь огромный, что всего и не перечислить. Однако некоторые изобретения были провальными и вообще не прижились. На самом деле не только изобретатели прошлого создавали странные устройства, наши современники тоже придумывают полные нелепости.
Купальники из дерева, которые должны были, по мыслям создателей, облегчить плавание, 1929
Жилет с подогревом для полицейских, 1932
Автомобиль с местом для пешеходов: таким образом пытались сократить число жертв среди прохожих, 1924
Выдвижной мост, который можно легко брать с собой, 1926
Защитная маска для лица от метели, придуманная канадским изобретателем, 1939
Газонокосилка будущего, 1957
Она получила название Comfort: тут было удобное сиденье, радиотелефон, кондиционер и даже система для охлаждения напитков.
Светящиеся шины, 1961
Устройство для полировки лысины, 1950
Гамак-стол для школьника: при необходимости стол можно превратить в кровать, 1913
Ложка для охлаждения супа, 1948
Прозрачная лодка, через которую видно дно, 1941
Автоматическая рука и маленькая касса для сбора чаевых, 1955
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