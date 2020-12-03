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Никакого пластика и удивительная долговечность: 16 ретро-приборов бытового назначения

Никакого пластика и удивительная долговечность: 16 ретро-приборов бытового назначения (18 фото)

Автор:
03 декабря 2020 10:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   ностальгия   подборка   прошлое   ретро   удивительно   фото   
4083
18
Этим ретро-штуковинам десятки лет, а они всё ещё умудряются работать.
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Метки: вещи   ностальгия   подборка   прошлое   ретро   удивительно   фото   
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6  комментариев
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16k
SolomonA 2 часа назад
Ну швейная машинка - игрушечная, хотя и шила...
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6k
Семеныч Полчаса назад
у нас дома тостер с 1975г. работает как часы
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−106
Андрей Аксаментов Час назад
Советские подделки западной техники
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4k
Roman Андрей Аксаментов 37 минут назад
Сказала подделка под западного человека.
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897
Павел Коваленко 2 часа назад
Электросковорода отличная вещь!У нас до сих пор такая же на даче есть,пользуемся все лето!
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