Никакого пластика и удивительная долговечность: 16 ретро-приборов бытового назначения

Этим ретро-штуковинам десятки лет, а они всё ещё умудряются работать.
Добро пожаловать в прошлое! Встретить дух 20 века можно не только на фотографиях или архитектуре — с ним можно столкнуться у себя на кухне. Нужно лишь найти один из таких приборов, которые мы вам сегодня покажем.
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8. «Мы нашли старую кофеварку, которую купили мои родители, когда поженились 39 лет назад»
10. «Тостер, который родителям подарили на свадьбу в 1962 году»
«Моя семья пользуется им каждый день, и он отлично работает».
15. «Нашёл сегодня этот крутой холодильник на распродаже. Он продаётся по той же цене, что и в 1953 году!»
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Метки: вещи ностальгия подборка прошлое ретро удивительно фото
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