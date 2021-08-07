Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года

Свои Стивы Джобсы и Илоны Маски жили во всех десятилетиях и изобретали множество полезных и актуальных механизмов, исходя из того, какой был год на дворе. Многие подобные штуковины из прошлого, разумеется, никак не вписываются в сегодняшние реалии, взамен взяв на себя развлекательные свойства.

1. Складной аварийный мост, Нидерланды, 1926 год