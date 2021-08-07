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Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года

Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года (14 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   идея   изобретения   интересно   подборка   удивительно   фото   
177
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Давайте на пару минут окунёмся в прошлое и посмотрим на примеры недолговечных, но в своё время весьма оригинальных изобретений.

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Метки: вещи   идея   изобретения   интересно   подборка   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Ёжиха 24 минуты назад
3. Стул для чтения, 1750 год
Просто усовершенствовали для аудиторий,.

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