Оригинальные изобретения, которые не дожили до 2021 года

Давайте на пару минут окунёмся в прошлое и посмотрим на примеры недолговечных, но в своё время весьма оригинальных изобретений.
Свои Стивы Джобсы и Илоны Маски жили во всех десятилетиях и изобретали множество полезных и актуальных механизмов, исходя из того, какой был год на дворе. Многие подобные штуковины из прошлого, разумеется, никак не вписываются в сегодняшние реалии, взамен взяв на себя развлекательные свойства.
1. Складной аварийный мост, Нидерланды, 1926 год
2. Пианино для прикованных к постели
3. Стул для чтения, 1750 год
4. Военные локаторы времён Первой мировой войны
Устройство использовалось для определения местоположения артиллерийских позиций противника.
5. Револьверная камера, 1938 год
Камера делает снимок, когда владелец револьвера жмёт на курок. Таким образом планировалось фиксировать обстоятельства сделанных выстрелов полицейскими.
6. Посетители музыкальных магазинов прослушивают пластинки в специальных «примерочных». Лондон, 1955 год
7. Iter Avto, первое автомобильное навигационное устройство, созданное в 1930 году
Было оснащено маршрутами, изображёнными на бумажных свитках. Подключалось к спидометру.
8. Карманный мини-телевизор, разработанный предпринимателем Клайвом Синклером, 1966 год
9. Компания Goodyear и их подсвеченные шины из 1960-х
10. Японская электронная мышеловка «Cat Mew»
Устройство мяукает 10 раз в минуту и отпугивает мышей загорающимися глазами.
11. Британский вездеход, 1936 года
Способен спускаться по склонам до 65 градусов.
12. Шляпа со встроенным радиоприёмником, 1931 год
Аналог сегодняшней портативной колонки.
13. «Grease Gun» M3 — автомат, который может стрелять из-за угла. США, 1953 год
Источник:
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Просто усовершенствовали для аудиторий,.