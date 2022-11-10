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16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого

16 случаев, когда людям в руки попали винтажные косметические диковинки из прошлого

Автор:
10 ноября 2022 10:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вещи   Прошлое   винтаж   диковинка   удивительно   фото   
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Столько магии и сказки в этих старых пудреницах, футлярах для помады и флаконах духов!

Желание хорошо выглядеть и быть красивее сопутствует человечеству многие века. Поэтому и всякие косметические принадлежности существуют давно. Некоторые винтажные образцы попадают в руки современных людей и кажутся настоящей диковинкой.


Старая пудреница

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Сегодня нашла в комиссионке винтажную карусель для помад


Серебряный футляр для помады 1930-х годов


Аромат Caresse d’Amour 1920 года от Мюри, известного французского парфюмера начала 20-го века


Компактная косметичка в стиле ар-деко 20–30-х годов 


Медальон с твёрдыми духами в Shisedo «Zen» 1964 г.

Стоил 5 долларов на барахолке (примерно 308 рублей).


Винтажный тюбик губной помады Revlon

Он был найден вместе с несколькими другими предметами 1940-х годов в руинах полуразрушенного викторианского дома в лесу.


Распылитель духов из 60-х годов


Моя мама нашла эту пудреницу Enamel Vintage


Флакон духов 1920-х годов

Автор фото задаётся вопросом, стоит ли его чистить. И действительно, вдруг он потеряет часть своего шарма?


Винтажная подставка для губной помады Matson

Стоила она 4,99 доллара. По текущему курсу это примерно 307 рублей.


Винтажная пудреница

Винтажные духи

Румяна, выпавшие из сумочки, которую я купила на барахолке

Нашла коллекцию парфюмерных флаконов моей бабушки… они потрясающие

Прекрасная прессованная пудра Max Factor, один из моих самых ценных антикварных предметов

Источник:

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Метки: Вещи   Прошлое   винтаж   диковинка   удивительно   фото   
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