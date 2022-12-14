16 удивительных вещей, найденных простыми людьми с помощью металлоискателя

Вот, бывает, потеряешь кольцо или какую-то другую дорогую вещь, и так горестно становится от того, что нет у тебя под рукой металлоискателя. А ведь у кого-то он есть!
И чего только не находят в земле люди, начиная язычками от газировки и заканчивая золотыми кольцами, которые стоят целое состояние! Сегодня мы покажем вам некоторые занимательные находки, обнаруженные с помощью металлоискателя.
Дайм Барбера
Кажется, это огранённый дайм Барбера 1906 года. Довольно редкая штука. Вероятно, «внутренности» вырезаны с помощью ювелирной пилы.
У меня были хорошие выходные!
Я нашёл в лесу два игрушечных револьвера. Маленький датируется пятидесятыми, другой шестидесятыми. Интересно, их в разные годы потерял один и тот же ребёнок?
Зажим для галстука
Эта вещь минимум начала 1920-х или конца 1880-х годов.
Кольцо из 10-каратного золота
Это кольцо я нашёл в саду моего нового дома. Мне удалось разыскать предыдущего владельца. Хозяйка украшения была в восторге, увидев его снова. Это был подарок её ныне покойного мужа.
Я обнаружил капсулу времени, которой больше 100 лет!
Находка дня — металлический Сквидвард!
Просто бомбическая находка!
Это кельтская золотая кольцевая монета. Она весит около 11 граммов, а год её создания может варьироваться от 800 до 50 г. до н.э.
Мечты сбываются!
Это гарда от меча викингов, найденная в поле в Норвегии. Вы только взгляните на этот сложный дизайн!
Моя самая странная находка
Вот почему я искатель!
14 карат, 20 бриллиантов! Возможно, я никогда не превзойду эту находку.
Викторианская камея
Судя по стилю и времени, когда камеи были в моде, вероятно, это украшение 1900-1910 годов.
Игрушечная лошадка
Изящный флакон духов, найденный на пляже
Я обнаружил это в пределах одного из местных поместий
Симпатичная маленькая серебряная, но позолоченная брошь 13-14 веков с неповрежденной булавкой
Мне кажется, что камни — это гранаты. Возраст около 700 лет, найдена мной в Норфолке, Великобритания.
Пока вы все выкапываете дурацкие монеты…
…я выкапываю томатный соус в банках 🙂
Сколько всего интересного хранится в недрах нашей планеты! А вы находили в земле что-нибудь интересное?
Источник:
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По снесенным старым домам шкатулки , кольца монеты.скажем в этом году чайница купца Василия Перлова.
На пляжах кольца ,часы.. цепи. современные естественно.