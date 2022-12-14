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16 удивительных вещей, найденных простыми людьми с помощью металлоискателя

16 удивительных вещей, найденных простыми людьми с помощью металлоискателя

Автор:
14 декабря 2022 09:44
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Вещи   красота   металлоискатель   находки   удивительно   фото   
1837
17

Вот, бывает, потеряешь кольцо или какую-то другую дорогую вещь, и так горестно становится от того, что нет у тебя под рукой металлоискателя. А ведь у кого-то он есть!

И чего только не находят в земле люди, начиная язычками от газировки и заканчивая золотыми кольцами, которые стоят целое состояние! Сегодня мы покажем вам некоторые занимательные находки, обнаруженные с помощью металлоискателя.


Дайм Барбера

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Кажется, это огранённый дайм Барбера 1906 года. Довольно редкая штука. Вероятно, «внутренности» вырезаны с помощью ювелирной пилы.


У меня были хорошие выходные!


Я нашёл в лесу два игрушечных револьвера. Маленький датируется пятидесятыми, другой шестидесятыми. Интересно, их в разные годы потерял один и тот же ребёнок?


Зажим для галстука


Эта вещь минимум начала 1920-х или конца 1880-х годов.


Кольцо из 10-каратного золота


Это кольцо я нашёл в саду моего нового дома. Мне удалось разыскать предыдущего владельца. Хозяйка украшения была в восторге, увидев его снова. Это был подарок её ныне покойного мужа.


Я обнаружил капсулу времени, которой больше 100 лет!


Находка дня — металлический Сквидвард!


Просто бомбическая находка!


Это кельтская золотая кольцевая монета. Она весит около 11 граммов, а год её создания может варьироваться от 800 до 50 г. до н.э.


Мечты сбываются!


Это гарда от меча викингов, найденная в поле в Норвегии. Вы только взгляните на этот сложный дизайн!


Моя самая странная находка


Вот почему я искатель! 


14 карат, 20 бриллиантов! Возможно, я никогда не превзойду эту находку.


Викторианская камея

Судя по стилю и времени, когда камеи были в моде, вероятно, это украшение 1900-1910 годов.


Игрушечная лошадка

Изящный флакон духов, найденный на пляже

Я обнаружил это в пределах одного из местных поместий

Симпатичная маленькая серебряная, но позолоченная брошь 13-14 веков с неповрежденной булавкой

Мне кажется, что камни — это гранаты. Возраст около 700 лет, найдена мной в Норфолке, Великобритания.


Пока вы все выкапываете дурацкие монеты…

…я выкапываю томатный соус в банках 🙂

Сколько всего интересного хранится в недрах нашей планеты! А вы находили в земле что-нибудь интересное?

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Метки: Вещи   красота   металлоискатель   находки   удивительно   фото   
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6  комментариев
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31k
Snork Snorkoff 2 часа назад
С нашим чудесным законодательством, максимум что можно это пивные пробки на пляже искать. За остальное, в лучшем случае административка с конфискацией орудия преступления, а то и посодют.
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16k
Виталий Касандров 9 минут назад
Находили конечно. По степям в основном стрелы, бронзовые сарматские обычные кованные золотоордынские. Пули свинцовые.Иногда монеты.
По снесенным старым домам шкатулки , кольца монеты.скажем в этом году чайница купца Василия Перлова.
На пляжах кольца ,часы.. цепи. современные естественно.
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29k
Ashabad 2 часа назад
Потерянные для науки вещи.
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